США могут нанести удар по Ирану в течение следующих 24 часов, - Reuters

Иран предупредил соседние страны, что нанесет удар по американским военным базам в случае атаки со стороны США. В Европе считают, что атака возможна в течение следующих 24 часов.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на европейских чиновников.

Предупреждение об атаке

На фоне предупреждений из Вашингтона о возможном военном вмешательстве США с целью защиты протестующих в Иране и обострении ситуации в регионе, Вашингтон рекомендовал части своего военного персонала покинуть американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре до вечера среды.

Ранее иранский чиновник заявил, что Тегеран предупредил соседние страны, где размещены американские военные базы. В нем говорилось о готовности Ирана нанести удары по базам США в случае начала новой военной операции, о возможности которой неоднократно заявлял Дональд Трамп.

Удар в течение 24 часов

Два представителя европейских стран предположили, что США могут прибегнуть к ударам в ближайшее время. По оценке одного из чиновников, атака может произойти в течение следующих 24 часов.

В то же время израильский чиновник отметил, что президент США, вероятно, уже принял решение об атаке, однако масштабы и сроки еще не уточнены.

Поток информации из Ирана затруднен из-за отключения правительством интернета. Иранский чиновник говорит, что в результате протестов погибли более 2000 человек, правозащитники оценивают количество жертв в более 2600.

