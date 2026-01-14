Трамп заявил, что ждет данные о погибших в протестах в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает официального отчета о количестве людей, погибших в Иране с начала массовых антиправительственных протестов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Associated Press.
По словам Трампа, отключение интернета в Иране существенно затруднило установление реального количества жертв, поэтому Белый дом в настоящее время проверяет доступную информацию.
Заявление Трампа о ситуации в Иране
Президент США отметил, что получить достоверные данные непросто, однако администрация работает над этим в ускоренном режиме. Он подчеркнул, что дальнейшие действия Вашингтона будут зависеть от полученных сведений.
"Убийство выглядит серьезным, но мы еще не знаем наверняка. Я узнаю в течение 20 минут. Мы будем действовать соответственно", – заявил Дональд Трамп.
Угрозы США и данные о жертвах протестов
В течение последней недели Трамп неоднократно заявлял, что Иран "заплатит цену" за насилие против мирных граждан. Вместе с тем он отметил, что окончательные выводы возможны только после проверки данных.
Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал президента США к самым жестким мерам против верховного лидера Ирана, назвав аятоллу Али Хаменеи "Гитлером нашего времени".
На этом фоне посольство США в Иране обратилось к американским гражданам с призывом немедленно покинуть страну. В заявлении отмечается, что протесты стремительно обостряются и могут перерасти в масштабное насилие на фоне блокирования дорог, перебоев в работе транспорта и отключения интернета.
По данным правозащитников и СМИ, из-за длительного интернет-блекаута реальные масштабы гибели протестующих остаются неизвестными. После частичного восстановления связи некоторые источники сообщают, что количество погибших может составлять от 12 до 20 тысяч человек.
- По состоянию на утро 13 января информации о погибших, пострадавших или задержанных гражданах Украины во время протестов в Иране нет.
таке враження, що він і своїй країні оголосив війну....
Хоч іранський режим знаходиться під колосальним тиском, факти свідчать про те, що найближчим часом він не впаде. Найважливіше те, що йому зберігають вірність силові структури.
Основна сила при придушенні протестів - це Корпус вартових ісламської революції (КВІР) - найвпливовіша організація в країні.
Його прямим завданням є захист ідеології та політичної системи Ісламської революції, встановленої в 1979 році. При цьому КВІР підпорядковується безпосередньо верховному лідеру - аятолі Алі Хаменеї.
За оцінками, у лавах КВІР налічується близько 150 тис. озброєних бійців. Він функціонує як паралельна структура поряд із регулярними збройними силами Ірану і одночасно є великим гравцем в іранській економіці.
Поєднання влади, грошей, корупції та ідеології, зосереджених в руках КВІР, робить цю структуру надзвичайно зацікавленою в збереженні існуючої системи.
За деякими західними оцінками, чисельність її активного складу не перевищує кілька сотень тисяч, але це все одно надзвичайно значна сила.
І саме бійці «Басидж» знаходяться на передовій придушення протестів.
Ще важливо пам'ятати.
