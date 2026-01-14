Еще одна страна призвала своих граждан срочно покинуть Иран

Канада на фоне обострения ситуации в Иране обратилась к своим гражданам с призывом немедленно покинуть страну, если это возможно сделать безопасно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении Министерства иностранных дел Канады.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация с безопасностью в Иране стремительно ухудшается из-за массовых антиправительственных протестов и действий властей.

Рекомендации для граждан Канады

В МИД Канады отметили, что большинство авиакомпаний уже прекратили авиасообщение с Ираном. В то же время гражданам советуют рассматривать варианты наземного пересечения границы с Арменией или Турцией.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что владельцам канадских паспортов не нужны визы для въезда в эти страны. Также канадцам рекомендовали полностью избегать любых поездок в Иран.

"Иранские власти арестовывали и/или задерживали лиц, включая иностранных граждан и лиц с двойным гражданством, чтобы оказывать политическое или дипломатическое влияние на их правительства", – заявили в МИД Канады.

Отдельно отмечается, что возможности Канады оказывать консульскую помощь на территории Ирана чрезвычайно ограничены.

Ранее, 13 января, Государственный департамент США также призвал американских граждан немедленно покинуть Иран.

Реакция США и международный контекст

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает официального отчета о количестве погибших с начала массовых протестов. По его словам, из-за отключения интернета установить реальные масштабы трагедии крайне сложно.

"Убийство выглядит серьезным, но мы еще не знаем наверняка. Я узнаю в течение 20 минут. Мы будем действовать соответственно", – сказал Трамп.

Он добавил, что дальнейшие действия Вашингтона будут зависеть от проверенных данных, которые сейчас собирает администрация Белого дома.

Число погибших в Иране может достигать 20 тысяч

Между тем в Иране продолжаются массовые антиправительственные протесты, сопровождающиеся масштабным насилием со стороны сил безопасности. СМИ пишут, что после частичного восстановления связи со страной число погибших во время протестов может составить от 12 до 20 тысяч человек.

При этом точное количество жертв установить чрезвычайно сложно из-за пятидневного интернет-блекаута и отключения телефонной связи. Источники в Иране сообщают, что силы безопасности обходят частные больницы, угрожают персоналу и требуют данные о пострадавших.

