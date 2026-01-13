Іранський кронпринц у вигнанні таємно зустрівся з посланцем Трампа

Віткофф та Пахлаві обговорили ситуацію з протестувальниками в Ірані

Адміністрація президента США Дональда Трампа почала оцінювати можливі шляхи реагування на масштабні антиурядові протести в Ірані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Axios.

Журналісти видання поспілкувалися з високопосадовцями США і з'ясували, що ще минулими вихідними спеціальний посланець Білого дому Стів Віткофф таємно зустрівся з іранським кронпринцом у вигнанні Резою Пахлаві, щоб обговорити ситуацію в країні.

Це перша така зустріч на високому рівні між іранською опозицією та адміністрацією Трампа від початку протестів, які тривають вже понад два тижні.

Axios пише, що Реза Пахлаві намагається позиціювати себе як можливого "перехідного" лідера у разі падіння ісламського режиму. Він закликав адміністрацію Дональда Трампа підтримати протестувальників.

Читайте: Влада Ірану може найближчим часом почати страчувати затриманих демонстрантів

Обговорення варіантів підтримки протестів

У вівторок вранці команда національної безпеки Білого дому провела нараду щодо можливих кроків у відповідь на події в Ірані. Президент Трамп у ній участі не брав.
За словами джерела Axios, на даному етапі адміністрація США розглядає переважно невоєнні способи підтримки протестувальників, а внутрішні обговорення перебувають на ранній стадії.

Високопосадовець підкреслив, що складно передбачити, до якого рішення схилиться президент Трамп, і що можливе військове втручання наразі не обговорюється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Даних про постраждалих українців під час протестів в Ірані немає, - МЗС

Кількість загиблих в Ірані може сягати 20 тисяч

Тим часом в Ірані тривають масові антиурядові протести, які супроводжуються масштабним насильством з боку сил безпеки. ЗМІ пишуть, що після часткового відновлення зв’язку з країною число загиблих під час протестів може становити від 12 до 20 тисяч людей.

При цьому точну кількість жертв встановити надзвичайно складно через п’ятиденний інтернет-блекаут і відключення телефонного зв’язку. Джерела в Ірані повідомляють, що сили безпеки обходять приватні лікарні, погрожують персоналу і вимагають дані про постраждалих.

  • Протести почалися наприкінці грудня через різке зростання цін і падіння вартості національної валюти. Вони швидко охопили всі 31 провінцію країни. Президент США Дональд Трамп неодноразово попереджав про можливе військове втручання.

Читайте: Влада Ірану може найближчим часом почати страчувати затриманих демонстрантів

+3
На теперішній день потрібен шах, а не приставлена демократична шістка..далі як карта ляже
показати весь коментар
14.01.2026 00:26 Відповісти
+2
трамп залежить від ху* ла ,тому буде дуже сміливо з його сторони ,як шо допоможе іранському народу ...це той гвіздок, може останній у голову кремля...
показати весь коментар
13.01.2026 23:42 Відповісти
+2
Якщо в Ірані хочуть демократії, то не повинно бути ні Ісламської республіки, ні верховного лідера Ірану аятоли, ні шаха.
показати весь коментар
13.01.2026 23:46 Відповісти
трамп залежить від ху* ла ,тому буде дуже сміливо з його сторони ,як шо допоможе іранському народу ...це той гвіздок, може останній у голову кремля...
показати весь коментар
13.01.2026 23:42 Відповісти
Взагалі не залежить. Особливо це видно після Венесуелли.
показати весь коментар
14.01.2026 00:05 Відповісти
незалежить вже сьогодні ,і ще рік тому робив все проти України ...та хто зна шо вони намутили в геополітиці ,добре хочь китай присів в очікувані...
показати весь коментар
14.01.2026 00:11 Відповісти
Трамп робив те що вигідно США.
показати весь коментар
14.01.2026 02:16 Відповісти
луиза-Трамп-СОВЕРШЕННО НЕ ЗАВИСИТ от ВВХ.совершенно.если даже есть компра-Трамуччо пох на компру и Путина.он ему просто нравится.**** поделать
показати весь коментар
14.01.2026 00:39 Відповісти
Якщо в Ірані хочуть демократії, то не повинно бути ні Ісламської республіки, ні верховного лідера Ірану аятоли, ні шаха.
показати весь коментар
13.01.2026 23:46 Відповісти
На теперішній день потрібен шах, а не приставлена демократична шістка..далі як карта ляже
показати весь коментар
14.01.2026 00:26 Відповісти
На жаль цей шах повний нуль.
показати весь коментар
14.01.2026 00:36 Відповісти
FAFO

