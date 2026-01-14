РУС
2 765 46

США могут нанести удар по Ирану в течение следующих 24 часов, - Reuters

Массовые протесты в Иране

Иран предупредил соседние страны, что нанесет удар по американским военным базам в случае атаки со стороны США. В Европе считают, что атака возможна в течение следующих 24 часов.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на европейских чиновников, передает Цензор.НЕТ.

Предупреждение об атаке

На фоне предупреждений из Вашингтона о возможном военном вмешательстве США с целью защиты протестующих в Иране и обострении ситуации в регионе, Вашингтон рекомендовал части своего военного персонала покинуть американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре до вечера среды.

Ранее иранский чиновник заявил, что Тегеран предупредил соседние страны, где размещены американские военные базы. В нем говорилось о готовности Ирана нанести удары по базам США в случае начала новой военной операции, о возможности которой неоднократно заявлял Дональд Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США сокращают военное присутствие на авиабазе в Катаре на фоне угрозы ударов по Ирану, - CNN

Удар в течение 24 часов

Два представителя европейских стран предположили, что США могут прибегнуть к ударам в ближайшее время. По оценке одного из чиновников, атака может произойти в течение следующих 24 часов.

В то же время израильский чиновник отметил, что президент США, вероятно, уже принял решение об атаке, однако масштабы и сроки еще не уточнены.

  • Поток информации из Ирана затруднен из-за отключения правительством интернета. Иранский чиновник говорит, что в результате протестов погибли более 2000 человек, правозащитники оценивают количество жертв в более 2600.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Украины призвал прекратить применение силы против протестующих: "Решительно осуждаем репрессии властей Ирана"

+4
ніхто не знає 2000, 5000, 10000 чи 20000, але те що загиблих дуже багато це факт...
14.01.2026 20:45
14.01.2026 20:45 Ответить
+3
Та вже Іран завдав удару ,коли перший раз бомбили американці)Максимум на що здатні,то дати казус Белі Ізраїлю,а Ізраїль тут не пропустить)
14.01.2026 20:19
14.01.2026 20:19 Ответить
+3
Дональд, їбаш їїх *****!!!
14.01.2026 20:27 Ответить
по Ірану , не по росії ? може в тексті помилка ?
14.01.2026 20:12
14.01.2026 20:12 Ответить
Та все там нормально у тексті ..... "Іран попередив сусідні країни, що завдасть удару по американських воєнних базах Джерело: https://censor.net/ua/n3595495" Решта не має ваги , нічого американці не робитимуть , хіба висловлять занепокоєння і пригрозять Гренландію забрати щоб іранцям не дісталася (((
14.01.2026 22:25
14.01.2026 22:25 Ответить
якби сша хотіли перемоги опозиції, то скидали би стрілецьку зброю з бомбардувальників, а ці удари просто трішечки послаблять позиції іранської влади.

скоріше за все, в цру вже порахували, що опозиція програє
14.01.2026 20:12 Ответить
Давно такої ***** не чув.
14.01.2026 20:31 Ответить
Краще нічого не пиши, тоді менше людей буде знати що ти клінічний ідіот
14.01.2026 20:43
14.01.2026 20:43 Ответить
аргументи будуть, чи ти і є клінічним ідіотом?
14.01.2026 20:47
14.01.2026 20:47 Ответить
"скидали би стрілецьку зброю з бомбардувальників" - цим все сказано
14.01.2026 20:54
14.01.2026 20:54 Ответить
що саме цим сказано?
14.01.2026 20:59 Ответить
ну я кажу що ти ідіот, бо написав люту дичину
14.01.2026 21:00
14.01.2026 21:00 Ответить
https://en.wikipedia.org/wiki/Airdrop
14.01.2026 21:05

