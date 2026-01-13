Власти Ирана могут в ближайшее время начать казнить задержанных демонстрантов
В Иране в ближайшее время могут начаться массовые казни граждан, задержанных во время масштабных антиправительственных протестов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлениях правозащитной организации Iran Human Rights и других иранских правозащитных групп.
По их данным, иранские власти готовятся использовать судебную систему для быстрого вынесения смертных приговоров протестующим по надуманным обвинениям, выполняя указания режима аятолл.
Режим аятолл готовит показательные суды
Правозащитники сообщают, что с 10 января генеральный прокурор Ирана объявил всех участников протестов "мохаребами", то есть "врагами бога". Их обвинили в так называемой "войне против бога" — статье, которую режим традиционно применяет для оправдания смертных приговоров оппонентам власти.
"Чиновники также пообещали рассматривать эти дела строго и быстро в специальных отделениях революционных судов", — отмечает Iran Human Rights.
Согласно действующим нормам шариатского права, на которые ссылаются власти, большинство таких обвинений не предусматривает альтернативного наказания, кроме смертной казни. Судебные процессы проходят без соблюдения базовых стандартов справедливого суда.
Жертвы протестов и реакция США
По обновленным оценкам правозащитников, количество погибших вследствие репрессий может достигать около 12 тысяч человек. Протесты продолжаются уже более двух недель, а реальные масштабы жертв остаются неизвестными из-за сокрытия информации со стороны властей.
На этом фоне президент США Дональд Трамп публично призвал иранцев не прекращать протесты и заявил, что помощь протестующим "уже в пути". Он также отметил, что действия иранских властей приближаются к его "красной линии".
По информации западных СМИ, в Белом доме обсуждают различные сценарии давления на Тегеран. В то же время окончательных решений о возможных военных действиях пока нет.
Массовые протесты в Иране начались 28 декабря после резкого падения курса иранского риала, что вызвало стремительный рост цен и социальное недовольство населения.
- Американский лидер Дональд Трамп назвал протестующих патриотами и призвал их "продолжать протестовать и захватывать свои институты".
- Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что мир наблюдает последние дни режима в Иране.
зараз унікальний шанс завалити аятол
.
там за будь що карають смертю, побиття камінням, обезголовленням
власне сам засновник цієї возні ініціював десятки війн
Корані
згадуються різні форми покарань та воєнних дій, проте їх трактування залежить від контексту (мирний час чи війна) та ісламської правової традиції (Шаріату).
Ось що саме каже текст Корану щодо вашого запиту:
Смертна кара: Коран допускає смертну кару як принцип справедливої відплати (кісас) за вбивство (2:178) або за «сіяння нечестя на землі» (5:33), що традиційно трактується як розбій чи державна зрада. Водночас текст часто наголошує на перевазі прощення та виплати компенсації родині загиблого замість страти.Побиття камінням (раджм): У самому тексті Корану немає згадки про побиття камінням як законне покарання за будь-який злочин. За перелюб (адюльтер) Коран встановлює покарання у вигляді 100 ударів батогом (24:2). Практика побиття камінням походить із Сунни (переказів про вчинки пророка Мухаммеда) та пізніших правових норм Шаріату, а не безпосередньо з Корану.Обезголовлення: У Корані є аяти, що згадують «удари по шиях», але вони стосуються виключно контексту активних бойових дій (наприклад, аяти 8:12 та 47:4). Більшість ісламських вчених тлумачать ці заклики як метафору рішучої боротьби з ворогом на полі бою, а не як настанову для страти полонених чи цивільних у мирний час.
Хоча Коран є першоджерелом, багато суворих методів покарань, що застосовуються в деяких мусульманських країнах (як-от Саудівська Аравія чи Іран), базуються на тлумаченнях Шаріату та переказах Хадисів, а не на прямих наказах священної книги.
Знаєте яка кара за вихід з ісламу ? Будь який імам скаже- смерть
А знаєте що сказав аятолла про арештованих жінок ? Гвалтувати їх перед стратою, щоб вони не потрапили в рай.
Ви погано коран читали. Читайте ще.
не виходь з ісламу. навіщо заходила?
коли це аятолла став кораном? чи пророком? чи богом?
а ще про те чим мужики займатимуться у раю разом з 72 незайманими дівчатами
це огидно
тобто має абсолютне відношення
іслам - культ смерті з педофілом-проповідником (мухамед зґвалтував Аїшу, коли їй було лише 9 рочків)
ще чомусь на мухамеді "каталися" голі аль-зутти: https://www.youtube.com/watch?v=jtTYxxmVpvA