РУС
Новости Смена режима в Иране
3 408 54

Иранские патриоты, продолжайте протестовать. Помощь уже в пути, - Трамп

Трамп обратился к иранцам на фоне протестов: что известно?

Президент США Дональд Трамп обратился к народу Ирана, где продолжаются массовые протесты против режима аятолл.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Иранские патриоты, продолжайте протестовать - захватывайте свои институты!!! Запишите имена убийц и обидчиков. Они заплатят большую цену.

Я отменил все встречи с иранскими чиновниками, пока не прекратятся бессмысленные убийства протестующих. Помощь уже в пути", - отметил лидер США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран пригрозил США "незабываемым уроком" в случае военного удара на фоне протестов, - The Telegraph

Протесты в Иране

Причинами беспорядков в Иране стали экономические проблемы, санкции, дефицит воды, а также вопросы прав женщин и политических свобод.

На этом фоне курс местной валюты - риала недавно упал до рекордного уровня - около 1,4 миллиона за доллар США. Именно это вызвало недовольство среди местных жителей.

  • 3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтарей следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.
  • По данным правозащитников, массовые протесты в Иране, которые продолжаются уже вторую неделю, привели к гибели более 500 человек и задержанию более 10 тысяч.

Читайте также: Мы наблюдаем последние дни режима в Иране, - Мерц

Иран (2115) США (28958) Трамп Дональд (7454)
Топ комментарии
+14
Іранські патріоти, продовжуйте протестувати. (с) трампон

і не забудьте підготувати договір про безоплатну передачу корисних копалин.
13.01.2026 17:12 Ответить
+6
трампон знайшов чергового слабкого мальчіка в трусіках і героїчно б'є ногами

на Китай чи паРашу у нього відразу коричнева пляма на штанцях
13.01.2026 17:05 Ответить
+3
Червоні кепки з написом "Make America great again"?
13.01.2026 17:08 Ответить
Трамп дає добро
13.01.2026 17:03 Ответить
звичайний білий шум
ніц більше
13.01.2026 17:49 Ответить
трампон знайшов чергового слабкого мальчіка в трусіках і героїчно б'є ногами

на Китай чи паРашу у нього відразу коричнева пляма на штанцях
13.01.2026 17:05 Ответить
але якшо вигорить з іраном, то це буде найпотужніший удар по яйцях того ж китаю та русні.
13.01.2026 17:37 Ответить
І Китаю і параші вже витерли носа в Венесуеллі.
показать весь комментарий
13.01.2026 17:41 Ответить
Вы уверены в том,что написали геостратег.?😀 Иран имеет огромное влияние в Регионе!И если режим падёт;то весь Б.Восток будет иметь абсолютно другую конфигурацию.Принцып Домино,вам явно не известен!У стула 4ножки и если 2сломать на двух ножках Китая и С Кореи не усидишь.Ослабление Путина начинается с уничтожения его партнёров!
13.01.2026 18:16 Ответить
Червоні кепки з написом "Make America great again"?
13.01.2026 17:08 Ответить
"Допомога" - це нові тарифи?
13.01.2026 17:09 Ответить
Пришле наклад своїх цитат у м'якій палітурці, а потім виставить рахунок на 300 лярдів.
13.01.2026 17:09 Ответить
Іранська диктатура дуже
жорстока,вбито 12000 молоді.
Як можна голими руками
повалити режим?
13.01.2026 17:09 Ответить
Рубіо роздаватиме пахлаву?
13.01.2026 17:10 Ответить
Треба ще канадійок відправити, щоб робили ті потужні фоточки з цигарками, видаючи себе за іранську жінку.
13.01.2026 17:11 Ответить
а чого не американійок?
13.01.2026 17:23 Ответить
Вы явно на стороне Ирана ,не на стороне народа Вам явно до" вподбы"Шахеда над небом Украины! Уберите укр.флаг он явно не ваш 😉
13.01.2026 18:19 Ответить
Україна чекала більше ніж пів року, на заблоковану трампом і МАГА допомогу від США!!! Так що, це ж уже було….!!! Через 2-3 місяці або ….
13.01.2026 17:11 Ответить
Іранські патріоти, продовжуйте протестувати. (с) трампон

