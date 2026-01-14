Іран пригрозив ударами по базах США в регіоні у разі атаки з боку Вашингтона, - Reuters

Іран погрожує ударами по базах США у разі атаки

Іранська влада попередила союзників США на Близькому Сході про готовність завдати ударів по американських військових базах у разі атаки з боку Вашингтона.

Про це повідомив Reuters із посиланням на високопоставленого іранського чиновника, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Тегеран звернувся до країн регіону з вимогою "запобігти нападу Вашингтона на Іран" після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив втрутитися на підтримку протестувальників.

"Тегеран повідомив країнам регіону, від Саудівської Аравії та ОАЕ до Туреччини, що американські бази в цих країнах будуть атаковані", якщо США націляться на Іран", - заявив чиновник.

Кількість загиблих

Водночас, за даними правозахисної організації, кількість загиблих унаслідок заворушень в Ірані зросла майже до 2600 осіб. Ісламська влада намагається придушити загальнонаціональні протести, які стали однією з найбільших загроз режиму з часів Ісламської революції 1979 року.

Також, за словами співрозмовника Reuters, прямі контакти між міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі та спеціальним представником США Стівом Віткоффом були припинені, що свідчить про подальше зростання напруженості.

Протести в Ірані

За оновленими оцінками правозахисників, кількість загиблих внаслідок репресій може сягати близько 12 тисяч осіб. Протести тривають уже понад два тижні, а реальні масштаби жертв залишаються невідомими через приховування інформації з боку влади.

На цьому тлі президент США Дональд Трамп публічно закликав іранців не припиняти протести та заявив, що допомога протестувальникам "уже в дорозі". Він також зазначив, що дії іранської влади наближаються до його "червоної лінії".

За інформацією західних медіа, у Білому домі обговорюють різні сценарії тиску на Тегеран. Водночас остаточних рішень щодо можливих військових дій наразі немає.

Масові протести в Ірані розпочалися 28 грудня після різкого падіння курсу іранського ріала, що спричинило стрімке зростання цін і соціальне невдоволення населення.

Топ коментарі
+8
Да...надо ударить...пусть не сдерживают себя...Америка тогда с полным правом снесет этот дебилковато-средневековый режим окончательно....Трамп конечно г...но редкостное,но планета начала потихоньку очищаться от мракобесов и отморозков...хотя в нашем случае не там,где многим больше всего хочется...но эти пдры полотенцоголовые,принесшие столько зла Украине-тоже не плохо...было бы
14.01.2026 13:23 Відповісти
+6
"B-2 Spirit" вам в хату !
14.01.2026 13:32 Відповісти
+3
Так вони дійсно підАри, але головний підАр сидить в мАЦквЄ і сере в чумадан.
14.01.2026 13:35 Відповісти
Схоже, це той випадок, коли не вдарити і спостерігати збоку краще, аніж вдарити. Приблизно так, як було в СССР у 1991-му.
14.01.2026 13:20 Відповісти
ого! Млявим **** погрожують! Це серйозно!
14.01.2026 13:21 Відповісти
Сам бог велів ввалити по них.
14.01.2026 13:50 Відповісти
14.01.2026 13:23 Відповісти
14.01.2026 13:35 Відповісти
14.01.2026 13:32 Відповісти
США прогнозовано засцить
14.01.2026 13:51 Відповісти
Так і іран так само - обидві сторони кидзливі сцикуни
14.01.2026 16:31 Відповісти
Скоріше за все США завдадуть точкових ударів по лідерам- узурпаторам і вбивцям.
14.01.2026 13:53 Відповісти
Проблема із поваленням теократичного режиму аятол в Ірані у тому, що в нім майже відсутня корупція. Тобто та обставина, через яку у 1979 році в наслідок так званої "ісламської революції" і було скинуто шаха.
Цей фактор означає відсутність основного важеля впливу США/Ізраїля на правлячі еліти. А отже, ніякого мирного вирішення "іранського питання" не варто очікувати.
14.01.2026 14:04 Відповісти
"Проблема із поваленням теократичного режиму аятол в Ірані у тому, що в нім майже відсутня корупція"

поэтому все сми пестрят заголовками:

"Иран охватили массовые протесты против коррупции и режима"
14.01.2026 14:15 Відповісти
А як же 100млрд доларів на мацкву?
Від хоменеї.
14.01.2026 15:20 Відповісти
Наївний ви дописувач - там все нагадує те шо ше було в Європі коли правили монархи . І шо відбувається в країнах Перської затоки - бо за півстоліття Саудівська Аравія могла перетворитися на на промислового гіганта але , але бабоси кудись "пропали".
14.01.2026 15:47 Відповісти
 
 