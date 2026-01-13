Власти Ирана могут в ближайшее время начать казнить задержанных демонстрантов

В Иране в ближайшее время могут начаться массовые казни граждан, задержанных во время масштабных антиправительственных протестов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлениях правозащитной организации Iran Human Rights и других иранских правозащитных групп.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По их данным, иранские власти готовятся использовать судебную систему для быстрого вынесения смертных приговоров протестующим по надуманным обвинениям, выполняя указания режима аятолл.

Читайте: Иран пригрозил США "незабываемым уроком" в случае военного удара на фоне протестов, - The Telegraph

Режим аятолл готовит показательные суды

Правозащитники сообщают, что с 10 января генеральный прокурор Ирана объявил всех участников протестов "мохаребами", то есть "врагами бога". Их обвинили в так называемой "войне против бога" — статье, которую режим традиционно применяет для оправдания смертных приговоров оппонентам власти.

"Чиновники также пообещали рассматривать эти дела строго и быстро в специальных отделениях революционных судов", — отмечает Iran Human Rights.

Согласно действующим нормам шариатского права, на которые ссылаются власти, большинство таких обвинений не предусматривает альтернативного наказания, кроме смертной казни. Судебные процессы проходят без соблюдения базовых стандартов справедливого суда.

Читайте также: Каллас сомневается, что режим в Иране падет из-за массовых протестов

Жертвы протестов и реакция США

По обновленным оценкам правозащитников, количество погибших вследствие репрессий может достигать около 12 тысяч человек. Протесты продолжаются уже более двух недель, а реальные масштабы жертв остаются неизвестными из-за сокрытия информации со стороны властей.

На этом фоне президент США Дональд Трамп публично призвал иранцев не прекращать протесты и заявил, что помощь протестующим "уже в пути". Он также отметил, что действия иранских властей приближаются к его "красной линии".

По информации западных СМИ, в Белом доме обсуждают различные сценарии давления на Тегеран. В то же время окончательных решений о возможных военных действиях пока нет.

Массовые протесты в Иране начались 28 декабря после резкого падения курса иранского риала, что вызвало стремительный рост цен и социальное недовольство населения.

Читайте также: Трамп объявил о введении 25% пошлин для стран, сотрудничающих с Ираном