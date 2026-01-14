Зміна режиму в Ірані
Адміністрація Трампа просила європейців поділитися розвідданими про потенційні цілі в Ірані, - WP

Білий дім звертався до європейських країн з проханням поділитися розвідданими про можливі цілі в Ірані.

Про це пише видання The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Двоє європейських посадовців заявили, що адміністрація Трампа просила їхні країни поділитися розвідувальними даними про можливі цілі в Ірані.

"У нас немає жодних даних, що президент Трамп буде атакувати ядерні об’єкти. Швидше за все, він переслідуватиме керівництво організацій та сил, які несуть відповідальність та причетні до вбивств протестувальників", - сказав один із чиновників.

За оновленими оцінками правозахисників, кількість загиблих внаслідок репресій може сягати близько 12 тисяч осіб. Протести тривають уже понад два тижні, а реальні масштаби жертв залишаються невідомими через приховування інформації з боку влади.

На цьому тлі президент США Дональд Трамп публічно закликав іранців не припиняти протести та заявив, що допомога протестувальникам "уже в дорозі". Він також зазначив, що дії іранської влади наближаються до його "червоної лінії".

За інформацією західних медіа, у Білому домі обговорюють різні сценарії тиску на Тегеран. Водночас остаточних рішень щодо можливих військових дій наразі немає.

Масові протести в Ірані розпочалися 28 грудня після різкого падіння курсу іранського ріала, що спричинило стрімке зростання цін і соціальне невдоволення населення.

Ізраїль запитуйте
14.01.2026 09:41 Відповісти
Ізраіль сам у США це питає)
14.01.2026 15:23 Відповісти
Якшо Ізраїль не знає шо в його ворога робиться - то Європа й поготів
14.01.2026 15:36 Відповісти
я уж подумав про потенційні цілі в Гренландії. мабуть то наступний запит буде.
14.01.2026 09:48 Відповісти
А може вам будуть цікаві і цілі в ху.... лостане
14.01.2026 09:50 Відповісти
там одна ціль - Валдай....
14.01.2026 10:07 Відповісти
Інформація про цілі тільки після "угоди" - відповіли європейці.....
14.01.2026 10:08 Відповісти
Точніших даних, ніж в Ізраїлі, годі й шукати. Наче трампакс цього не знає.
14.01.2026 10:36 Відповісти
Є старий анекдот, з подібного приводу:
"Пішли, в старі часи, два куми, на ярмарок, у місто... Ішли цілий день. Під вечір зупинилися на узліссі. Розпалили вогнище. Подіставали харчі. Один кум питає іншого:
- Куме! Як будемо харчі ділить? По-братськи, чи по-рівну?
другий кум питає:
- А як це - по-братськи?
- Та просто... Сьогодні їмо ваше... А завтра - кожний своє..."
Трамп веде себе точно так само - вирішує все, що його цікавить, сам. А потім вимагає від союзників, "поділиться"...
14.01.2026 10:40 Відповісти
Трампонич прочитав і пообіцяв)))
14.01.2026 10:52 Відповісти
Ну шо ш , з цим все ясно . Ніякої допомоги іранським протестувальникам очевидно і не буде .
Знову - гучні обіцянки , виказування озабоченостей , імітація підготовки до ударів по - злочинному режиму і тд.
А на самім ділі - сидять , жруть попкорн , і дивляться - чим же все це закінчиться . І як довго зможуть продовжуватись протести .
На те що аятоли вбивають тисячу людей щодня - трампу начхати .
14.01.2026 11:19 Відповісти
Дії іранськоі влади наближаються до "червоної лінії" Трампа:

14.01.2026 15:21 Відповісти
 
 