Иранские патриоты, продолжайте протестовать. Помощь уже в пути, - Трамп

Президент США Дональд Трамп обратился к народу Ирана, где продолжаются массовые протесты против режима аятолл.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Иранские патриоты, продолжайте протестовать - захватывайте свои институты!!! Запишите имена убийц и обидчиков. Они заплатят большую цену.

Я отменил все встречи с иранскими чиновниками, пока не прекратятся бессмысленные убийства протестующих. Помощь уже в пути", - отметил лидер США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран пригрозил США "незабываемым уроком" в случае военного удара на фоне протестов, - The Telegraph

Протесты в Иране

Причинами беспорядков в Иране стали экономические проблемы, санкции, дефицит воды, а также вопросы прав женщин и политических свобод.

На этом фоне курс местной валюты - риала недавно упал до рекордного уровня - около 1,4 миллиона за доллар США. Именно это вызвало недовольство среди местных жителей.

3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтарей следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.

По данным правозащитников, массовые протесты в Иране, которые продолжаются уже вторую неделю, привели к гибели более 500 человек и задержанию более 10 тысяч.

Читайте также: Мы наблюдаем последние дни режима в Иране, - Мерц