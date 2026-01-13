Іранський кронпринц у вигнанні таємно зустрівся з посланцем Трампа

Адміністрація президента США Дональда Трампа почала оцінювати можливі шляхи реагування на масштабні антиурядові протести в Ірані.

Журналісти видання поспілкувалися з високопосадовцями США і з'ясували, що ще минулими вихідними спеціальний посланець Білого дому Стів Віткофф таємно зустрівся з іранським кронпринцом у вигнанні Резою Пахлаві, щоб обговорити ситуацію в країні.

Це перша така зустріч на високому рівні між іранською опозицією та адміністрацією Трампа від початку протестів, які тривають вже понад два тижні.

Axios пише, що Реза Пахлаві намагається позиціювати себе як можливого "перехідного" лідера у разі падіння ісламського режиму. Він закликав адміністрацію Дональда Трампа підтримати протестувальників.

Обговорення варіантів підтримки протестів

У вівторок вранці команда національної безпеки Білого дому провела нараду щодо можливих кроків у відповідь на події в Ірані. Президент Трамп у ній участі не брав.

За словами джерела Axios, на даному етапі адміністрація США розглядає переважно невоєнні способи підтримки протестувальників, а внутрішні обговорення перебувають на ранній стадії.

Високопосадовець підкреслив, що складно передбачити, до якого рішення схилиться президент Трамп, і що можливе військове втручання наразі не обговорюється.

Кількість загиблих в Ірані може сягати 20 тисяч

Тим часом в Ірані тривають масові антиурядові протести, які супроводжуються масштабним насильством з боку сил безпеки. ЗМІ пишуть, що після часткового відновлення зв’язку з країною число загиблих під час протестів може становити від 12 до 20 тисяч людей.

При цьому точну кількість жертв встановити надзвичайно складно через п’ятиденний інтернет-блекаут і відключення телефонного зв’язку. Джерела в Ірані повідомляють, що сили безпеки обходять приватні лікарні, погрожують персоналу і вимагають дані про постраждалих.

Протести почалися наприкінці грудня через різке зростання цін і падіння вартості національної валюти. Вони швидко охопили всі 31 провінцію країни. Президент США Дональд Трамп неодноразово попереджав про можливе військове втручання.

