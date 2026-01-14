Новини Зміна режиму в Ірані
Трамп заявив, що чекає дані про загиблих у протестах в Ірані

Трамп чекає на інформацію про протести в Ірані

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує офіційного звіту про кількість людей, які загинули в Ірані з початку масових антиурядових протестів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Associated Press.

За словами Трампа, відключення інтернету в Ірані суттєво ускладнило встановлення реальної кількості жертв, тому Білий дім наразі перевіряє доступну інформацію.

Заява Трампа щодо ситуації в Ірані

Президент США зазначив, що отримати достовірні дані непросто, однак адміністрація працює над цим у прискореному режимі. Він наголосив, що подальші дії Вашингтона залежатимуть від отриманих відомостей.

"Вбивство виглядає серйозним, але ми ще не знаємо напевно. Я дізнаюся протягом 20 хвилин. Ми діятимемо відповідно", – заявив Дональд Трамп.

Погрози США та дані про жертви протестів

Протягом останнього тижня Трамп неодноразово заявляв, що Іран "заплатить ціну" за насильство проти мирних громадян. Разом із тим він зауважив, що остаточні висновки можливі лише після перевірки даних.

Раніше сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав президента США до найжорсткіших заходів проти верховного лідера Ірану, назвавши аятолу Алі Хаменеї "Гітлером нашого часу".

На цьому тлі посольство США в Ірані звернулося до американських громадян із закликом негайно залишити країну. У заяві зазначається, що протести стрімко загострюються та можуть перерости в масштабне насильство на тлі блокування доріг, перебоїв у роботі транспорту й відключення інтернету.

За даними правозахисників і ЗМІ, через тривалий інтернет-блекаут реальні масштаби загибелі протестувальників залишаються невідомими. Після часткового відновлення зв’язку деякі джерела повідомляють, що кількість загиблих може становити від 12 до 20 тисяч осіб.

Топ коментарі
доня в нас не все і не з першого разу.
але там де гроші там жвавішає!
він там аятолу щє не любить? мо я пропустив шо...
14.01.2026 01:13 Відповісти
трамп, данці спочатку стріляють, а потім питають

трамп десять раз перепитує, а потім буде щось робити.... через два тижні,... можливо

14.01.2026 01:16 Відповісти
аятола йому надасть офіційний звіт?
Нє, ну, хіба що трумп вважає свій лохторат клінічними дебілами - то можливо...
14.01.2026 01:33 Відповісти
та сама постановка питання!
"от стільки людей можна вбити, а от поза стільки вже якось перебор"
14.01.2026 01:48 Відповісти
Він буквально сказав, що навіть однa смерть це багато в одній і тій самій промові, але твоє критичне мислення обмежує твої здібності думати
14.01.2026 02:01 Відповісти
твоє обмежене мислення обмежує твої критичні здібності
14.01.2026 02:11 Відповісти
"в Україні вбивають надто багато людей"
трамп

мало вбивато можна ?

.
14.01.2026 02:26 Відповісти
65 і на пенсіон!
як всі порядні діди,
а не в прези - там вже починається "перевертень в мозоку",
який сам пацієнт не помічяє,
а науковці поки щє не в курсі.
14.01.2026 02:30 Відповісти
по трампу - коли мало, тоді можна.
14.01.2026 02:32 Відповісти
Треба думати трампло чекає дзвінка від «друга Владіміра» із достовірною інформацію, адже всім відомо, що власній розвідці він не довіряє. Хіба що Вітьок мотнеться в Тегеран.
14.01.2026 01:51 Відповісти
Клінічно дебільний електорат в Україні- пораховано у 2019 році, а за 6 років війни не набагато зменшився.
14.01.2026 01:54 Відповісти
Як і про Українців убитих *******, Трамп почекає, десь з пів року!!!
14.01.2026 02:12 Відповісти
із останньго рудого їбанутства - "Minnesota is trump country "day of reckoning" is coming".
таке враження, що він і своїй країні оголосив війну....
14.01.2026 02:24 Відповісти
Ізраїльські ******* вилікували іранський народ.
14.01.2026 04:09 Відповісти
BBC
Хоч іранський режим знаходиться під колосальним тиском, факти свідчать про те, що найближчим часом він не впаде. Найважливіше те, що йому зберігають вірність силові структури.

Основна сила при придушенні протестів - це Корпус вартових ісламської революції (КВІР) - найвпливовіша організація в країні.

Його прямим завданням є захист ідеології та політичної системи Ісламської революції, встановленої в 1979 році. При цьому КВІР підпорядковується безпосередньо верховному лідеру - аятолі Алі Хаменеї.

За оцінками, у лавах КВІР налічується близько 150 тис. озброєних бійців. Він функціонує як паралельна структура поряд із регулярними збройними силами Ірану і одночасно є великим гравцем в іранській економіці.

Поєднання влади, грошей, корупції та ідеології, зосереджених в руках КВІР, робить цю структуру надзвичайно зацікавленою в збереженні існуючої системи.
14.01.2026 05:52 Відповісти
У КСІР є допоміжна структура - ополчення «Басидж», добровільна мілітаризована організація, яка заявляє, що в її рядах налічуються мільйони людей.
За деякими західними оцінками, чисельність її активного складу не перевищує кілька сотень тисяч, але це все одно надзвичайно значна сила.
І саме бійці «Басидж» знаходяться на передовій придушення протестів.
14.01.2026 05:55 Відповісти
Трампу мало вбитих українців, потрібно ще іранців підрахувати?
14.01.2026 07:04 Відповісти
Нагадую, рузкіх підарасів слід повбивати всіх.
Ще важливо пам'ятати.
Вставати зранку і лягати увечері з питанням: Що я зробив сьогодні, щоб убити або допомогти вбивати кацапів?

Утилізація кацапідарської біомаси -- це єдина вірна мета України в цій війні.
СЛАВА УКРАЇНІ!
14.01.2026 08:04 Відповісти
 
 