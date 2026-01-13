Даних про постраждалих українців під час протестів в Ірані немає, - МЗС
Станом на ранок 13 січня інформації про загиблих, постраждалих або затриманих громадян України під час протестів в Ірані немає.
Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Станом на сьогоднішній ранок (13 січня - ред.) інформація щодо наявності серед загиблих, постраждалих або затриманих громадян України до посольства України в Ірані не надходила. Установа продовжує здійснювати моніторинг ситуації", - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.
Протести в Ірані
Причинами заворушень в Ірані стали економічні проблеми, санкції, дефіцит води, а також питання прав жінок і політичних свобод.
На цьому тлі курс місцевої валюти - ріала нещодавно впав до рекордного рівня - близько 1,4 мільйона за долар США. Саме це викликало невдоволення серед місцевих жителів.
- 3 січня верховний лідер Ірану публічно заявив, що "заворушників слід поставити на місце", що, на думку спостерігачів, могло стати сигналом для силових структур діяти жорсткіше.
- За даними правозахисників, масові протести в Ірані, які тривають уже другий тиждень, призвели до загибелі понад 500 людей та затримання понад 10 тисяч.
Як і на бортах танкерів тіньового флоту рашки.
Якщо заради 💰 влізли в це💩, то нехай отримують по повній!!!
Навіть на Цензорі рекламували недавно фільм про порятунок наших патріоток, в котрих чоловіки загинули за Ісламську державу. В коментарях люди раділи і виправдовували зраду своєї культури.
для меня варианта два
1) это наши шпионы которые там на задании
2) это не совсем украинцы и эти продажные шкуры не жалко совсем
если есть еще варианты готов выслушать