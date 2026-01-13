Влада Ірану може найближчим часом почати страчувати затриманих демонстрантів

Протести в Ірані: режим аятол погрожує страчувати демонстрантів

В Ірані найближчим часом можуть розпочатися масові страти громадян, затриманих під час масштабних антиурядових протестів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заявах правозахисної організації Iran Human Rights та інших іранських правозахисних груп.

За їхніми даними, іранська влада готується використати судову систему для швидкого винесення смертних вироків протестувальникам за надуманими звинуваченнями, виконуючи вказівки режиму аятол.

Режим аятол готує показові суди

Правозахисники повідомляють, що з 10 січня генеральний прокурор Ірану оголосив усіх учасників протестів "мохаребами", тобто "ворогами бога". Їх звинуватили у так званій "війні проти бога" — статті, яку режим традиційно застосовує для виправдання смертних вироків опонентам влади.

"Чиновники також пообіцяли розглядати ці справи суворо та швидко у спеціальних відділеннях революційних судів", — зазначає Iran Human Rights.

Згідно з чинними нормами шаріатського права, на які посилається влада, більшість таких обвинувачень не передбачає альтернативного покарання, окрім страти. Судові процеси відбуваються без дотримання базових стандартів справедливого суду.

Жертви протестів і реакція США

За оновленими оцінками правозахисників, кількість загиблих внаслідок репресій може сягати близько 12 тисяч осіб. Протести тривають уже понад два тижні, а реальні масштаби жертв залишаються невідомими через приховування інформації з боку влади.

На цьому тлі президент США Дональд Трамп публічно закликав іранців не припиняти протести та заявив, що допомога протестувальникам "уже в дорозі". Він також зазначив, що дії іранської влади наближаються до його "червоної лінії".

За інформацією західних медіа, у Білому домі обговорюють різні сценарії тиску на Тегеран. Водночас остаточних рішень щодо можливих військових дій наразі немає.

Масові протести в Ірані розпочалися 28 грудня після різкого падіння курсу іранського ріала, що спричинило стрімке зростання цін і соціальне невдоволення населення.

Топ коментарі
+13
Мерц не мій ,а політик дуже поважний та розумний Німеччини !!! А де твій 🤡 з фламінгами ,який виннен у загибелі сотні тисяч українців ?!!! ...
13.01.2026 21:41 Відповісти
+11
хтось ще скаже що іслам мирна релігія
13.01.2026 21:29 Відповісти
+7
ну і де трамп з допомогою ?!!!! ...
13.01.2026 21:27 Відповісти
ТАКО їм допоможе?
13.01.2026 21:25 Відповісти
якщо не допоможе, то буде повний дурень !

зараз унікальний шанс завалити аятол

.
13.01.2026 21:36 Відповісти
Не знаю чи допоможе їм Трамп, але точно знаю, що представники адміністрації демократів допомогли аж пакетом печива, коли людей вбивали на Майдані в Київі в 2013 році
13.01.2026 22:27 Відповісти
там де і твій мерц. шо там тауруси?
13.01.2026 21:29 Відповісти
А хіба не ху#ло винен?
13.01.2026 22:00 Відповісти
💯💯👍
13.01.2026 23:34 Відповісти
та не скажіть, прямо виконують норми корану
13.01.2026 21:31 Відповісти
ви про які норми пишете? бо я не вчив коран напам'ять
13.01.2026 21:33 Відповісти
про основні.
там за будь що карають смертю, побиття камінням, обезголовленням
власне сам засновник цієї возні ініціював десятки війн
13.01.2026 21:37 Відповісти
У
Корані
згадуються різні форми покарань та воєнних дій, проте їх трактування залежить від контексту (мирний час чи війна) та ісламської правової традиції (Шаріату).
Ось що саме каже текст Корану щодо вашого запиту:

