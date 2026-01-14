РУС
За контроль над Гренландией США придется заплатить до $700 млрд, - NBC

Сколько США придется заплатить за Гренландию?

Соединенным Штатам, вероятно, придется выплатить до 700 миллиардов долларов за контроль над Гренландией, если Вашингтону удастся воплотить свой план по покупке острова.

Об этом пишет NBC, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Оценка была сделана учеными и бывшими чиновниками США в рамках планирования стремления Трампа приобрести Гренландию.

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что государственному секретарю Марко Рубио поручено в ближайшие недели подготовить предложение о покупке Гренландии.

Читайте также: Конгрессмен-республиканец Файн подал законопроект об "аннексии Гренландии"

14 января Рубио и вице-президент Джей Ди Венс должны встретиться с должностными лицами Дании и Гренландии, а также с Советом национальной безопасности Белого дома.

Штаты также рассматривают варианты заключения "пакта о свободной ассоциации" с Гренландией.

Соглашение будет предусматривать финансовую помощь от Вашингтона в обмен на разрешение на военное присутствие на острове.

Подобные пакты США имеют с Маршалловыми островами, Федеративными Штатами Микронезии и Республикой Палау.

Читайте: Гренландия не хочет быть частью США. Наше желание – право на собственную территорию, – премьер Нильсен

Что предшествовало?

Читайте также: 62% немцев поддерживают военную помощь Дании в случае нападения США на Гренландию, - опрос

