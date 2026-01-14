США могут нанести удар по Ирану в течение следующих 24 часов, - Reuters
Иран предупредил соседние страны, что нанесет удар по американским военным базам в случае атаки со стороны США. В Европе считают, что атака возможна в течение следующих 24 часов.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на европейских чиновников, передает Цензор.НЕТ.
Предупреждение об атаке
На фоне предупреждений из Вашингтона о возможном военном вмешательстве США с целью защиты протестующих в Иране и обострении ситуации в регионе, Вашингтон рекомендовал части своего военного персонала покинуть американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре до вечера среды.
Ранее иранский чиновник заявил, что Тегеран предупредил соседние страны, где размещены американские военные базы. В нем говорилось о готовности Ирана нанести удары по базам США в случае начала новой военной операции, о возможности которой неоднократно заявлял Дональд Трамп.
Удар в течение 24 часов
Два представителя европейских стран предположили, что США могут прибегнуть к ударам в ближайшее время. По оценке одного из чиновников, атака может произойти в течение следующих 24 часов.
В то же время израильский чиновник отметил, что президент США, вероятно, уже принял решение об атаке, однако масштабы и сроки еще не уточнены.
- Поток информации из Ирана затруднен из-за отключения правительством интернета. Иранский чиновник говорит, что в результате протестов погибли более 2000 человек, правозащитники оценивают количество жертв в более 2600.
скоріше за все, в цру вже порахували, що опозиція програє
>Historically, https://en.wikipedia.org/wiki/Bomber_aircraft bomber aircraft were often used to drop supplies, using special supply canisters compatible with the aircraft's bomb attachment system. During https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II World War II, German bomber aircraft dropped containers called Versorgungsbomben (provisions bombs) to supply friendly troops on the ground. The British equivalent was the https://en.wikipedia.org/wiki/CLE_Canister CLE Canister that could carry up to 600 pounds (270 kg) of supplies or weapons. Notably, British and American bombers air-dropped weapons to the https://en.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa Polish Home Army during the https://en.wikipedia.org/wiki/Warsaw_Uprising Warsaw Uprising in 1944. During the https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_famine_of_1944%E2%80%931945 Dutch famine of 1944-1945, British and American bombers https://en.wikipedia.org/wiki/Operations_Manna_and_Chowhound dropped food on the https://en.wikipedia.org/wiki/Netherlands Netherlands to feed civilians in danger of starvation; an agreement was made with Germany not to fire on the airdrop aircraft[https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Citation_needed citation
вчи матчастину, щоб не виглядати дауном з порватою головою
як воно, в 18 столітті? По радіо можна домовитися з опозицією, про місце куди скинуть зброю. Те саме зробили британці та американці під час польського повстання.
> треба як мінімум почати захоплювати поліцейські відділки для початку,
з чим захоплювати? там будуть озброєні представники квір чи армії, або поліції.
що таке симетричне/асиметричне шифрування?
у сша та ізраїлю купа агентури там, організувати безпечні канали зв'язку не проблема
>тобто спалити відділки можливо, а захопити ні?
так, бо спалити значно простіше, для цього не треба лізти під автоматичну зброю.
>так може нехай курди зброї підкинуть?
машинами підкинуть, чи як?
Я теж хотів би помилитися із цифрами....(((
Уже, мабуть, 23 години залишилося
нехай не сплять....
Для кращих у світі пілотів,кращих у світі літаків,що бачуть у кращій у світі темряві!Даю координати
55.7510° N, 37.6176° E можна бомбити,там людей не має!
55.7510° N, 37.6176° E
Fucking Palestine. Glory to Israel!