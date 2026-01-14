За контроль над Гренландией США придется заплатить до $700 млрд, - NBC
Соединенным Штатам, вероятно, придется выплатить до 700 миллиардов долларов за контроль над Гренландией, если Вашингтону удастся воплотить свой план по покупке острова.
Об этом пишет NBC, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Оценка была сделана учеными и бывшими чиновниками США в рамках планирования стремления Трампа приобрести Гренландию.
Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что государственному секретарю Марко Рубио поручено в ближайшие недели подготовить предложение о покупке Гренландии.
14 января Рубио и вице-президент Джей Ди Венс должны встретиться с должностными лицами Дании и Гренландии, а также с Советом национальной безопасности Белого дома.
Штаты также рассматривают варианты заключения "пакта о свободной ассоциации" с Гренландией.
Соглашение будет предусматривать финансовую помощь от Вашингтона в обмен на разрешение на военное присутствие на острове.
Подобные пакты США имеют с Маршалловыми островами, Федеративными Штатами Микронезии и Республикой Палау.
Что предшествовало?
- Напомним, 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.
- Великобритания начала переговоры с европейскими союзниками о возможном развертывании военных сил в Гренландии, чтобы усилить защиту Арктики и уменьшить беспокойство президента США Дональда Трампа.
- Президент США Дональд Трамп также заявил, что если США не заберут Гренландию, это сделают РФ или Китай.
- По словам Трампа, США нужна Гренландия для постройки противоракетной системы.
- В Дании заявили, что усилятвоенное присутствие в Гренландии.
