Трамп заявив, що чекає дані про загиблих у протестах в Ірані

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує офіційного звіту про кількість людей, які загинули в Ірані з початку масових антиурядових протестів.

Як повідомляє Associated Press.

За словами Трампа, відключення інтернету в Ірані суттєво ускладнило встановлення реальної кількості жертв, тому Білий дім наразі перевіряє доступну інформацію.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Заява Трампа щодо ситуації в Ірані

Президент США зазначив, що отримати достовірні дані непросто, однак адміністрація працює над цим у прискореному режимі. Він наголосив, що подальші дії Вашингтона залежатимуть від отриманих відомостей.

"Вбивство виглядає серйозним, але ми ще не знаємо напевно. Я дізнаюся протягом 20 хвилин. Ми діятимемо відповідно", – заявив Дональд Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада Ірану може найближчим часом почати страчувати затриманих демонстрантів

Погрози США та дані про жертви протестів

Протягом останнього тижня Трамп неодноразово заявляв, що Іран "заплатить ціну" за насильство проти мирних громадян. Разом із тим він зауважив, що остаточні висновки можливі лише після перевірки даних.

Раніше сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав президента США до найжорсткіших заходів проти верховного лідера Ірану, назвавши аятолу Алі Хаменеї "Гітлером нашого часу".

На цьому тлі посольство США в Ірані звернулося до американських громадян із закликом негайно залишити країну. У заяві зазначається, що протести стрімко загострюються та можуть перерости в масштабне насильство на тлі блокування доріг, перебоїв у роботі транспорту й відключення інтернету.

За даними правозахисників і ЗМІ, через тривалий інтернет-блекаут реальні масштаби загибелі протестувальників залишаються невідомими. Після часткового відновлення зв’язку деякі джерела повідомляють, що кількість загиблих може становити від 12 до 20 тисяч осіб.

Станом на ранок 13 січня інформації про загиблих, постраждалих або затриманих громадян України під час протестів в Ірані немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іранський кронпринц у вигнанні таємно зустрівся з посланцем Трампа