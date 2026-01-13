Иранские патриоты, продолжайте протестовать. Помощь уже в пути, - Трамп
Президент США Дональд Трамп обратился к народу Ирана, где продолжаются массовые протесты против режима аятолл.
Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Иранские патриоты, продолжайте протестовать - захватывайте свои институты!!! Запишите имена убийц и обидчиков. Они заплатят большую цену.
Я отменил все встречи с иранскими чиновниками, пока не прекратятся бессмысленные убийства протестующих. Помощь уже в пути", - отметил лидер США.
Протесты в Иране
Причинами беспорядков в Иране стали экономические проблемы, санкции, дефицит воды, а также вопросы прав женщин и политических свобод.
На этом фоне курс местной валюты - риала недавно упал до рекордного уровня - около 1,4 миллиона за доллар США. Именно это вызвало недовольство среди местных жителей.
- 3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтарей следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.
- По данным правозащитников, массовые протесты в Иране, которые продолжаются уже вторую неделю, привели к гибели более 500 человек и задержанию более 10 тысяч.
