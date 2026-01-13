Даних про постраждалих українців під час протестів в Ірані немає, - МЗС

Станом на ранок 13 січня інформації про загиблих, постраждалих або затриманих громадян України під час протестів в Ірані немає.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на сьогоднішній ранок (13 січня - ред.) інформація щодо наявності серед загиблих, постраждалих або затриманих громадян України до посольства України в Ірані не надходила. Установа продовжує здійснювати моніторинг ситуації", - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

Протести в Ірані

Причинами заворушень в Ірані стали економічні проблеми, санкції, дефіцит води, а також питання прав жінок і політичних свобод.

На цьому тлі курс місцевої валюти - ріала нещодавно впав до рекордного рівня - близько 1,4 мільйона за долар США. Саме це викликало невдоволення серед місцевих жителів.

3 січня верховний лідер Ірану публічно заявив, що "заворушників слід поставити на місце", що, на думку спостерігачів, могло стати сигналом для силових структур діяти жорсткіше.

За даними правозахисників, масові протести в Ірані, які тривають уже другий тиждень, призвели до загибелі понад 500 людей та затримання понад 10 тисяч.

