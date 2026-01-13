Влада Ірану може найближчим часом почати страчувати затриманих демонстрантів

В Ірані найближчим часом можуть розпочатися масові страти громадян, затриманих під час масштабних антиурядових протестів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заявах правозахисної організації Iran Human Rights та інших іранських правозахисних груп.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За їхніми даними, іранська влада готується використати судову систему для швидкого винесення смертних вироків протестувальникам за надуманими звинуваченнями, виконуючи вказівки режиму аятол.

Режим аятол готує показові суди

Правозахисники повідомляють, що з 10 січня генеральний прокурор Ірану оголосив усіх учасників протестів "мохаребами", тобто "ворогами бога". Їх звинуватили у так званій "війні проти бога" — статті, яку режим традиційно застосовує для виправдання смертних вироків опонентам влади.

"Чиновники також пообіцяли розглядати ці справи суворо та швидко у спеціальних відділеннях революційних судів", — зазначає Iran Human Rights.

Згідно з чинними нормами шаріатського права, на які посилається влада, більшість таких обвинувачень не передбачає альтернативного покарання, окрім страти. Судові процеси відбуваються без дотримання базових стандартів справедливого суду.

Жертви протестів і реакція США

За оновленими оцінками правозахисників, кількість загиблих внаслідок репресій може сягати близько 12 тисяч осіб. Протести тривають уже понад два тижні, а реальні масштаби жертв залишаються невідомими через приховування інформації з боку влади.

На цьому тлі президент США Дональд Трамп публічно закликав іранців не припиняти протести та заявив, що допомога протестувальникам "уже в дорозі". Він також зазначив, що дії іранської влади наближаються до його "червоної лінії".

За інформацією західних медіа, у Білому домі обговорюють різні сценарії тиску на Тегеран. Водночас остаточних рішень щодо можливих військових дій наразі немає.

Масові протести в Ірані розпочалися 28 грудня після різкого падіння курсу іранського ріала, що спричинило стрімке зростання цін і соціальне невдоволення населення.

