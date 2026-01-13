Иранский кронпринц в изгнании тайно встретился с посланцем Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа начала оценивать возможные пути реагирования на масштабные антиправительственные протесты в Иране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Axios.

Журналисты издания пообщались с высокопоставленными чиновниками США и выяснили, что еще в минувшие выходные специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф тайно встретился с иранским кронпринцем в изгнании Резой Пахлави, чтобы обсудить ситуацию в стране.

Это первая такая встреча на высоком уровне между иранской оппозицией и администрацией Трампа с начала протестов, которые продолжаются уже более двух недель.

Axios пишет, что Реза Пахлави пытается позиционировать себя как возможного "переходного" лидера в случае падения исламского режима. Он призвал администрацию Дональда Трампа поддержать протестующих.

Обсуждение вариантов поддержки протестов

Во вторник утром команда национальной безопасности Белого дома провела совещание по возможным шагам в ответ на события в Иране. Президент Трамп в нем не участвовал.

По словам источника Axios, на данном этапе администрация США рассматривает преимущественно невоенные способы поддержки протестующих, а внутренние обсуждения находятся на ранней стадии.

Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что сложно предсказать, к какому решению склонится президент Трамп, и что возможное военное вмешательство пока не обсуждается.

Число погибших в Иране может достигать 20 тысяч

Между тем в Иране продолжаются массовые антиправительственные протесты, сопровождающиеся масштабным насилием со стороны сил безопасности. СМИ пишут, что после частичного восстановления связи со страной число погибших во время протестов может составить от 12 до 20 тысяч человек.

При этом точное количество жертв установить чрезвычайно сложно из-за пятидневного интернет-блекаута и отключения телефонной связи. Источники в Иране сообщают, что силы безопасности обходят частные больницы, угрожают персоналу и требуют данные о пострадавших.

Протесты начались в конце декабря из-за резкого роста цен и падения стоимости национальной валюты. Они быстро охватили все 31 провинцию страны. Президент США Дональд Трамп неоднократно предупреждал о возможном военном вмешательстве.

