1 184 22

Власти Ирана могут в ближайшее время начать казнить задержанных демонстрантов

Протесты в Иране: режим аятолл угрожает казнить демонстрантов

В Иране в ближайшее время могут начаться массовые казни граждан, задержанных во время масштабных антиправительственных протестов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлениях правозащитной организации Iran Human Rights и других иранских правозащитных групп.

По их данным, иранские власти готовятся использовать судебную систему для быстрого вынесения смертных приговоров протестующим по надуманным обвинениям, выполняя указания режима аятолл.

Читайте: Иран пригрозил США "незабываемым уроком" в случае военного удара на фоне протестов, - The Telegraph

Режим аятолл готовит показательные суды

Правозащитники сообщают, что с 10 января генеральный прокурор Ирана объявил всех участников протестов "мохаребами", то есть "врагами бога". Их обвинили в так называемой "войне против бога" — статье, которую режим традиционно применяет для оправдания смертных приговоров оппонентам власти.

"Чиновники также пообещали рассматривать эти дела строго и быстро в специальных отделениях революционных судов", — отмечает Iran Human Rights.

Согласно действующим нормам шариатского права, на которые ссылаются власти, большинство таких обвинений не предусматривает альтернативного наказания, кроме смертной казни. Судебные процессы проходят без соблюдения базовых стандартов справедливого суда.

Читайте также: Каллас сомневается, что режим в Иране падет из-за массовых протестов

Жертвы протестов и реакция США

По обновленным оценкам правозащитников, количество погибших вследствие репрессий может достигать около 12 тысяч человек. Протесты продолжаются уже более двух недель, а реальные масштабы жертв остаются неизвестными из-за сокрытия информации со стороны властей.

На этом фоне президент США Дональд Трамп публично призвал иранцев не прекращать протесты и заявил, что помощь протестующим "уже в пути". Он также отметил, что действия иранских властей приближаются к его "красной линии".

По информации западных СМИ, в Белом доме обсуждают различные сценарии давления на Тегеран. В то же время окончательных решений о возможных военных действиях пока нет.

Массовые протесты в Иране начались 28 декабря после резкого падения курса иранского риала, что вызвало стремительный рост цен и социальное недовольство населения.

Читайте также: Трамп объявил о введении 25% пошлин для стран, сотрудничающих с Ираном

+3
хтось ще скаже що іслам мирна релігія
13.01.2026 21:29
+1
там де і твій мерц. шо там тауруси?
13.01.2026 21:29
+1
іранська бандитська влада до ісламу має таке ж відношення, як зельона пліснява до іудаїзму.
13.01.2026 21:30
ТАКО їм допоможе?
13.01.2026 21:25
якщо не допоможе, то буде повний дурень !

зараз унікальний шанс завалити аятол

.
13.01.2026 21:36
ну і де трамп з допомогою ?!!!! ...
13.01.2026 21:27
там де і твій мерц. шо там тауруси?
13.01.2026 21:29
Мерц не мій ,а політик дуже поважний та розумний Німеччини !!! А де твій 🤡 з фламінгами ,який виннен у загибелі сотні тисяч українців ?!!! ...
13.01.2026 21:41
хтось ще скаже що іслам мирна релігія
13.01.2026 21:29
іранська бандитська влада до ісламу має таке ж відношення, як зельона пліснява до іудаїзму.
13.01.2026 21:30
та не скажіть, прямо виконують норми корану
13.01.2026 21:31
ви про які норми пишете? бо я не вчив коран напам'ять
13.01.2026 21:33
про основні.
там за будь що карають смертю, побиття камінням, обезголовленням
власне сам засновник цієї возні ініціював десятки війн
13.01.2026 21:37
У
Корані
згадуються різні форми покарань та воєнних дій, проте їх трактування залежить від контексту (мирний час чи війна) та ісламської правової традиції (Шаріату).
Ось що саме каже текст Корану щодо вашого запиту:

Смертна кара: Коран допускає смертну кару як принцип справедливої відплати (кісас) за вбивство (2:178) або за «сіяння нечестя на землі» (5:33), що традиційно трактується як розбій чи державна зрада. Водночас текст часто наголошує на перевазі прощення та виплати компенсації родині загиблого замість страти.Побиття камінням (раджм): У самому тексті Корану немає згадки про побиття камінням як законне покарання за будь-який злочин. За перелюб (адюльтер) Коран встановлює покарання у вигляді 100 ударів батогом (24:2). Практика побиття камінням походить із Сунни (переказів про вчинки пророка Мухаммеда) та пізніших правових норм Шаріату, а не безпосередньо з Корану.Обезголовлення: У Корані є аяти, що згадують «удари по шиях», але вони стосуються виключно контексту активних бойових дій (наприклад, аяти 8:12 та 47:4). Більшість ісламських вчених тлумачать ці заклики як метафору рішучої боротьби з ворогом на полі бою, а не як настанову для страти полонених чи цивільних у мирний час.
Хоча Коран є першоджерелом, багато суворих методів покарань, що застосовуються в деяких мусульманських країнах (як-от Саудівська Аравія чи Іран), базуються на тлумаченнях Шаріату та переказах Хадисів, а не на прямих наказах священної книги.
13.01.2026 21:43
Ви можете писати що завгодно, якісь тлумачення.
Знаєте яка кара за вихід з ісламу ? Будь який імам скаже- смерть
А знаєте що сказав аятолла про арештованих жінок ? Гвалтувати їх перед стратою, щоб вони не потрапили в рай.
Ви погано коран читали. Читайте ще.
13.01.2026 21:46
це не я, мені підказали.
не виходь з ісламу. навіщо заходила?

коли це аятолла став кораном? чи пророком? чи богом?
13.01.2026 21:49
про педофілію нам розкажіть і приклад самого пророка
а ще про те чим мужики займатимуться у раю разом з 72 незайманими дівчатами
це огидно
13.01.2026 21:49
>іранська бандитська влада до ісламу має таке ж відношення, як зельона пліснява до іудаїзму.

тобто має абсолютне відношення

іслам - культ смерті з педофілом-проповідником (мухамед зґвалтував Аїшу, коли їй було лише 9 рочків)
13.01.2026 21:37
ти точно коран читав?
13.01.2026 21:40
мені достатньо того, що інші читали, і написали про вік Аїші.

ще чомусь на мухамеді "каталися" голі аль-зутти: https://www.youtube.com/watch?v=jtTYxxmVpvA
13.01.2026 21:43
це тобі в ютюбі розказали?
13.01.2026 21:44
Дикуни які прикриваються богом а комуністи революційною необхідністю,короче сявота
13.01.2026 21:31
А владу стратити можна в такому випадку?
показать весь комментарий
13.01.2026 21:32
13.01.2026 21:37
Трамп! Натаньяху! Где боеприпасы?! 🤬
13.01.2026 21:35
 
 