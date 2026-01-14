За контроль над Гренландією США доведеться заплатити до $700 млрд, - NBC

Сполученим Штатам, ймовірно, доведеться виплатити до 700 мільярдів доларів за контроль над Гренландією, якщо Вашингтону вдасться втілити свій план щодо купівлі острова.

Про це пише NBC, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Оцінку було зроблено вченими та колишніми чиновниками США в рамках планування щодо прагнення Трампа придбати Гренландію.

Високопосадовець Білого дому заявив, що державному секретарю Марко Рубіо доручено найближчими тижнями підготувати пропозицію щодо купівлі Гренландії.

14 січня Рубіо та віцепрезидент Джей Ді Венс мають зустрітися з посадовцями Данії та Гренландії, а також з Радою національної безпеки Білого дому.

Штати також розглядають варіанти укладення "пакту про вільну асоціацію" з Гренландією.

Угода передбачатиме фінансову допомогу від Вашингтона в обмін на дозвіл на військову присутність на острові.

Схожі пакти Штати мають із Маршалловими Островами, Федеративними Штатами Мікронезії та Республікою Палау.

Що передувало?

Нагадаємо, 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.

Велика Британія розпочала переговори з європейськими союзниками щодо можливого розгортання військових сил у Гренландії, щоб посилити захист Арктики та зменшити занепокоєння президента США Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп також заявив, що якщо США не заберуть Гренландію, це зроблять РФ чи Китай.

За словами Трампа, США потрібна Гренландія для побудови протиракетної системи.

У Данії заявили, що посилять військову присутність у Гренландії .

