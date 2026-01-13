Данных о пострадавших украинцах во время протестов в Иране нет, - МИД
По состоянию на утро 13 января информации о погибших, пострадавших или задержанных гражданах Украины во время протестов в Иране нет.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По состоянию на сегодняшнее утро (13 января - ред.) информация о наличии среди погибших, пострадавших или задержанных граждан Украины в посольство Украины в Иране не поступала. Учреждение продолжает осуществлять мониторинг ситуации", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.
Протесты в Иране
Причинами беспорядков в Иране стали экономические проблемы, санкции, дефицит воды, а также вопросы прав женщин и политических свобод.
На этом фоне курс местной валюты - риала недавно упал до рекордного уровня - около 1,4 миллиона за доллар США. Именно это вызвало недовольство среди местных жителей.
- 3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтарей следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.
- По данным правозащитников, массовые протесты в Иране, которые продолжаются уже вторую неделю, привели к гибели более 500 человек и задержанию более 10 тысяч.
Як і на бортах танкерів тіньового флоту рашки.
Якщо заради 💰 влізли в це💩, то нехай отримують по повній!!!
Навіть на Цензорі рекламували недавно фільм про порятунок наших патріоток, в котрих чоловіки загинули за Ісламську державу. В коментарях люди раділи і виправдовували зраду своєї культури.
для меня варианта два
1) это наши шпионы которые там на задании
2) это не совсем украинцы и эти продажные шкуры не жалко совсем
если есть еще варианты готов выслушать