і не забудьте підготувати договір про безоплатну передачу корисних копалин.
13.01.2026 17:12 Ответить
А вам больше нравится, что Иран с Россией зарабатывает на нефти?
13.01.2026 18:20 Ответить
Старлінки протестувальникам заблокує і вимагатиме за це 350 мільярдів?)
13.01.2026 17:12 Ответить
а рудий їх блокував? хіба це не ілона?
13.01.2026 17:40 Ответить
Саме те що треба москалям. Напруга в Ірані підвищує ціни на нафту і дає їм гроші на продовження війни.
13.01.2026 17:13 Ответить
це як обісцятися в мороз. Спочатку тепло і приємно, але потім - піздець.
13.01.2026 17:20 Ответить
Особисто не мав такого досвіду, але, мабуть, десь так.
13.01.2026 17:23 Ответить
Може і мали - доті коли гугукали і ходити ше не вміли .
13.01.2026 17:26 Ответить
Але ж не на морозі.
13.01.2026 17:43 Ответить
Якшо вам рочків теперка десь 25 то дійсно ймовірнісь такого низька - але якшо більше то ймовірність такого зростає в міру більшого вашого віку .
13.01.2026 17:54 Ответить
Не хрєн у такому віці на морозі вештатись.
13.01.2026 18:04 Ответить
Ну, про нафту ж не з особистого досвіду пишете. ))
13.01.2026 17:30 Ответить
А тут якраз особисті спостереження. Коли загал радісно верещить, треба вміти роздивитись, хто дійсно отримає від цього вигоду.
13.01.2026 17:45 Ответить
Яка дорога...Протестантів розстрілюють з кулеметів, тисячі трупів, відключений весь звязок.
Люди ховаються, на вулиці армія і смерть. Допомога в дорозі...матерія для поховань яку везуть на верблюдах?
13.01.2026 17:13 Ответить
Та їм похер, головне хитати. А далі або владу раптом знесуть - тоді все буде дуже гарно, як в Іраці, процвітання й демократія, або перестріляють ще побільше - теж непогано, можна буде показати які аятоли звірі.
13.01.2026 17:17 Ответить
АнтиМайдан на сайте?Знакомое" хитати"!😀
13.01.2026 18:21 Ответить
Це зі словника Грінченка.
13.01.2026 18:23 Ответить
Главное не источник а смысл использования этого слова по теме!
13.01.2026 18:25 Ответить
Вы явно Рашен !
13.01.2026 18:35 Ответить
Для поховання мусульман використовується спеціальна тканина - https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BD&client=ms-opera-mobile&hs=HVUU&sca_esv=f8e88fa85c482734&sxsrf=ANbL-n6p-HqSlszAQ2GgxkT2QyJG_O0sPg%3A1768317836575&ei=jGNmaeHiIouLxc8P_aqugAQ&oq=%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&gs_lp=EhNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwIijQvNCw0YLQtdGA0ZbRjyDQtNC70Y8g0L_QvtGF0L7QstCw0L3QvdGPKgIIADIHECMYsAMYJzIKEAAYsAMY1gQYRzIKEAAYsAMY1gQYRzIKEAAYsAMY1gQYRzIKEAAYsAMY1gQYRzIKEAAYsAMY1gQYRzIKEAAYsAMY1gQYRzIKEAAYsAMY1gQYRzIKEAAYsAMY1gQYR0jHT1DRFVj9P3ACeAKQAQCYAZMEoAHMB6oBCTAuMS4xLjUtMbgBAcgBAPgBAZgCBaACjgTCAgQQABhHwgIHECMYsAIYJ8ICCBAAGKIEGIkFwgIIEAAYgAQYogTCAgUQABjvBZgDAIgGAZAGCZIHBTMuMC4yoAfUJLIHAzItMrgH2wPCBwUzLTQuMcgHS4AIAA&sclient=mobile-gws-wiz-serp&mstk=AUtExfAmP6zRt66TNbbR8AE7bZzazolHx5C-HWEV41DBw6v86FF2iG6XUgkfDDEEwabhniT6UUStLbYSYrO21GqxqdYlg1dUPgvrCjGqoTz22WymjQ-iBfBei1KnE9TX_7zpphUnya4FNFiKJJCUjxD601q6_2TY-3x4K4qW579QmlPXJZWlHCo3baS6oGf-iNJyFA5rgsZZBBU3hxGtxo4c7wkEjHUGDKYvGSiEO8jZVGQv-XWrLkFIO93U1hUz4sv6u-bdh57F7FK4W0rY296wstWrnNqtY2do6S69N7e1T08-sA&csui=3&ved=2ahUKEwihueqp6YiSAxXcA9sEHXeyARYQgK4QegQIARAB кафан (або саван), переважно