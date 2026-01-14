Иран пригрозил ударами по базам США в регионе в случае атаки со стороны Вашингтона, - Reuters

Иранские власти предупредили союзников США на Ближнем Востоке о готовности нанести удары по американским военным базам в случае атаки со стороны Вашингтона.

Об этом сообщил Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Тегеран обратился к странам региона с требованием "предотвратить нападение Вашингтона на Иран" после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил вмешаться в поддержку протестующих.

"Тегеран сообщил странам региона, от Саудовской Аравии и ОАЭ до Турции, что американские базы в этих странах будут атакованы", если США нацелятся на Иран", - заявил чиновник.

Количество погибших

В то же время, по данным правозащитной организации, количество погибших в результате беспорядков в Иране выросло почти до 2600 человек. Исламские власти пытаются подавить общенациональные протесты, которые стали одной из самых больших угроз режиму со времен Исламской революции 1979 года.

Также, по словам собеседника Reuters, прямые контакты между министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и специальным представителем США Стивом Уиткоффом были прекращены, что свидетельствует о дальнейшем росте напряженности.

Протесты в Иране

По обновленным оценкам правозащитников, количество погибших в результате репрессий может достигать около 12 тысяч человек. Протесты продолжаются уже более двух недель, а реальные масштабы жертв остаются неизвестными из-за сокрытия информации со стороны властей.

На этом фоне президент США Дональд Трамп публично призвал иранцев не прекращать протесты и заявил, что помощь протестующим "уже в пути". Он также отметил, что действия иранских властей приближаются к его "красной линии".

По информации западных СМИ, в Белом доме обсуждают различные сценарии давления на Тегеран. В то же время окончательных решений о возможных военных действиях пока нет.

Массовые протесты в Иране начались 28 декабря после резкого падения курса иранского риала, что вызвало стремительный рост цен и социальное недовольство населения.

