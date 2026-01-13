РУС
Новости Смена режима в Иране
987 35

Каллас сомневается, что режим в Иране падет из-за массовых протестов

Глава европейской дипломатии Кая Каллас

Глава европейской дипломатии Кая Каллас не уверена, что режим аятоллы в Иране падет вследствие массовых протестов. Она призвала продолжать поддерживать гражданское общество.

Об этом она сказала на пресс-конференции с министром обороны Германии в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Какова позиция ЕС?

Каллас предположила, что падение иранского режима может стать неожиданностью, как это произошло в случае с Асадом в Сирии. В то же время, по ее словам, Европейский Союз продолжает поддерживать протестующих и вводить санкции против Тегерана.

"Никто не знает, что принесут ближайшие дни и недели. Возможно, все произойдет так, как пал режим Асада – это стало неожиданностью для всех. Очень часто эти режимы очень и очень устойчивы... Мы продолжаем поддерживать гражданское общество, а также вводим больше санкций против тех, кто применяет насилие против мирных протестующих, чтобы показать, что мы осуждаем эти действия", - пояснила дипломат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иранские патриоты, продолжайте протестовать. Помощь уже в пути, - Трамп

Помощь ЕС

Каллас подчеркнула, что жестокое подавление протестов в Иране является "неприемлемым". В то же время Евросоюз работает над дополнительными санкциями против тех, кто ответственен за нарушение прав человека.

Она добавила, что даже в случае падения режима аятоллы Иран будет нуждаться в альтернативной форме власти, поэтому ЕС будет продолжать поддерживать гражданское общество в стране.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данных о пострадавших украинцах во время протестов в Иране нет, - МИД

Протесты в Иране

Причинами беспорядков в Иране стали экономические проблемы, санкции, дефицит воды, а также вопросы прав женщин и политических свобод.

На этом фоне курс местной валюты - риала недавно упал до рекордного уровня - около 1,4 миллиона за доллар США. Именно это вызвало недовольство среди местных жителей.

  • 3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтарей следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.
  • По данным правозащитников, массовые протесты в Иране, которые продолжаются уже вторую неделю, привели к гибели более 500 человек и задержанию более 10 тысяч.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы наблюдаем последние дни режима в Иране, - Мерц

Автор: 

Иран (2115) протест (5938) Каллас Кая (348)
Топ комментарии
+9
Звичайно що ні. Ви тільки ******* та обдурювання з занепокоєнням можете робити. Зброю людям передайте , а там вони вже самі без вашого з СШа(т)
13.01.2026 19:12 Ответить
+8
Якщо повстанці не отримують від США та Ізраїлю достатньо автоматичної зброї, *********** та командирів, які мають бойовий досвід і керуватимуть діями повстанців, то іранська революція приречена на поразку, а її учасники будут знищені, разом із сімʼями позасудовими стратами. Іран буде залитий кровʼю повстанців.
13.01.2026 19:17 Ответить
+8
Якщо нічого не робити , а лише базікати та виказувати озабоченості , режим дійсно не впаде .
Іранцям треба допомогти реально , а не віртуально . Допомогти можливо фінансово , чи навіть зброєю , чи - якнайжорсткішими санкціями проти всього що пов'язано з режимом аятол . Чим завгодно , але лише не балачками .
Це окупиться сторицею . ЄС завоює симпатії великої нафтової країни .
І це треба робити поки ЄС не випередив трамп .
13.01.2026 19:18 Ответить
А допомогти людям - слабо ?! риторичне запитання,
13.01.2026 19:10 Ответить
Таке враження ,що вона для інтиму і здатна((Де дії ?(((
13.01.2026 19:23 Ответить
З такою мордою інтим??🤣🤣🤣
13.01.2026 19:28 Ответить
Про смаки не сперечаються)
13.01.2026 19:33 Ответить
згоден...До речі не знаєш у цього гермафродита ще досі працює сімейний бізнес у рашці
13.01.2026 19:40 Ответить
В якого гермафродита?)))
13.01.2026 19:52 Ответить
Ну шо на фото вище
13.01.2026 19:53 Ответить
Мій друг відповів кількома версіями)мені подобається ця )2. Специфіка зовнішності
Кая Каллас має досить атлетичну, струнку статуру та високий зріст. У неї чіткі, виразні риси обличчя: високі вилиці, прямий ніс і вольове підборіддя.
Для людей з обмеженим кругозором будь-яка жіноча краса, що виходить за межі "м'якості та пишності", може здаватися "чоловікоподібною".
Це абсурдне твердження, бо вона - мати трьох дітей, але тролів такі факти зазвичай не зупиняють.
13.01.2026 19:56 Ответить
Мене більше цікавить її сімейний бізнес в рашці
13.01.2026 20:06 Ответить
"Прямого бізнесу в неї там немає. Але історія з її чоловіком дала хейтерам ідеальний привід називати її лицеміркою. Саме звідси ростуть ноги у всіх цих брудних коментарів - вони змішують реальний репутаційний прокол із вигаданими образами (на кшталт того самого «гермафродита»), щоб повністю знищити її авторитет."
13.01.2026 20:13 Ответить
Няшка такая няшка эта Калас.. ми-ми-ми.. ням-ням-ням.. пью пью пью.. просрали вы, эвропа, своё величие. В сорок пятом году. Всё что можете, только так лепетать и прикрываться истекающей кровью Украиной.
13.01.2026 19:25 Ответить
Звичайно що ні. Ви тільки ******* та обдурювання з занепокоєнням можете робити. Зброю людям передайте , а там вони вже самі без вашого з СШа(т)
13.01.2026 19:12 Ответить
Трамп ось - ось втулить по аятолах - може
13.01.2026 19:12 Ответить
Втулить він тільки ді венса в сраку. Він тільки може киздіти
13.01.2026 19:14 Ответить
А Рубио? Втулить?
13.01.2026 19:26 Ответить
Ну - чого ж - вже ж бив по Ірану великими бімбами
13.01.2026 19:34 Ответить
Втулить 100% .думаю аятолам вже хана.. Найближчим часом
13.01.2026 19:30 Ответить
аятоли можуть і в гірських бункерах сидіти, тому і треба висилати зброю революціонерам, вони швидко ті бункери вскриють
13.01.2026 19:35 Ответить
Все буде як треба
13.01.2026 19:37 Ответить
Якщо повстанці не отримують від США та Ізраїлю достатньо автоматичної зброї, *********** та командирів, які мають бойовий досвід і керуватимуть діями повстанців, то іранська революція приречена на поразку, а її учасники будут знищені, разом із сімʼями позасудовими стратами. Іран буде залитий кровʼю повстанців.
13.01.2026 19:17 Ответить
Є Потужний урок режиму в Сірії - там опозицію давили навіть за допомогою авіації рф. І потім виживших і захоплених чекали не просто катівні а великий підземний (!) комплекс, де люди зникали і роками їх не бачили..