Смертна кара: Коран допускає смертну кару як принцип справедливої відплати (кісас) за вбивство (2:178) або за «сіяння нечестя на землі» (5:33), що традиційно трактується як розбій чи державна зрада. Водночас текст часто наголошує на перевазі прощення та виплати компенсації родині загиблого замість страти.Побиття камінням (раджм): У самому тексті Корану немає згадки про побиття камінням як законне покарання за будь-який злочин. За перелюб (адюльтер) Коран встановлює покарання у вигляді 100 ударів батогом (24:2). Практика побиття камінням походить із Сунни (переказів про вчинки пророка Мухаммеда) та пізніших правових норм Шаріату, а не безпосередньо з Корану.Обезголовлення: У Корані є аяти, що згадують «удари по шиях», але вони стосуються виключно контексту активних бойових дій (наприклад, аяти 8:12 та 47:4). Більшість ісламських вчених тлумачать ці заклики як метафору рішучої боротьби з ворогом на полі бою, а не як настанову для страти полонених чи цивільних у мирний час.
Хоча Коран є першоджерелом, багато суворих методів покарань, що застосовуються в деяких мусульманських країнах (як-от Саудівська Аравія чи Іран), базуються на тлумаченнях Шаріату та переказах Хадисів, а не на прямих наказах священної книги.
13.01.2026 21:43 Відповісти
Ви можете писати що завгодно, якісь тлумачення.
Знаєте яка кара за вихід з ісламу ? Будь який імам скаже- смерть
А знаєте що сказав аятолла про арештованих жінок ? Гвалтувати їх перед стратою, щоб вони не потрапили в рай.
Ви погано коран читали. Читайте ще.
13.01.2026 21:46 Відповісти
це не я, мені підказали.
не виходь з ісламу. навіщо заходила?

коли це аятолла став кораном? чи пророком? чи богом?
13.01.2026 21:49 Відповісти
а може людина вирішила що не хоче бути **********
13.01.2026 21:50 Відповісти
про педофілію нам розкажіть і приклад самого пророка
а ще про те чим мужики займатимуться у раю разом з 72 незайманими дівчатами
це огидно
13.01.2026 21:49 Відповісти
що за потік свідомості?
напиши чатуГПТ і він тобі все розкаже.
13.01.2026 21:50 Відповісти
не все, він не розкаже правди.
на відміну від самого корану і сур, які не понятно хто і коли писав
13.01.2026 21:52 Відповісти
ви коран читали?
13.01.2026 21:52 Відповісти
А що там читати ? От реально. Це повністю збочені фантазії перемішані зі старим заповітом.
ВСЕ
13.01.2026 21:54 Відповісти
тобто не читали але осудили. ага. десь я це вже чув.
13.01.2026 21:55 Відповісти
читали, я т пишу про те що там написано і про їхні вчення
а інакше ви мені знайдете де там в корані написано хто з синів Адама кого убив
і чи можна цій єрєсі вірити
от просто пальчиком покажіть де це написано
13.01.2026 22:00 Відповісти
хто такий адам? він точно був?
13.01.2026 22:31 Відповісти
ах, якщо його не було, то чого ви захищаєте коран і іслам
вам робити нічого ?
що ви там хорошого знайшли ?
13.01.2026 22:38 Відповісти
я кажу що ви перегинаєте палку.

в мене є знайомі ісламісти, вони не ї...ь дітей, не ї...ть ослів, не закидують тебе камінням, не вбивають невірних. просто звичайні люди. краще ніж ви.
13.01.2026 22:51 Відповісти
Те що у вас я знайомі ісламісти, яких ви вважаєте звичайними добрими люди, ніяким чином не виправдовує те що відбувається під прикриттям цієї ісламської ідеології, яка по своїй суті нічого доброго людям дати не може. Візьмемо просту аналогію. Були і на даний час є ідейні комуністи, кришталево чесні люди які живуть по моральному кодексу будівників комунізму. Але існування таких людей не виправдовує кровожерливу комуністичну ідеологію, яка знищила десятки мільйонів ні в чому не повинних людей, в тому числі на совісті комуністів і український голодомор. Тому наведений вами приклад з добрими друзями ісламістами слабкий аргумент на захист ідеології ісламу. Ті звірства в Ірані які творять стражі ісламської революції це і є в цілому ісламізм, а не декілька ваших друзів.
14.01.2026 00:41 Відповісти
ті звірства в ірані творять, прикриваючись ісламом.
ти мабуть не в курсі, але німці в 1939-1945 роках були християнами. будеш виправдовувати християнство?
14.01.2026 07:53 Відповісти
Не були вони християнами. Вони були атеїстами. Теж вбивчий культ.
Але і совок те саме зробив. Нічим не кращий. Навіть і гірший.
Ваші знайомі хороші поки вони в меншості. В якщо ситуація зміниться, то вас вб'ють і не подумають. Це все що треба знати вам про іслам.
14.01.2026 08:32 Відповісти
та ти шо, серйозно?
14.01.2026 08:53 Відповісти
Цілком
14.01.2026 11:44 Відповісти
на даний момент мене намагаються вбити в основному християни.
14.01.2026 08:54 Відповісти
З ваших відповідей зрозуміло що ви не маєте найменшого уявлення про християнство, якщо кажете що вас намагаються вбити «християни». Ви зробили свій вибір на користь ісламізму - створеної в 7 столітті після Різдва Христового ідеології. Подальше спілкування з людиною, ісламським фанатиком, з відсутнім критичним мисленням для мене не цікаве. Прошу не пишіть мені більше ніяких своїх домислів.
14.01.2026 10:07 Відповісти
>іранська бандитська влада до ісламу має таке ж відношення, як зельона пліснява до іудаїзму.

