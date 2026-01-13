Каллас сомневается, что режим в Иране падет из-за массовых протестов
Глава европейской дипломатии Кая Каллас не уверена, что режим аятоллы в Иране падет вследствие массовых протестов. Она призвала продолжать поддерживать гражданское общество.
Об этом она сказала на пресс-конференции с министром обороны Германии в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ.
Какова позиция ЕС?
Каллас предположила, что падение иранского режима может стать неожиданностью, как это произошло в случае с Асадом в Сирии. В то же время, по ее словам, Европейский Союз продолжает поддерживать протестующих и вводить санкции против Тегерана.
"Никто не знает, что принесут ближайшие дни и недели. Возможно, все произойдет так, как пал режим Асада – это стало неожиданностью для всех. Очень часто эти режимы очень и очень устойчивы... Мы продолжаем поддерживать гражданское общество, а также вводим больше санкций против тех, кто применяет насилие против мирных протестующих, чтобы показать, что мы осуждаем эти действия", - пояснила дипломат.
Помощь ЕС
Каллас подчеркнула, что жестокое подавление протестов в Иране является "неприемлемым". В то же время Евросоюз работает над дополнительными санкциями против тех, кто ответственен за нарушение прав человека.
Она добавила, что даже в случае падения режима аятоллы Иран будет нуждаться в альтернативной форме власти, поэтому ЕС будет продолжать поддерживать гражданское общество в стране.
Протесты в Иране
Причинами беспорядков в Иране стали экономические проблемы, санкции, дефицит воды, а также вопросы прав женщин и политических свобод.
На этом фоне курс местной валюты - риала недавно упал до рекордного уровня - около 1,4 миллиона за доллар США. Именно это вызвало недовольство среди местных жителей.
- 3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтарей следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.
- По данным правозащитников, массовые протесты в Иране, которые продолжаются уже вторую неделю, привели к гибели более 500 человек и задержанию более 10 тысяч.
Кая Каллас має досить атлетичну, струнку статуру та високий зріст. У неї чіткі, виразні риси обличчя: високі вилиці, прямий ніс і вольове підборіддя.
Для людей з обмеженим кругозором будь-яка жіноча краса, що виходить за межі "м'якості та пишності", може здаватися "чоловікоподібною".
Це абсурдне твердження, бо вона - мати трьох дітей, але тролів такі факти зазвичай не зупиняють.
Не пістіти треба а чимось допомагати.
Аби не зєльцмам , то думаю вже б підрозділи Сбу та Добробати вже б організовували опір террористичному режиму рушнико-голових
Іранцям треба допомогти реально , а не віртуально . Допомогти можливо фінансово , чи навіть зброєю , чи - якнайжорсткішими санкціями проти всього що пов'язано з режимом аятол . Чим завгодно , але лише не балачками .
Це окупиться сторицею . ЄС завоює симпатії великої нафтової країни .
І це треба робити поки ЄС не випередив трамп .
Шиїти окремо від сунітів + щось забере Туреччина + іранський Азербайджан + незалежний Курдистан
І всі в трусіках.