Не пістіти треба а чимось допомагати.
Аби не зєльцмам , то думаю вже б підрозділи Сбу та Добробати вже б організовували опір террористичному режиму рушнико-голових
13.01.2026 19:25 Ответить
Якщо нічого не робити , а лише базікати та виказувати озабоченості , режим дійсно не впаде .
Іранцям треба допомогти реально , а не віртуально . Допомогти можливо фінансово , чи навіть зброєю , чи - якнайжорсткішими санкціями проти всього що пов'язано з режимом аятол . Чим завгодно , але лише не балачками .
Це окупиться сторицею . ЄС завоює симпатії великої нафтової країни .
І це треба робити поки ЄС не випередив трамп .
13.01.2026 19:18 Ответить
Так трампон же сказав шо помоЩЧ вже в путі...
13.01.2026 19:19 Ответить
Але дуже треба!! Дуже дуже !!
13.01.2026 19:20 Ответить
сша могли би скинути з бомбардувальників стрілецьку зброю для революціонерів, це буде краще, ніж точкові удари
13.01.2026 19:22 Ответить
Я в цьому впевнений. Так і буде як шо масово не сбрасувати з літакив протестувальникам зброю та бк тощо, та як шо ВПС Цахал не почне 3,14здючити по рушникам аваціює.
13.01.2026 19:25 Ответить
Молимося за це !! ☑️🌐✝️🛐
13.01.2026 19:26 Ответить
Якщо допомагати лише глибоким занепокоєнням, як це ******* в Європі, то воно так і буде.
13.01.2026 19:25 Ответить
То вони з Мерцем заклалися на шухляду хеннесі: встоїть режим, чи ні. Нудно їм, український лідер набрид вже з безпековим угодами.
13.01.2026 19:26 Ответить
Там ще можливий розпад країни на арійську та тюрську цивілізації, але це якщо влізе Ердоган з Алієвим
13.01.2026 19:34 Ответить
4 ... як мінімум
Шиїти окремо від сунітів + щось забере Туреччина + іранський Азербайджан + незалежний Курдистан
13.01.2026 20:10 Ответить
13.01.2026 19:35 Ответить
І де це всі ліваки, іспанький прем'єр та інши любителі хамасу? Чому не влаштовують багатотисячні акції на підтримку іранських протестувальників? Авжеж зрозуміло, що кацапи за це не заплатять.
13.01.2026 19:37 Ответить
палестинців вбивали в значно більших масштабах, там лише дітей 18 тисяч було вбито героїчним цахалом
13.01.2026 19:40 Ответить
Буквально за пів години!
І всі в трусіках.
13.01.2026 19:48 Ответить
 
 