Адміністрація Трампа просила європейців поділитися розвідданими про потенційні цілі в Ірані, - WP

Білий дім звертався до європейських країн з проханням поділитися розвідданими про можливі цілі в Ірані.

Про це пише видання The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Двоє європейських посадовців заявили, що адміністрація Трампа просила їхні країни поділитися розвідувальними даними про можливі цілі в Ірані.

"У нас немає жодних даних, що президент Трамп буде атакувати ядерні об’єкти. Швидше за все, він переслідуватиме керівництво організацій та сил, які несуть відповідальність та причетні до вбивств протестувальників", - сказав один із чиновників.

Протести в Ірані

За оновленими оцінками правозахисників, кількість загиблих внаслідок репресій може сягати близько 12 тисяч осіб. Протести тривають уже понад два тижні, а реальні масштаби жертв залишаються невідомими через приховування інформації з боку влади.

На цьому тлі президент США Дональд Трамп публічно закликав іранців не припиняти протести та заявив, що допомога протестувальникам "уже в дорозі". Він також зазначив, що дії іранської влади наближаються до його "червоної лінії".

За інформацією західних медіа, у Білому домі обговорюють різні сценарії тиску на Тегеран. Водночас остаточних рішень щодо можливих військових дій наразі немає.

Масові протести в Ірані розпочалися 28 грудня після різкого падіння курсу іранського ріала, що спричинило стрімке зростання цін і соціальне невдоволення населення.

