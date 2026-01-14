США сокращают военное присутствие на авиабазе в Катаре на фоне угрозы ударов по Ирану, - CNN

Части военного персонала США приказали покинуть авиабазу Аль-Удейд в Катаре на фоне того, что Вашингтон рассматривает возможность военной операции против Ирана.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника, пишет Цензор.НЕТ.

По словам собеседника издания, решение о сокращении персонала является "меркой предосторожности" ввиду роста напряженности в регионе.

Авиабаза Аль-Удейд ранее уже становилась мишенью для Ирана после того, как США в июне прошлого года нанесли удары по иранским ядерным объектам.

Как отмечает CNN, на фоне того, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность новых ударов по Ирану, база снова может оказаться под угрозой иранского ответа.

В июне прошлого года Соединенные Штаты уже прибегали к подобным мерам, эвакуируя часть персонала с базы накануне ударов по ядерной инфраструктуре Тегерана.

Протесты в Иране

По обновленным оценкам правозащитников, количество погибших в результате репрессий может достигать около 12 тысяч человек. Протесты продолжаются уже более двух недель, а реальные масштабы жертв остаются неизвестными из-за сокрытия информации со стороны властей.

На этом фоне президент США Дональд Трамп публично призвал иранцев не прекращать протесты и заявил, что помощь протестующим "уже в пути". Он также отметил, что действия иранских властей приближаются к его "красной линии".

По информации западных СМИ, в Белом доме обсуждают различные сценарии давления на Тегеран. В то же время окончательных решений о возможных военных действиях пока нет.

Массовые протесты в Иране начались 28 декабря после резкого падения курса иранского риала, что вызвало стремительный рост цен и социальное недовольство населения.

