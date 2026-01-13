Каллас сомневается, что режим в Иране падет из-за массовых протестов

Глава европейской дипломатии Кая Каллас не уверена, что режим аятоллы в Иране падет вследствие массовых протестов. Она призвала продолжать поддерживать гражданское общество.

Об этом она сказала на пресс-конференции с министром обороны Германии в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ.

Какова позиция ЕС?

Каллас предположила, что падение иранского режима может стать неожиданностью, как это произошло в случае с Асадом в Сирии. В то же время, по ее словам, Европейский Союз продолжает поддерживать протестующих и вводить санкции против Тегерана.

"Никто не знает, что принесут ближайшие дни и недели. Возможно, все произойдет так, как пал режим Асада – это стало неожиданностью для всех. Очень часто эти режимы очень и очень устойчивы... Мы продолжаем поддерживать гражданское общество, а также вводим больше санкций против тех, кто применяет насилие против мирных протестующих, чтобы показать, что мы осуждаем эти действия", - пояснила дипломат.

Помощь ЕС

Каллас подчеркнула, что жестокое подавление протестов в Иране является "неприемлемым". В то же время Евросоюз работает над дополнительными санкциями против тех, кто ответственен за нарушение прав человека.

Она добавила, что даже в случае падения режима аятоллы Иран будет нуждаться в альтернативной форме власти, поэтому ЕС будет продолжать поддерживать гражданское общество в стране.

Протесты в Иране

Причинами беспорядков в Иране стали экономические проблемы, санкции, дефицит воды, а также вопросы прав женщин и политических свобод.

На этом фоне курс местной валюты - риала недавно упал до рекордного уровня - около 1,4 миллиона за доллар США. Именно это вызвало недовольство среди местных жителей.

3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтарей следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.

По данным правозащитников, массовые протесты в Иране, которые продолжаются уже вторую неделю, привели к гибели более 500 человек и задержанию более 10 тысяч.

