Трамп заявив, що чекає дані про загиблих у протестах в Ірані
Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує офіційного звіту про кількість людей, які загинули в Ірані з початку масових антиурядових протестів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Associated Press.
За словами Трампа, відключення інтернету в Ірані суттєво ускладнило встановлення реальної кількості жертв, тому Білий дім наразі перевіряє доступну інформацію.
Заява Трампа щодо ситуації в Ірані
Президент США зазначив, що отримати достовірні дані непросто, однак адміністрація працює над цим у прискореному режимі. Він наголосив, що подальші дії Вашингтона залежатимуть від отриманих відомостей.
"Вбивство виглядає серйозним, але ми ще не знаємо напевно. Я дізнаюся протягом 20 хвилин. Ми діятимемо відповідно", – заявив Дональд Трамп.
Погрози США та дані про жертви протестів
Протягом останнього тижня Трамп неодноразово заявляв, що Іран "заплатить ціну" за насильство проти мирних громадян. Разом із тим він зауважив, що остаточні висновки можливі лише після перевірки даних.
Раніше сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав президента США до найжорсткіших заходів проти верховного лідера Ірану, назвавши аятолу Алі Хаменеї "Гітлером нашого часу".
На цьому тлі посольство США в Ірані звернулося до американських громадян із закликом негайно залишити країну. У заяві зазначається, що протести стрімко загострюються та можуть перерости в масштабне насильство на тлі блокування доріг, перебоїв у роботі транспорту й відключення інтернету.
За даними правозахисників і ЗМІ, через тривалий інтернет-блекаут реальні масштаби загибелі протестувальників залишаються невідомими. Після часткового відновлення зв’язку деякі джерела повідомляють, що кількість загиблих може становити від 12 до 20 тисяч осіб.
- Станом на ранок 13 січня інформації про загиблих, постраждалих або затриманих громадян України під час протестів в Ірані немає.
але там де гроші там жвавішає!
він там аятолу щє не любить? мо я пропустив шо...
трамп десять раз перепитує, а потім буде щось робити.... через два тижні,... можливо
Нє, ну, хіба що трумп вважає свій лохторат клінічними дебілами - то можливо...
"от стільки людей можна вбити, а от поза стільки вже якось перебор"
трамп
мало вбивато можна ?
як всі порядні діди,
а не в прези - там вже починається "перевертень в мозоку",
який сам пацієнт не помічяє,
а науковці поки щє не в курсі.
таке враження, що він і своїй країні оголосив війну....
Хоч іранський режим знаходиться під колосальним тиском, факти свідчать про те, що найближчим часом він не впаде. Найважливіше те, що йому зберігають вірність силові структури.
Основна сила при придушенні протестів - це Корпус вартових ісламської революції (КВІР) - найвпливовіша організація в країні.
Його прямим завданням є захист ідеології та політичної системи Ісламської революції, встановленої в 1979 році. При цьому КВІР підпорядковується безпосередньо верховному лідеру - аятолі Алі Хаменеї.
За оцінками, у лавах КВІР налічується близько 150 тис. озброєних бійців. Він функціонує як паралельна структура поряд із регулярними збройними силами Ірану і одночасно є великим гравцем в іранській економіці.
Поєднання влади, грошей, корупції та ідеології, зосереджених в руках КВІР, робить цю структуру надзвичайно зацікавленою в збереженні існуючої системи.
За деякими західними оцінками, чисельність її активного складу не перевищує кілька сотень тисяч, але це все одно надзвичайно значна сила.
І саме бійці «Басидж» знаходяться на передовій придушення протестів.
