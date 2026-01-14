Іран пригрозив ударами по базах США в регіоні у разі атаки з боку Вашингтона, - Reuters
Іранська влада попередила союзників США на Близькому Сході про готовність завдати ударів по американських військових базах у разі атаки з боку Вашингтона.
Про це повідомив Reuters із посиланням на високопоставленого іранського чиновника, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Тегеран звернувся до країн регіону з вимогою "запобігти нападу Вашингтона на Іран" після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив втрутитися на підтримку протестувальників.
"Тегеран повідомив країнам регіону, від Саудівської Аравії та ОАЕ до Туреччини, що американські бази в цих країнах будуть атаковані", якщо США націляться на Іран", - заявив чиновник.
Кількість загиблих
Водночас, за даними правозахисної організації, кількість загиблих унаслідок заворушень в Ірані зросла майже до 2600 осіб. Ісламська влада намагається придушити загальнонаціональні протести, які стали однією з найбільших загроз режиму з часів Ісламської революції 1979 року.
Також, за словами співрозмовника Reuters, прямі контакти між міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі та спеціальним представником США Стівом Віткоффом були припинені, що свідчить про подальше зростання напруженості.
Протести в Ірані
За оновленими оцінками правозахисників, кількість загиблих внаслідок репресій може сягати близько 12 тисяч осіб. Протести тривають уже понад два тижні, а реальні масштаби жертв залишаються невідомими через приховування інформації з боку влади.
На цьому тлі президент США Дональд Трамп публічно закликав іранців не припиняти протести та заявив, що допомога протестувальникам "уже в дорозі". Він також зазначив, що дії іранської влади наближаються до його "червоної лінії".
За інформацією західних медіа, у Білому домі обговорюють різні сценарії тиску на Тегеран. Водночас остаточних рішень щодо можливих військових дій наразі немає.
Масові протести в Ірані розпочалися 28 грудня після різкого падіння курсу іранського ріала, що спричинило стрімке зростання цін і соціальне невдоволення населення.
- Американський лідер Дональд Трамп назвав протестувальників патріотами та закликав їх "продовжувати протестувати та захоплювати свої інституції".
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що світ спостерігає останні дні режиму в Ірані.
Цей фактор означає відсутність основного важеля впливу США/Ізраїля на правлячі еліти. А отже, ніякого мирного вирішення "іранського питання" не варто очікувати.
поэтому все сми пестрят заголовками:
"Иран охватили массовые протесты против коррупции и режима"
Від хоменеї.