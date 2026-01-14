США потрібна Гренландія для побудови протиракетної системи, - Трамп

Гренландія і Трамп

Президент США Дональд Трамп наголосив на стратегічній важливості Гренландії для оборонної системи США та ролі НАТО у цьому питанні.

Трамп заявив, що Гренландія потрібна для побудови протиракетної системи "Золотий купол". Він підкреслив, що НАТО має очолити шлях до контролю США над островом, інакше це зроблять Росія або Китай.

"У військовому плані, без величезної могутності Сполучених Штатів, значну частину якої я створив протягом свого першого терміну, а зараз виводжу на новий, ще вищий рівень, НАТО не було б ефективною силою чи стримуючим фактором - навіть близько не було б! Вони це знають, і я теж", - написав Трамп.

За його словами, НАТО стає набагато більш грізним та ефективнішим, коли Гренландія перебуває під контролем США, і все, що менше, для Вашингтону "неприйнятно".

Що передувало?

  • Нагадаємо, 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.
  • Велика Британія розпочала переговори з європейськими союзниками щодо можливого розгортання військових сил у Гренландії, щоб посилити захист Арктики та зменшити занепокоєння президента США Дональда Трампа.
  • Президент США Дональд Трамп також заявив, що якщо США не заберуть Гренландію, це зроблять РФ чи Китай.

Плани США на Гренландію

  • На початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
  • Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
  • Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
  • CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
  • Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
  • 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
  • У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

Тобі потрібен мозок, щоби поважати інших. А так, якщо бажаєш, то захопи ху....лостан, і будуй що завгодно. Тільки до Уралу, бо далі вже Китай
14.01.2026 14:44 Відповісти
а що заважає це зробити в рамках нато? скажімо, в умовах оренди землі за 1 долар? чому саме володіння так надважливе? і що такого най-най-найопуєнного створив у військовому відношенні дід за свою першу каденцію, чого не робили би його попередники?...
14.01.2026 14:49 Відповісти
Дурість, невігластво і брехливість свої воно демонструє щокроку.
14.01.2026 14:46 Відповісти
Сша хоче зробити золотий пукол а Європа потім щоб згоріла в ядерній війні? Хер тобі, здохнуть усі
14.01.2026 14:42 Відповісти
Гренландія має величезні запаси рідкоземельних елементів (РЗЕ), що містяться у родовищах під льодовиками, зокрема проєкт Танбріз (Tanbreeze) є одним із найбільших у світі, з високим вмістом важких РЗЕ. Під льодом знаходяться великі родовища РЗЕ, здатні задовольнити значну частку світового попиту на метали, такі як ніобій, тантал, диспрозій та неодим. Ці елементи є ключовими для виробництва акумуляторів, електротранспорту, вітрових турбін та спеціальних магнітів
Крім РЗЕ, надра Гренландії містять нафту, природний газ, золото, алмази, мідь, свинець, цинк та інші корисні копалини.
14.01.2026 14:47 Відповісти
Деталі про Танбріз: https://tanbreez.com/
14.01.2026 15:20 Відповісти
Иду будуй Данія дає тобі повний карт-бланш. Будуй бази де хочеш та скільки хочеш по всій Гренландії
14.01.2026 14:48 Відповісти
Так там копалини. Як в Венесуелі нафта.
14.01.2026 15:04 Відповісти
так то зрозуміло навіть олігофрену, але ж не кожен з них зізнається, що причини інші - там своїх міндічей до шостого покоління......
14.01.2026 15:10 Відповісти
К счастью для европейцев Трамп такой же бесполезный пустой болтун как и они сами.
14.01.2026 14:50 Відповісти
Скажі єщьо: ьока путін нє болтун. Пашьол вон - сдєсь воькі нєт, кацапе!
14.01.2026 16:07 Відповісти
Тобто Польща і Румунія стануть 51 і 52 штатом - цікавий розвиток подій .
14.01.2026 14:51 Відповісти
І от тоді, нам дійсно прийдеться відповідати за Волинь, але вже перед піндосаии.
14.01.2026 15:02 Відповісти
Тоді Іспанія має відповідати за те шо зробили з майя - ну а шо Техас ввійшов до складу США . А потім США буде відповідати перед КНР за геноцид індіанців - бо індіанці і ханці то є азіати .
14.01.2026 15:16 Відповісти
Упоротий дядько - у США є ядерка в Німеччині - шо тобі мішає натикати баз в Гренландії
14.01.2026 14:52 Відповісти
Кляті нацисти гренландці, що незаконно захопили ісконні землі сша.
14.01.2026 15:01 Відповісти
Главное с белыми медведями договориться что бы когти об радары не точили..
14.01.2026 14:52 Відповісти
Всіх ведмедів відловить дельта та депортує до маралаги.
Бо вони дуже страждають від клятих грендландіів. А там їм буде краще.
14.01.2026 14:59 Відповісти
Білі ведмеді на відміну від бурих змушені битися з рівними по силі з ними противниками ( моржами - морж одним ударом голови може наскрізь прошити білого медведя ) , а бурий може спокійно забрати здобич у вовків - бо вовки мало шо можуть йому зробити ( там різниця по масі на порядок не на користь вовка ). До речі хто там в нас хвалиться бурими медведями ?
14.01.2026 15:31 Відповісти
А з Аляски не ближче?
14.01.2026 15:17 Відповісти
Так і на чукотці непогано було б розмістить.
Віджимай чукотку.
Мені здається чукчі були б не проти.
14.01.2026 15:24 Відповісти
Аляски мало?
Шпіцберген для цього краще, бо ближче до параші.
14.01.2026 16:20 Відповісти
Так хло ж за мир і взагалі він друг. Від кого ж тоді протиракетна система? Ніх не зрозуміло
14.01.2026 18:07 Відповісти
 
 