Новости Смена режима в Иране
421 5

Администрация Трампа просила европейцев поделиться разведданными о потенциальных целях в Иране, - WP

Протесты в Иране: Белый дом обращался к европейцам

Белый дом обращался к европейским странам с просьбой поделиться разведданными о возможных целях в Иране.

Об этом пишет издание The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Два европейских чиновника заявили, что администрация Трампа просила их страны поделиться разведданными о возможных целях в Иране.

"У нас нет никаких данных, что президент Трамп будет атаковать ядерные объекты. Скорее всего, он будет преследовать руководство организаций и сил, которые несут ответственность и причастны к убийствам протестующих", - сказал один из чиновников.

Протесты в Иране

По обновленным оценкам правозащитников, количество погибших в результате репрессий может достигать около 12 тысяч человек. Протесты продолжаются уже более двух недель, а реальные масштабы жертв остаются неизвестными из-за сокрытия информации со стороны властей.

На этом фоне президент США Дональд Трамп публично призвал иранцев не прекращать протесты и заявил, что помощь протестующим "уже в пути". Он также отметил, что действия иранских властей приближаются к его "красной линии".

По информации западных СМИ, в Белом доме обсуждают различные сценарии давления на Тегеран. В то же время окончательных решений о возможных военных действиях пока нет.

Массовые протесты в Иране начались 28 декабря после резкого падения курса иранского риала, что вызвало стремительный рост цен и социальное недовольство населения.

Ізраїль запитуйте
14.01.2026 09:41 Ответить
я уж подумав про потенційні цілі в Гренландії. мабуть то наступний запит буде.
14.01.2026 09:48 Ответить
А може вам будуть цікаві і цілі в ху.... лостане
14.01.2026 09:50 Ответить
там одна ціль - Валдай....
14.01.2026 10:07 Ответить
Інформація про цілі тільки після "угоди" - відповіли європейці.....
14.01.2026 10:08 Ответить
 
 