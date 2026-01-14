РУС
Новости Смена режима в Иране
МИД Украины призвал прекратить применение силы против протестующих: "Решительно осуждаем репрессии властей Ирана"

Министерство иностранных дел Украины обратилось к официальным властям Ирана с призывом отказаться от силовых методов против участников протестов, а также призвало международное сообщество усилить давление на Тегеран.

Об этом сообщили в МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

В заявлении внешнеполитическое ведомство подчеркнуло необходимость уважения прав и свобод граждан Ирана, в частности права на свободу слова и мирные собрания, а также призвало власти страны выполнить требования протестующих.

"История убедительно свидетельствует, что режимы, которые игнорируют потребности и страдания своих граждан, неизбежно несут политическую, правовую и моральную ответственность за свои действия", - отметили в МИД.

В министерстве также повторили призыв к международному сообществу активизировать политико-дипломатическое и другие формы давления на Иран в ответ на насилие и притеснения со стороны властей.

Протесты в Иране

По обновленным оценкам правозащитников, количество погибших в результате репрессий может достигать около 12 тысяч человек. Протесты продолжаются уже более двух недель, а реальные масштабы жертв остаются неизвестными из-за сокрытия информации со стороны властей.

На этом фоне президент США Дональд Трамп публично призвал иранцев не прекращать протесты и заявил, что помощь протестующим "уже в пути". Он также отметил, что действия иранских властей приближаются к его "красной линии".

По информации западных СМИ, в Белом доме обсуждают различные сценарии давления на Тегеран. В то же время окончательных решений о возможных военных действиях пока нет.

Массовые протесты в Иране начались 28 декабря после резкого падения курса иранского риала, что вызвало стремительный рост цен и социальное недовольство населения.

а проти репресій українського народу будуть заяви?
14.01.2026 12:26 Ответить
Вони ж не іранці, чого про них заявляти
14.01.2026 12:35 Ответить
Зеленський, з юзіком та шоблою квартальних покидьків, може прислати оті ********* палички в Іран, як гончарук вивіз медичні маски у Китай, під час КОВІД-19!!!
14.01.2026 12:36 Ответить
 
 