Канада закликала своїх громадян терміново залишити Іран

На тлі загострення ситуації в Ірані Канада звернулася до своїх громадян із закликом негайно залишити країну, якщо це можливо зробити безпечно.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні Міністерства закордонних справ Канади.

У відомстві наголосили, що безпекова ситуація в Ірані стрімко погіршується через масові антиурядові протести та дії влади.

Рекомендації для громадян Канади

У МЗС Канади зазначили, що більшість авіакомпаній уже припинили авіасполучення з Іраном. Водночас громадянам радять розглядати варіанти наземного перетину кордону з Вірменією або Туреччиною.

У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що власникам канадських паспортів не потрібні візи для в’їзду до цих країн. Також канадцям рекомендували повністю уникати будь-яких поїздок до Ірану.

"Іранська влада заарештовувала та/або затримувала осіб, включаючи іноземних громадян та осіб з подвійним громадянством, щоб чинити політичний чи дипломатичний вплив на їхні уряди", – заявили в МЗС Канади.

Окремо наголошується, що можливості Канади надавати консульську допомогу на території Ірану є надзвичайно обмеженими.

Раніше, 13 січня, Державний департамент США також закликав американських громадян негайно залишити Іран.

Реакція США та міжнародний контекст

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує офіційного звіту щодо кількості загиблих від початку масових протестів. За його словами, через відключення інтернету встановити реальні масштаби трагедії вкрай складно.

"Вбивство виглядає серйозним, але ми ще не знаємо напевно. Я дізнаюся протягом 20 хвилин. Ми діятимемо відповідно", – сказав Трамп.

Він додав, що подальші дії Вашингтона залежатимуть від перевірених даних, які наразі збирає адміністрація Білого дому.

Кількість загиблих в Ірані може сягати 20 тисяч

Тим часом в Ірані тривають масові антиурядові протести, які супроводжуються масштабним насильством з боку сил безпеки. ЗМІ пишуть, що після часткового відновлення зв’язку з країною число загиблих під час протестів може становити від 12 до 20 тисяч людей.

При цьому точну кількість жертв встановити надзвичайно складно через п’ятиденний інтернет-блекаут і відключення телефонного зв’язку. Джерела в Ірані повідомляють, що сили безпеки обходять приватні лікарні, погрожують персоналу і вимагають дані про постраждалих.