https://www.google.com/search?q=%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D1%80%D1%83%2C+%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B0&client=ms-opera-mobile&hs=HVUU&sca_esv=f8e88fa85c482734&sxsrf=ANbL-n6p-HqSlszAQ2GgxkT2QyJG_O0sPg%3A1768317836575&ei=jGNmaeHiIouLxc8P_aqugAQ&oq=%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&gs_lp=EhNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwIijQvNCw0YLQtdGA0ZbRjyDQtNC70Y8g0L_QvtGF0L7QstCw0L3QvdGPKgIIADIHECMYsAMYJzIKEAAYsAMY1gQYRzIKEAAYsAMY1gQYRzIKEAAYsAMY1gQYRzIKEAAYsAMY1gQYRzIKEAAYsAMY1gQYRzIKEAAYsAMY1gQYRzIKEAAYsAMY1gQYRzIKEAAYsAMY1gQYR0jHT1DRFVj9P3ACeAKQAQCYAZMEoAHMB6oBCTAuMS4xLjUtMbgBAcgBAPgBAZgCBaACjgTCAgQQABhHwgIHECMYsAIYJ8ICCBAAGKIEGIkFwgIIEAAYgAQYogTCAgUQABjvBZgDAIgGAZAGCZIHBTMuMC4yoAfUJLIHAzItMrgH2wPCBwUzLTQuMcgHS4AIAA&sclient=mobile-gws-wiz-serp&mstk=AUtExfAmP6zRt66TNbbR8AE7bZzazolHx5C-HWEV41DBw6v86FF2iG6XUgkfDDEEwabhniT6UUStLbYSYrO21GqxqdYlg1dUPgvrCjGqoTz22WymjQ-iBfBei1KnE9TX_7zpphUnya4FNFiKJJCUjxD601q6_2TY-3x4K4qW579QmlPXJZWlHCo3baS6oGf-iNJyFA5rgsZZBBU3hxGtxo4c7wkEjHUGDKYvGSiEO8jZVGQv-XWrLkFIO93U1hUz4sv6u-bdh57F7FK4W0rY296wstWrnNqtY2do6S69N7e1T08-sA&csui=3&ved=2ahUKEwihueqp6YiSAxXcA9sEHXeyARYQgK4QegQIARAC білого кольору, бавовняна, що відповідає достатку померлого. Для чоловіків використовують три частини (рубаха, нижня пов'язка, повне покриття), для жінок - п'ять (додатково платок на голову та пов'язка на груди), але якщо немає, можна використовувати будь-яку дозволену тканину, яка покриває тіло.
13.01.2026 17:25 Ответить
Яке ж воно потужне
13.01.2026 17:14 Ответить
Запишіть імена вбивць та кривдників. Вони заплатять велику ціну.
==
Саме так, вони подарять тобі ящік червоної ікри , а ти їм червону дорожку.
13.01.2026 17:22 Ответить
Питання прав жінок точно стало однією з причин заворушень? Серйозно?
13.01.2026 17:22 Ответить
яких жінок?
13.01.2026 17:27 Ответить
питання прав жінок було центральним під час минулих протестів. нинішні ж почалися цілком з економічних вимог. але з часом додалися і ті питання, шо накопичилися за длесятиліття - теократична диктатура, смерть диктатору ну і права жінок також.
13.01.2026 17:40 Ответить
Рідкоземи віддайте...
13.01.2026 17:25 Ответить
там густоземи
13.01.2026 17:29 Ответить
потрібна зброя
13.01.2026 17:36 Ответить
За Иран без Ислама. Неважно под каким соусом.
13.01.2026 17:37 Ответить
Ну,якщо ти так допомагатимеш як Україні,більше року....,то це просто срака.Краще якійсь країні,наприклад Ізраїлю,таємно поставляти зброю,наприклад курдам..
13.01.2026 17:40 Ответить
От цікаво, ці дописи він власноруч пише, чи диктує, а потім каже "оце і оце" - ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ!" Помітив, що оці великі літери в його дописах - ще один прояв схибленості на власній величі. Ну і безкінечні повтори чогось - перефразовує своє MAGA на MIGA (Make Iran ...) з улюбленим словом "Great" яким вважає звичайно в першу чергу себе...
13.01.2026 17:48 Ответить
Та скоріш за все , він сам нічого не пише , для цього в нього є спічрайтер . Так як і в багатьох інших політиків . Він лише читає що йому приносять , робить правки і схвалює або ні .
13.01.2026 18:04 Ответить
Зараз Дід в ***** ще й Іран відбере, залишаться тільки КНР і КНДР.
13.01.2026 17:58 Ответить
А як на рахунок - українські патріоти , продовжуйте воювати , відстоюючи справедливість і свою незалежність , допомога вже в дорозі !! Таке сказати слабо тобі , Донні ? Чи страшно ? Боїшся що ***** надає підсрачників ??
13.01.2026 18:00 Ответить
Шкода, шо в нас нема нафти
13.01.2026 18:32 Ответить
CrossFirenko

Трамп загрузився ключками і мчить на гольф-карі!
13.01.2026 18:38 Ответить
Безкоштовні гондони вже у дорозі ))))
13.01.2026 18:39 Ответить
 
 