Данных о пострадавших украинцах во время протестов в Иране нет, - МИД

WSJ узнало о планах администрации Трампа по нанесению удара по Ирану

По состоянию на утро 13 января информации о погибших, пострадавших или задержанных гражданах Украины во время протестов в Иране нет.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию на сегодняшнее утро (13 января - ред.) информация о наличии среди погибших, пострадавших или задержанных граждан Украины в посольство Украины в Иране не поступала. Учреждение продолжает осуществлять мониторинг ситуации", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Протесты в Иране

Причинами беспорядков в Иране стали экономические проблемы, санкции, дефицит воды, а также вопросы прав женщин и политических свобод.

На этом фоне курс местной валюты - риала недавно упал до рекордного уровня - около 1,4 миллиона за доллар США. Именно это вызвало недовольство среди местных жителей.

  • 3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтарей следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.
  • По данным правозащитников, массовые протесты в Иране, которые продолжаются уже вторую неделю, привели к гибели более 500 человек и задержанию более 10 тысяч.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы наблюдаем последние дни режима в Иране, - Мерц

Де де, а в Ірані українцям н#х#й робити!!!
Як і на бортах танкерів тіньового флоту рашки.
Якщо заради 💰 влізли в це💩, то нехай отримують по повній!!!
13.01.2026 15:42 Ответить
Українці різко з'являться, коли за рахунок платників податків треба буде відправляти літак на їх порятунок. Потім побачиш що це за українці та скільки в них пвспортизованих перських дітей.
Навіть на Цензорі рекламували недавно фільм про порятунок наших патріоток, в котрих чоловіки загинули за Ісламську державу. В коментарях люди раділи і виправдовували зраду своєї культури.
13.01.2026 17:03 Ответить
Иран ближайший друг и союзник Московии . ума не приложу что там могут делать украинцы
для меня варианта два
1) это наши шпионы которые там на задании
2) это не совсем украинцы и эти продажные шкуры не жалко совсем
если есть еще варианты готов выслушать
13.01.2026 16:23 Ответить
 
 