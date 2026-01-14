За контроль над Гренландією США доведеться заплатити до $700 млрд, - NBC

Скільки США доведеться заплатити за Гренландію?

Сполученим Штатам, ймовірно, доведеться виплатити до 700 мільярдів доларів за контроль над Гренландією, якщо Вашингтону вдасться втілити свій план щодо купівлі острова.

Про це пише NBC, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Оцінку було зроблено вченими та колишніми чиновниками США в рамках планування щодо прагнення Трампа придбати Гренландію.

Високопосадовець Білого дому заявив, що державному секретарю Марко Рубіо доручено найближчими тижнями підготувати пропозицію щодо купівлі Гренландії.

Читайте також: Конгресмен-республіканець Файн подав законопроєкт про "анексію Гренландії"

14 січня Рубіо та віцепрезидент Джей Ді Венс мають зустрітися з посадовцями Данії та Гренландії, а також з Радою національної безпеки Білого дому.

Штати також розглядають варіанти укладення "пакту про вільну асоціацію" з Гренландією.

Угода передбачатиме фінансову допомогу від Вашингтона в обмін на дозвіл на військову присутність на острові.

Схожі пакти Штати мають із Маршалловими Островами, Федеративними Штатами Мікронезії та Республікою Палау.

Читайте: Гренландія не хоче бути частиною США. Наше бажання – право на власну територію, - прем’єр Нільсен

Що передувало?

Також читайте: 62% німців підтримують військову допомогу Данії у разі нападу США на Гренландію, - опитування

14.01.2026 16:28
14.01.2026 16:55
Та можуть і кожному, долярі гроші амараканьські, ще надрукують...
14.01.2026 18:04
❗️Росіянам заборонили вʼїзд в США: країна призупиняє видачу віз для 75 країн, до числа яких входять громадяни рф, Ірану та Бразилії.
14.01.2026 16:30
А можна свої 2 гектари продати Додіку? Вони (гектари) на Донбасі, як внесок в цю "ВЕЗ".
14.01.2026 16:39
Можна і 200. Біля космічної бази
14.01.2026 17:27
Ну ось, вже торгуються. Незалежність має свою ціну? Сумно.
14.01.2026 16:43
Купіть росію, дамо знижку. Кацапів можете утилізувати.
14.01.2026 18:08
Ху.ло за ці ж гроші + 4 роки + 1млн кацапів зміг зруйнувати пів Донбасу - геніальний геостратег
14.01.2026 20:03
 
 