>Historically, https://en.wikipedia.org/wiki/Bomber_aircraft bomber aircraft were often used to drop supplies, using special supply canisters compatible with the aircraft's bomb attachment system. During https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II World War II, German bomber aircraft dropped containers called Versorgungsbomben (provisions bombs) to supply friendly troops on the ground. The British equivalent was the https://en.wikipedia.org/wiki/CLE_Canister CLE Canister that could carry up to 600 pounds (270 kg) of supplies or weapons. Notably, British and American bombers air-dropped weapons to the https://en.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa Polish Home Army during the https://en.wikipedia.org/wiki/Warsaw_Uprising Warsaw Uprising in 1944. During the https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_famine_of_1944%E2%80%931945 Dutch famine of 1944-1945, British and American bombers https://en.wikipedia.org/wiki/Operations_Manna_and_Chowhound dropped food on the https://en.wikipedia.org/wiki/Netherlands Netherlands to feed civilians in danger of starvation; an agreement was made with Germany not to fire on the airdrop aircraft[https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Citation_needed citation

вчи матчастину, щоб не виглядати дауном з порватою головою
14.01.2026 21:05 Ответить
кончене, як це можна порівнювати з ситуцією в ірані? яке ж ти все-таки дебільне
14.01.2026 21:08
14.01.2026 21:08 Ответить
з таким успіхом скинута зброя легко попадає до рук КВІР, басиджів, арміїї! треба як мінімум почати захоплювати поліцейські відділки для початку, щоб здобути стрілецьку зрою, це хоч більш-менш реалістично!
14.01.2026 21:11
14.01.2026 21:11 Ответить
>з таким успіхом скинута зброя легко попадає до рук КВІР, басиджів, арміїї!

як воно, в 18 столітті? По радіо можна домовитися з опозицією, про місце куди скинуть зброю. Те саме зробили британці та американці під час польського повстання.

> треба як мінімум почати захоплювати поліцейські відділки для початку,

з чим захоплювати? там будуть озброєні представники квір чи армії, або поліції.
14.01.2026 21:15 Ответить
як воно без мізків? радіо буде слухати лише опозиція? "з чим захоплювати?" - тобто спалити відділки можливо, а захопити ні? на заході курдам це вдається, звісно не без підтримки іракських курдів, так може нехай курди зброї підкинуть? на піденному сході белуджі теж зі зброєю...
14.01.2026 21:23
14.01.2026 21:23 Ответить
>як воно без мізків? радіо буде слухати лише опозиція?

що таке симетричне/асиметричне шифрування?
у сша та ізраїлю купа агентури там, організувати безпечні канали зв'язку не проблема

>тобто спалити відділки можливо, а захопити ні?

так, бо спалити значно простіше, для цього не треба лізти під автоматичну зброю.

>так може нехай курди зброї підкинуть?

