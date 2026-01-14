РУС
Новости Смена режима в Иране
Иран пригрозил ударами по базам США в регионе в случае атаки со стороны Вашингтона, - Reuters

Иран угрожает ударами по базам США в случае атаки

Иранские власти предупредили союзников США на Ближнем Востоке о готовности нанести удары по американским военным базам в случае атаки со стороны Вашингтона.

Об этом сообщил Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Тегеран обратился к странам региона с требованием "предотвратить нападение Вашингтона на Иран" после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил вмешаться в поддержку протестующих.

"Тегеран сообщил странам региона, от Саудовской Аравии и ОАЭ до Турции, что американские базы в этих странах будут атакованы", если США нацелятся на Иран", - заявил чиновник.

Количество погибших

В то же время, по данным правозащитной организации, количество погибших в результате беспорядков в Иране выросло почти до 2600 человек. Исламские власти пытаются подавить общенациональные протесты, которые стали одной из самых больших угроз режиму со времен Исламской революции 1979 года.

Также, по словам собеседника Reuters, прямые контакты между министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и специальным представителем США Стивом Уиткоффом были прекращены, что свидетельствует о дальнейшем росте напряженности.

Протесты в Иране

По обновленным оценкам правозащитников, количество погибших в результате репрессий может достигать около 12 тысяч человек. Протесты продолжаются уже более двух недель, а реальные масштабы жертв остаются неизвестными из-за сокрытия информации со стороны властей.

На этом фоне президент США Дональд Трамп публично призвал иранцев не прекращать протесты и заявил, что помощь протестующим "уже в пути". Он также отметил, что действия иранских властей приближаются к его "красной линии".

По информации западных СМИ, в Белом доме обсуждают различные сценарии давления на Тегеран. В то же время окончательных решений о возможных военных действиях пока нет.

Массовые протесты в Иране начались 28 декабря после резкого падения курса иранского риала, что вызвало стремительный рост цен и социальное недовольство населения.

Да...надо ударить...пусть не сдерживают себя...Америка тогда с полным правом снесет этот дебилковато-средневековый режим окончательно....Трамп конечно г...но редкостное,но планета начала потихоньку очищаться от мракобесов и отморозков...хотя в нашем случае не там,где многим больше всего хочется...но эти пдры полотенцоголовые,принесшие столько зла Украине-тоже не плохо...было бы
14.01.2026 13:23 Ответить
"B-2 Spirit" вам в хату !
14.01.2026 13:32 Ответить
Так вони дійсно підАри, але головний підАр сидить в мАЦквЄ і сере в чумадан.
14.01.2026 13:35 Ответить
Схоже, це той випадок, коли не вдарити і спостерігати збоку краще, аніж вдарити. Приблизно так, як було в СССР у 1991-му.
14.01.2026 13:20 Ответить
ого! Млявим **** погрожують! Це серйозно!
14.01.2026 13:21 Ответить
Сам бог велів ввалити по них.
14.01.2026 13:50 Ответить
США прогнозовано засцить
14.01.2026 13:51 Ответить
Скоріше за все США завдадуть точкових ударів по лідерам- узурпаторам і вбивцям.
14.01.2026 13:53 Ответить
Проблема із поваленням теократичного режиму аятол в Ірані у тому, що в нім майже відсутня корупція. Тобто та обставина, через яку у 1979 році в наслідок так званої "ісламської революції" і було скинуто шаха.
Цей фактор означає відсутність основного важеля впливу США/Ізраїля на правлячі еліти. А отже, ніякого мирного вирішення "іранського питання" не варто очікувати.
14.01.2026 14:04 Ответить
"Проблема із поваленням теократичного режиму аятол в Ірані у тому, що в нім майже відсутня корупція"

поэтому все сми пестрят заголовками:

"Иран охватили массовые протесты против коррупции и режима"
14.01.2026 14:15 Ответить
 
 