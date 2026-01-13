РУС
Новости Смена режима в Иране
913 22

Иранский кронпринц в изгнании тайно встретился с посланцем Трампа

Виткофф и Пахлави обсудили ситуацию с протестующими в Иране

Администрация президента США Дональда Трампа начала оценивать возможные пути реагирования на масштабные антиправительственные протесты в Иране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Axios.

Журналисты издания пообщались с высокопоставленными чиновниками США и выяснили, что еще в минувшие выходные специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф тайно встретился с иранским кронпринцем в изгнании Резой Пахлави, чтобы обсудить ситуацию в стране.

Это первая такая встреча на высоком уровне между иранской оппозицией и администрацией Трампа с начала протестов, которые продолжаются уже более двух недель.

Axios пишет, что Реза Пахлави пытается позиционировать себя как возможного "переходного" лидера в случае падения исламского режима. Он призвал администрацию Дональда Трампа поддержать протестующих.

Обсуждение вариантов поддержки протестов

Во вторник утром команда национальной безопасности Белого дома провела совещание по возможным шагам в ответ на события в Иране. Президент Трамп в нем не участвовал.
По словам источника Axios, на данном этапе администрация США рассматривает преимущественно невоенные способы поддержки протестующих, а внутренние обсуждения находятся на ранней стадии.

Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что сложно предсказать, к какому решению склонится президент Трамп, и что возможное военное вмешательство пока не обсуждается.

Число погибших в Иране может достигать 20 тысяч

Между тем в Иране продолжаются массовые антиправительственные протесты, сопровождающиеся масштабным насилием со стороны сил безопасности. СМИ пишут, что после частичного восстановления связи со страной число погибших во время протестов может составить от 12 до 20 тысяч человек.

При этом точное количество жертв установить чрезвычайно сложно из-за пятидневного интернет-блекаута и отключения телефонной связи. Источники в Иране сообщают, что силы безопасности обходят частные больницы, угрожают персоналу и требуют данные о пострадавших.

  • Протесты начались в конце декабря из-за резкого роста цен и падения стоимости национальной валюты. Они быстро охватили все 31 провинцию страны. Президент США Дональд Трамп неоднократно предупреждал о возможном военном вмешательстве.

Топ комментарии
+2
Якщо в Ірані хочуть демократії, то не повинно бути ні Ісламської республіки, ні верховного лідера Ірану аятоли, ні шаха.
показать весь комментарий
13.01.2026 23:46 Ответить
+2
На теперішній день потрібен шах, а не приставлена демократична шістка..далі як карта ляже
показать весь комментарий
14.01.2026 00:26 Ответить
+1
трамп залежить від ху* ла ,тому буде дуже сміливо з його сторони ,як шо допоможе іранському народу ...це той гвіздок, може останній у голову кремля...
показать весь комментарий
13.01.2026 23:42 Ответить
трамп залежить від ху* ла ,тому буде дуже сміливо з його сторони ,як шо допоможе іранському народу ...це той гвіздок, може останній у голову кремля...
показать весь комментарий
13.01.2026 23:42 Ответить
Взагалі не залежить. Особливо це видно після Венесуелли.
показать весь комментарий
14.01.2026 00:05 Ответить
незалежить вже сьогодні ,і ще рік тому робив все проти України ...та хто зна шо вони намутили в геополітиці ,добре хочь китай присів в очікувані...
показать весь комментарий
14.01.2026 00:11 Ответить
луиза-Трамп-СОВЕРШЕННО НЕ ЗАВИСИТ от ВВХ.совершенно.если даже есть компра-Трамуччо пох на компру и Путина.он ему просто нравится.**** поделать
показать весь комментарий
14.01.2026 00:39 Ответить
Якщо в Ірані хочуть демократії, то не повинно бути ні Ісламської республіки, ні верховного лідера Ірану аятоли, ні шаха.
показать весь комментарий
13.01.2026 23:46 Ответить
На теперішній день потрібен шах, а не приставлена демократична шістка..далі як карта ляже
показать весь комментарий
14.01.2026 00:26 Ответить
На жаль цей шах повний нуль.
показать весь комментарий
14.01.2026 00:36 Ответить
Они хотят кока колу и бургеры, им надоело есть куриц, а говядина и да и баранина подороже намного .
женщины хотят ходить голыми что бы иметь возможность привлекать самых богатых самцов. Вот собственно и всё.
А в Канаде хотят люди демократии? Почему нет восстаний что бы была возможность избирать премьер министров, губернаторов, судей, шерифов и тд?
показать весь комментарий
14.01.2026 00:54 Ответить
Сначала наслушались муллов по телевизору и выгнали шаха устроив такую же революцию. Потом насмотрелись тик-ток и давай обратно. Потом снова поверят в своего Аллаха и снова поскачут по улицам? Дбл блд.
показать весь комментарий
13.01.2026 23:51 Ответить
Как кацапы
показать весь комментарий
13.01.2026 23:58 Ответить
Не тим хто вибрав Тромба двічі про дбл.блд. розказувати.
показать весь комментарий
13.01.2026 23:58 Ответить
Ті, хто голосував за Трумпа, не мають тикати пальцем в іранців. В Америці ще не вечір.
показать весь комментарий
14.01.2026 00:16 Ответить
А тут "ідеалу" не знайти ніколи...
При монархії "самодержці" часто перетворюються в самодурів та тиранів.
При республіці за владу гризуться угрупування, що рвуться до влади з єдиною метою - ЗБАГАТИТЬСЯ...
Теократія, завоювавши панування, зупиняє розвиток суспільства та його виробничих сил, а потім стає паразитом, на тілі суспільства, не даючи нічого взамін...
Єдиний вихід - розумне поєднання першого з другим, при повному відділенні релігії від держави...
показать весь комментарий
14.01.2026 00:28 Ответить
Цікаво який рівень підтримки у шаха в Ірані? Бо якщо низький то утриматися при владі (навіть з іноземною підтримкою) буде важкувато ... Це звісно якщо аятол ще скинути зможуть, тут теж ще зовсім не ясно. 🤔
показать весь комментарий
13.01.2026 23:57 Ответить
Відьков с порядною людиною зустрічатися не стане.
Тим більше навпаки.
показать весь комментарий
14.01.2026 00:00 Ответить
Везде есть монаршие ряженые клоуны. Никто их серьезно не воспринимает. Его разве что в цирк выступать пустят. Трамп дурак.
показать весь комментарий
14.01.2026 00:10 Ответить
айятолі допомагаю Ірак ,Саудіти ,Арабські Емірати ,військами вже зараз , про народу , і де трамп ,який каже шо допоможе ?...
показать весь комментарий
14.01.2026 00:13 Ответить
З чого б це арабам сунітам допомагати персам шиїтам?
показать весь комментарий
14.01.2026 00:41 Ответить
Це щось нове - саудити, нафтопереробку яких бомбив Іран, або Ірак, який воював з Іраном, допомагають аятоллам ? Я думаю, вони ще зовсім з глузду не з"їхали. Та й Арабські Емірати - сунніти і будуть допомагати шиїтам, яких вважають зрадниками ісламу ? І допомагають військами ? Фантазер ви - Luiza
показать весь комментарий
14.01.2026 00:42 Ответить
Вітька вже презентують як «спеціального посланця», безвідносно куди, просто - «посланець Трампа». Він повсюди, як Єрмак.
показать весь комментарий
14.01.2026 00:23 Ответить
Може що й вийде!!
Тримаємо кулачки
показать весь комментарий
14.01.2026 00:26 Ответить
 
 