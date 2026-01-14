США потрібна Гренландія для побудови протиракетної системи, - Трамп

Президент США Дональд Трамп наголосив на стратегічній важливості Гренландії для оборонної системи США та ролі НАТО у цьому питанні.

Про це він написав на своїй платформі Truth Socia, передає Цензор.НЕТ.

Трамп заявив, що Гренландія потрібна для побудови протиракетної системи "Золотий купол". Він підкреслив, що НАТО має очолити шлях до контролю США над островом, інакше це зроблять Росія або Китай.

"У військовому плані, без величезної могутності Сполучених Штатів, значну частину якої я створив протягом свого першого терміну, а зараз виводжу на новий, ще вищий рівень, НАТО не було б ефективною силою чи стримуючим фактором - навіть близько не було б! Вони це знають, і я теж", - написав Трамп.

За його словами, НАТО стає набагато більш грізним та ефективнішим, коли Гренландія перебуває під контролем США, і все, що менше, для Вашингтону "неприйнятно".

Що передувало?

Нагадаємо, 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.

Велика Британія розпочала переговори з європейськими союзниками щодо можливого розгортання військових сил у Гренландії, щоб посилити захист Арктики та зменшити занепокоєння президента США Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп також заявив, що якщо США не заберуть Гренландію, це зроблять РФ чи Китай.

Плани США на Гренландію

На початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