тобто має абсолютне відношення

іслам - культ смерті з педофілом-проповідником (мухамед зґвалтував Аїшу, коли їй було лише 9 рочків)
13.01.2026 21:37 Відповісти
ти точно коран читав?
13.01.2026 21:40 Відповісти
мені достатньо того, що інші читали, і написали про вік Аїші.

ще чомусь на мухамеді "каталися" голі аль-зутти: https://www.youtube.com/watch?v=jtTYxxmVpvA
13.01.2026 21:43 Відповісти
це тобі в ютюбі розказали?
13.01.2026 21:44 Відповісти
в вікіпедії

чому мусульмани ріжуть клітори у дівчаток? бо педофілу мухамаду таке більше подобається?
13.01.2026 21:50 Відповісти
що за садомазо ти читаєш в перервах між створенням ядерки???
чи тебе так жорстко опромінило???
13.01.2026 21:51 Відповісти
вчи матчастину: https://www.unicef.org/protection/female-genital-mutilation
13.01.2026 21:53 Відповісти
що таке юнісеф і ким воно спонсорується?
13.01.2026 21:54 Відповісти
рептилоїдами

серйозно, просто загугли islam female genital mutilation
13.01.2026 21:56 Відповісти
пиши краще про ядрьону бонбу.
13.01.2026 21:56 Відповісти
клован, ти не можеш 4 слова загуглити?
13.01.2026 22:00 Відповісти
баран тут ти, в 9 років дитина ще нічого не знає про статеві відносини, тому так - це було чисте ґвалтування дівчинки 56 річним педофілом
13.01.2026 21:51 Відповісти
дубина тут ти, в корані прямо написано про те, що педофіл мухомад мав секс з 9 річною дівчинкою, і ти це захищаєш - може, ти теж педофіл? теж любиш 9 річних дітей?
13.01.2026 21:59 Відповісти
я ж кажу - культ смерті педофілів, з таким самим педофілом-проповідником, якого ще й анально трахали аль-зутти.

досить символічно, що ви тут русняве джерело намагаєтесь втулити
13.01.2026 22:06 Відповісти
Бачила одне відео. Британська знімальна група знімала дику природу в північній Африці. Не знаю яка країна, але з виду їм сподобалась, більш цивілізована. Робили запис кущів і випадково потрапив кадр як магомет пристроївся до ослиці. Вони були в шоці. Почали розпитувати місцевих чи це норма ??? Кажуть , у всіх перший і подальший секс досвід відбувається з ослицями. Релігія заохочує., це ж не свинину їсти.
13.01.2026 22:10 Відповісти
От прям бачу, як ви на пару з Максимом віддасте своїх 9 літніх дочок чи онучок заміж за мужика 50-60 років.
13.01.2026 22:07 Відповісти
і? це все одно педофілія в чистому вигляді

так мухамад навіть не в 12 років мав секс з дитиною, а в 9 років, коли ще немає ознак "фізичної готовності", це просто дитина.
13.01.2026 22:15 Відповісти
брехня, всі твої джерела були про дітей більшого віку, а не про дівчат 9 років.
13.01.2026 22:21 Відповісти
Ти реально тупий.Я т тупішого за тебе ще не зустрічав
13.01.2026 22:47 Відповісти
познайомся з дзеркалом, стільки відкриттів тебе ще чекає!
13.01.2026 22:51 Відповісти
У них і зараз такі традиції. Йоли пали. Ви в якому лісі живете
А ще наприклад такі чудові люди сомалійці в своїй більшості одружуються на перших кузенах чи кузинах, мають виродження і фізичне і розумове. це ваш хвалений іслам
13.01.2026 22:21 Відповісти
не ви, а вас вб'ють а дітей згвалтують
спитайте у британців, як їм зараз весело
13.01.2026 22:28 Відповісти
ось один з прикладів:

