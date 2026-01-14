РУС
Новости Смена режима в Иране
США сокращают военное присутствие на авиабазе в Катаре на фоне угрозы ударов по Ирану, - CNN

Части военного персонала США приказали покинуть авиабазу Аль-Удейд в Катаре на фоне того, что Вашингтон рассматривает возможность военной операции против Ирана.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника, пишет Цензор.НЕТ.

По словам собеседника издания, решение о сокращении персонала является "меркой предосторожности" ввиду роста напряженности в регионе.

Авиабаза Аль-Удейд ранее уже становилась мишенью для Ирана после того, как США в июне прошлого года нанесли удары по иранским ядерным объектам.

Как отмечает CNN, на фоне того, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность новых ударов по Ирану, база снова может оказаться под угрозой иранского ответа.

В июне прошлого года Соединенные Штаты уже прибегали к подобным мерам, эвакуируя часть персонала с базы накануне ударов по ядерной инфраструктуре Тегерана.

Протесты в Иране

По обновленным оценкам правозащитников, количество погибших в результате репрессий может достигать около 12 тысяч человек. Протесты продолжаются уже более двух недель, а реальные масштабы жертв остаются неизвестными из-за сокрытия информации со стороны властей.

На этом фоне президент США Дональд Трамп публично призвал иранцев не прекращать протесты и заявил, что помощь протестующим "уже в пути". Он также отметил, что действия иранских властей приближаются к его "красной линии".

По информации западных СМИ, в Белом доме обсуждают различные сценарии давления на Тегеран. В то же время окончательных решений о возможных военных действиях пока нет.

Массовые протесты в Иране начались 28 декабря после резкого падения курса иранского риала, что вызвало стремительный рост цен и социальное недовольство населения.

Що цікаво, Катар часто підігрує росіянам.

Катар посідає одне з провідних місць серед інвесторів Перської затоки в Російській Федерації, з інвестиціями, що перевищують 13 мільярдів доларів у різних секторах, включаючи інфраструктуру, енергетику та банківську сферу.
14.01.2026 17:29 Ответить
На сьогодні найбільші військові контингенти США розміщені у невеликих державах-монархіях Перської затоки.
У Катарі, Кувейті та Бахрейні загалом базуються понад 30 000 американських військовослужбовців. Всі три країни затоки Вашингтон відносить до категорії «основних союзників, які не входять до НАТО».

У Катарі на авіабазі Ель-Удейд розміщено близько 10 000 військовослужбовців США. Вона була штаб-квартирою під час операцій Пентагону в Афганістані та подальшого виведення військ з цієї країни у 2021 році.
Катар і Сполучені Штати підтримують відносини у військовій сфері з початку 1990-х років, а на початку січня 2024 року сторони ще на 10 років продовжили угоду про присутність американців на Ель-Удейд. У Катарі знаходиться політичний офіс ХАМАС.
14.01.2026 17:39 Ответить
14.01.2026 18:26 Ответить
Я,грішним ділом,думав,що військові бази створені для того,щоб зазистити себе і свою країну...
А воно он як,навітт самі себе не здатні захистити...
14.01.2026 17:30 Ответить
Це хороший знак. Значить, готуються удари по іранським оборзілим ісламістам.
14.01.2026 17:31 Ответить
А може і навпаки. Минулого разу, коли влупили по Ірану, то нікого не евакуйовували.
14.01.2026 18:16 Ответить
Тепер навчені.
14.01.2026 18:50 Ответить
Навчені чим? Жодної ракети до їх баз не долетіло. Чи я про щось не знаю?
14.01.2026 19:04 Ответить
Оце так потужно Іран провчили. Шкода людей, яких сьогодні там мають стратити (мабуть, вже стратили).
14.01.2026 17:32 Ответить
 
 