Реєстрація: 05.01.2026

В Афганістані мєсто проклятоє.
Нє жьілі харашо нєчєго і начінать.
показати весь коментар
14.01.2026 07:16 Відповісти
Той що пропонують саме так на жаль..потрібен з лідер з народу який би їм став...сьогодні їх стратять
показати весь коментар
14.01.2026 08:21 Відповісти
Они хотят кока колу и бургеры, им надоело есть куриц, а говядина и да и баранина подороже намного .
женщины хотят ходить голыми что бы иметь возможность привлекать самых богатых самцов. Вот собственно и всё.
А в Канаде хотят люди демократии? Почему нет восстаний что бы была возможность избирать премьер министров, губернаторов, судей, шерифов и тд?
показати весь коментар
14.01.2026 00:54 Відповісти
В Афгані вже *надемократили*.
показати весь коментар
14.01.2026 03:07 Відповісти
Сначала наслушались муллов по телевизору и выгнали шаха устроив такую же революцию. Потом насмотрелись тик-ток и давай обратно. Потом снова поверят в своего Аллаха и снова поскачут по улицам? Дбл блд.
показати весь коментар
13.01.2026 23:51 Відповісти
Как кацапы
показати весь коментар
13.01.2026 23:58 Відповісти
Не тим хто вибрав Тромба двічі про дбл.блд. розказувати.
показати весь коментар
13.01.2026 23:58 Відповісти
Ті, хто голосував за Трумпа, не мають тикати пальцем в іранців. В Америці ще не вечір.
показати весь коментар
14.01.2026 00:16 Відповісти
А тут "ідеалу" не знайти ніколи...
При монархії "самодержці" часто перетворюються в самодурів та тиранів.
При республіці за владу гризуться угрупування, що рвуться до влади з єдиною метою - ЗБАГАТИТЬСЯ...
Теократія, завоювавши панування, зупиняє розвиток суспільства та його виробничих сил, а потім стає паразитом, на тілі суспільства, не даючи нічого взамін...
Єдиний вихід - розумне поєднання першого з другим, при повному відділенні релігії від держави...
показати весь коментар
14.01.2026 00:28 Відповісти
Цікаво який рівень підтримки у шаха в Ірані? Бо якщо низький то утриматися при владі (навіть з іноземною підтримкою) буде важкувато ... Це звісно якщо аятол ще скинути зможуть, тут теж ще зовсім не ясно. 🤔
показати весь коментар
13.01.2026 23:57 Відповісти
Відьков с порядною людиною зустрічатися не стане.
Тим більше навпаки.
показати весь коментар
14.01.2026 00:00 Відповісти
Везде есть монаршие ряженые клоуны. Никто их серьезно не воспринимает. Его разве что в цирк выступать пустят. Трамп дурак.
показати весь коментар
14.01.2026 00:10 Відповісти
айятолі допомагаю Ірак ,Саудіти ,Арабські Емірати ,військами вже зараз , про народу , і де трамп ,який каже шо допоможе ?...
показати весь коментар
14.01.2026 00:13 Відповісти
З чого б це арабам сунітам допомагати персам шиїтам?
показати весь коментар
14.01.2026 00:41 Відповісти
Це щось нове - саудити, нафтопереробку яких бомбив Іран, або Ірак, який воював з Іраном, допомагають аятоллам ? Я думаю, вони ще зовсім з глузду не з"їхали. Та й Арабські Емірати - сунніти і будуть допомагати шиїтам, яких вважають зрадниками ісламу ? І допомагають військами ? Фантазер ви - Luiza
показати весь коментар
14.01.2026 00:42 Відповісти
Ніт не фантазер...почитайте закордоні медіа...нема між ними такої війни ,як проти народу ,який взбунтовався проти верхівки ,верхівка не ворог один одному , там договорняк...
показати весь коментар
14.01.2026 01:47 Відповісти
Вітька вже презентують як «спеціального посланця», безвідносно куди, просто - «посланець Трампа». Він повсюди, як Єрмак.
показати весь коментар
14.01.2026 00:23 Відповісти
Може що й вийде!!
Тримаємо кулачки
показати весь коментар
14.01.2026 00:26 Відповісти
Віткофф... Як кажуть на болотах: " наш пострел везде успел".
показати весь коментар
14.01.2026 01:50 Відповісти
"масштабным насилием со стороны сил безопасности"

"силы безопасности обходят частные больницы, угрожают персоналу и требуют данные о пострадавших"

Так-то вернее будет.
...Хотя, если подразумевать, что эти силы служат безопасности главной чалмы и его шайки, тогда конечно и так правильно...
показати весь коментар
14.01.2026 06:15 Відповісти
 
 