13.01.2026 22:34 Відповісти
мабуть не треба з цими здвинутими сперечатися. вони фанатики ще гірші ніж самі найрадикальніші ісламісти. такі в хрестові походи людей посилали.
13.01.2026 22:36 Відповісти
В ну ж розумнику, чому були хрестові походи?
14.01.2026 11:37 Відповісти
Він одружився на Аіші коли їй було 6 років, після того як на її очах стратив всю родину.
Офіційно скріпив союз, так би мовити, в 9 років коли вона гралась у ляльки, це пише отой коран
13.01.2026 21:57 Відповісти
ти ще й тупий? всі твої джерела писали про дітей більшого віку
13.01.2026 22:19 Відповісти
А чого ж тоді зараз видають заміж в 3 -5 років , а в 9 вже вагітні.
Не розумію чому ви аж з трусів вискакуєте щоб захистити якусь криваву дурницю ? це наслідки совкового виховання ?
13.01.2026 22:34 Відповісти
Яке ж ти тупориле. Тому я і критикую пісслам, що це релігія від педофіла і для педофілів. В 9 років у дівчат не буває ознак статевої зрілості, вчи матчастину.
13.01.2026 22:35 Відповісти
християнство це критикує, просто не вимагає вішати на кранах, як це роблять педофіли мусліки:

13.01.2026 22:39 Відповісти
ну кацапи теж свої злочини в Україні роблять З благословіння секти іменуїмою РПЦ МП , але це не привід називати християнство не мирною релігією. теж саме і з ісламом. Бог один сект багато
13.01.2026 22:12 Відповісти
мирних релігій не існує, вони всі вигадані щоб стравлювати людей між собою.
14.01.2026 05:02 Відповісти
Мої знайомі-афганці щодо талібів казали, що таліби - це не іслам, а іслам таки мирний. Думаю, щодо аятол те ж саме скажуть.
Я єврей, в основах ісламу (як і християнства) не знаюсь. Можу лише сказати, що за законами Тори, хоча і передбачена страта за певні злочини, але реально засудити до страти в Ізраїлі (часів Храму) було дуже важко. Так, Талмуд називає кровавим суд, який засудив до страти 1 людину за 7 років (а дехто каже - за 70 років), і не сказано, чи був цей вирок реально виконаний.
13.01.2026 22:12 Відповісти
Ви погано знаєте історію. Іслам ніколи мирно не приходив. У них прямо сказано, якщо людина не переходить у їхню віру, вона має платити величезні податки, а як ні чи згодом її стратять.
Тора вже не дії 2000 років. Де ті євреї, посіяні по світу. А іслам вбиває. І навчає сатанізму.
13.01.2026 22:32 Відповісти
Яне просто погано знаю історію ісламу, а взагалі її не знаю (і чесно про це написав).
14.01.2026 09:00 Відповісти
Дикуни які прикриваються богом а комуністи революційною необхідністю,короче сявота
13.01.2026 21:31 Відповісти
А владу стратити можна в такому випадку?
13.01.2026 21:32 Відповісти
13.01.2026 21:37 Відповісти
Трамп! Натаньяху! Где боеприпасы?! 🤬
13.01.2026 21:35 Відповісти
Когда будут бить по Израилю ты с Британии приедешь поддержать?😉
13.01.2026 23:36 Відповісти
Допомоги не буде поки не почнуться страти...йде формування суспільної думки..потім страти покажуть розжирілим європейцям..і тоді "подумають як покарати поганих дядьок"..хтось збудиться, хтось стурбується..а хтось задумає застосувати силу задля власних інтересів...єдине що шкода світлих людей
13.01.2026 21:58 Відповісти
Жаль конечно. Иранская власть оказалась с яйцами. Видимо вопрос будет только в количестве убитых протестующих.
13.01.2026 22:21 Відповісти
Это не яйца.! Это террористический режим,который пришёл на крови и не собирается отдавать власть,это фанатики им на людей плевать Коммунистов, которые им помогли придти к Власти повесили вместе с остальными не моргнув!
13.01.2026 23:38 Відповісти
навряд чи вбивства допоможуть, всіх іранців не вбʼєш.
14.01.2026 05:03 Відповісти
Блогер из Германии Сара Сандер показала Фото парня красавца,которого завтра казнят.Семью уже предупредили.Зато, что он брал участие в митингах.Мне очень жаль Иранцев и мы скорбим вместе с иранской общиной,такое же чувства,когда мы выходили на митинги в 22году, чтобы закрыли небо!
13.01.2026 23:15 Відповісти
 
 