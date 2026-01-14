МЗС України закликало припинити застосування сили проти протестувальників: "Рішуче засуджуємо репресії влади Ірану"

Міністерство закордонних справ України звернулося до офіційної влади Ірану із закликом відмовитися від силових методів проти учасників протестів, а також закликало міжнародну спільноту посилити тиск на Тегеран.

Про це повідомили в МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

У заяві зовнішньополітичне відомство наголосило на необхідності поваги до прав і свобод громадян Ірану, зокрема права на свободу слова та мирні зібрання, а також закликало владу країни виконати вимоги протестувальників.

"Історія переконливо свідчить, що режими, які ігнорують потреби та страждання своїх громадян, неминуче несуть політичну, правову та моральну відповідальність за свої дії", - зазначили в МЗС.

У міністерстві також повторили заклик до міжнародної спільноти активізувати політико-дипломатичний та інші форми тиску на Іран у відповідь на насильство і утиски з боку влади.

Протести в Ірані

За оновленими оцінками правозахисників, кількість загиблих внаслідок репресій може сягати близько 12 тисяч осіб. Протести тривають уже понад два тижні, а реальні масштаби жертв залишаються невідомими через приховування інформації з боку влади.

На цьому тлі президент США Дональд Трамп публічно закликав іранців не припиняти протести та заявив, що допомога протестувальникам "уже в дорозі". Він також зазначив, що дії іранської влади наближаються до його "червоної лінії".

За інформацією західних медіа, у Білому домі обговорюють різні сценарії тиску на Тегеран. Водночас остаточних рішень щодо можливих військових дій наразі немає.

Масові протести в Ірані розпочалися 28 грудня після різкого падіння курсу іранського ріала, що спричинило стрімке зростання цін і соціальне невдоволення населення.