машинами підкинуть, чи як?
14.01.2026 21:26 Ответить
Малося на увазі, що Ви завжди топите за ядерку, а тут якісь дитячі лякалки скидати з бомберів замість неї. От люди й хвилюються, за Вас. Оновили методичку?
14.01.2026 21:04
14.01.2026 21:04 Ответить
Нагадай но що там із Афганістаном , янкі демократію вже встановили ?????
14.01.2026 22:26
14.01.2026 22:26 Ответить
Fucking Palestine. Glory to Israel!
14.01.2026 21:34
14.01.2026 21:34 Ответить
ну так, якщо порівнювати терористів палестини, з терористами ізраїлю, останні виграють за кількістю жертв
14.01.2026 21:42
14.01.2026 21:42 Ответить
Ха-ха-ха!
14.01.2026 21:55 Ответить
И как "Томагавки"+авиаудары "защитят протестующих"? Ну да.
14.01.2026 20:13
14.01.2026 20:13 Ответить
Якщо наносити удари по розташуванням КСИР, то вони протестувальникам не зашкодять.
14.01.2026 20:39
14.01.2026 20:39 Ответить
ну так, інформації про майбутні удари немає в інтернеті, квір будуть просто чекати на авіаудари в казармах
14.01.2026 21:16
14.01.2026 21:16 Ответить
Если нет плана, то это просто бряцанье оружием. Израиль то рад, но окажутся посмешищем, если аятоллы останутся.
14.01.2026 20:13
14.01.2026 20:13 Ответить
Та вже Іран завдав удару ,коли перший раз бомбили американці)Максимум на що здатні,то дати казус Белі Ізраїлю,а Ізраїль тут не пропустить)
14.01.2026 20:19 Ответить
Іран чекає - 20 000 загиблих, нажаль, не дочекалися.....
14.01.2026 20:26
14.01.2026 20:26 Ответить
ніхто не знає 2000, 5000, 10000 чи 20000, але те що загиблих дуже багато це факт...
14.01.2026 20:45
14.01.2026 20:45 Ответить
як тільки роботу старлінка зможуть відновити - все буде ясно, як вдень ....
Я теж хотів би помилитися із цифрами....(((
14.01.2026 20:48 Ответить
але якщо чесно я їм зовсім не співчуваю! лише бажаю щоб аятоллам навішали піздюлєй та знесли к хєрам собачим, щоб у гру включилися озброєні курди на заході та белуджі на південному сході, щоб іран добряче трухануло і щоб вони суки відповіли за все що наробили, за наш сбитий літак, за шахеди, ракети, за те що вони гниди наробили на близькому сході руками хамасу, хезболи та іншої мразоти!
14.01.2026 20:51
14.01.2026 20:51 Ответить
а нарід за що так ? Може там теж 73% темні...
14.01.2026 20:54
14.01.2026 20:54 Ответить
нарід дуже радів коли коли сталося 7/10, наріду завжди було похєр що творили аятолли за межами ірану, а ось коли нарід відчув що вони в дупі і жрати нема чого, тоді заворушились... я за те щоб режим там рухнув, щоб було не поставок кацапам, щоб було не до Ізраїля і т.п...
14.01.2026 20:59
14.01.2026 20:59 Ответить
24 години...
Уже, мабуть, 23 години залишилося
нехай не сплять....
14.01.2026 21:01 Ответить
Да давай уже,нажимай кнопку,все заждались.
14.01.2026 20:26
14.01.2026 20:26 Ответить
Дональд, їбаш їїх *****!!!
14.01.2026 20:27 Ответить
Знову 24 години... 🤣🤣🤣
14.01.2026 20:36 Ответить
а це тільки початок відліку - є час запастися попкорном....
14.01.2026 20:39
14.01.2026 20:39 Ответить
Якщо США затримаються,то навіть страшно уявити,скільки буде жертв в Ірані.Тільки дивна тактика в Трампа: пуйло вже давно номер1 серед тиранів
14.01.2026 20:55
14.01.2026 20:55 Ответить
Рудько, давай. Я вже квиток у перший ряд купив. І Гренландію не забудь. З Мексикою.
14.01.2026 20:57
14.01.2026 20:57 Ответить
А срасію?
14.01.2026 21:06 Ответить
я не розумію владу Ірану - вже 5 років навіть дощу нема,всі водосховища порожні,в Тегерані за прошлий рік випало 3 мм опадів,екологічна катастрофа - води взяти ніде.а вони далі радикалізують ситуацію.
14.01.2026 21:01
14.01.2026 21:01 Ответить
А мали б подати у відставку, та до Ростова?
14.01.2026 21:07
14.01.2026 21:07 Ответить
Дональд!
Для кращих у світі пілотів,кращих у світі літаків,що бачуть у кращій у світі темряві!Даю координати

55.7510° N, 37.6176° E можна бомбити,там людей не має!
14.01.2026 21:03 Ответить
Ще раз для кращих з кращих

55.7510° N, 37.6176° E
14.01.2026 21:04 Ответить
Щось паралель болотна наче, ні?
14.01.2026 21:08 Ответить
Дональд, дави дикунів!
Fucking Palestine. Glory to Israel!
14.01.2026 21:37 Ответить
 
 