Цензор.НЕТ
Новости Смена режима в Иране
1 850 19

Трамп заявил, что ждет данные о погибших в протестах в Иране

Трамп ждет информации о протестах в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает официального отчета о количестве людей, погибших в Иране с начала массовых антиправительственных протестов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Associated Press.

По словам Трампа, отключение интернета в Иране существенно затруднило установление реального количества жертв, поэтому Белый дом в настоящее время проверяет доступную информацию.

Заявление Трампа о ситуации в Иране

Президент США отметил, что получить достоверные данные непросто, однако администрация работает над этим в ускоренном режиме. Он подчеркнул, что дальнейшие действия Вашингтона будут зависеть от полученных сведений.

"Убийство выглядит серьезным, но мы еще не знаем наверняка. Я узнаю в течение 20 минут. Мы будем действовать соответственно", – заявил Дональд Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти Ирана могут в ближайшее время начать казнить задержанных демонстрантов

Угрозы США и данные о жертвах протестов

В течение последней недели Трамп неоднократно заявлял, что Иран "заплатит цену" за насилие против мирных граждан. Вместе с тем он отметил, что окончательные выводы возможны только после проверки данных.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал президента США к самым жестким мерам против верховного лидера Ирана, назвав аятоллу Али Хаменеи "Гитлером нашего времени".

На этом фоне посольство США в Иране обратилось к американским гражданам с призывом немедленно покинуть страну. В заявлении отмечается, что протесты стремительно обостряются и могут перерасти в масштабное насилие на фоне блокирования дорог, перебоев в работе транспорта и отключения интернета.

По данным правозащитников и СМИ, из-за длительного интернет-блекаута реальные масштабы гибели протестующих остаются неизвестными. После частичного восстановления связи некоторые источники сообщают, что количество погибших может составлять от 12 до 20 тысяч человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иранский кронпринц в изгнании тайно встретился с посланцем Трампа

Иран (2124) протест (5942) Трамп Дональд (7460)
