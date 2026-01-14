Администрация Трампа просила европейцев поделиться разведданными о потенциальных целях в Иране, - WP
Белый дом обращался к европейским странам с просьбой поделиться разведданными о возможных целях в Иране.
Об этом пишет издание The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Два европейских чиновника заявили, что администрация Трампа просила их страны поделиться разведданными о возможных целях в Иране.
"У нас нет никаких данных, что президент Трамп будет атаковать ядерные объекты. Скорее всего, он будет преследовать руководство организаций и сил, которые несут ответственность и причастны к убийствам протестующих", - сказал один из чиновников.
Протесты в Иране
По обновленным оценкам правозащитников, количество погибших в результате репрессий может достигать около 12 тысяч человек. Протесты продолжаются уже более двух недель, а реальные масштабы жертв остаются неизвестными из-за сокрытия информации со стороны властей.
На этом фоне президент США Дональд Трамп публично призвал иранцев не прекращать протесты и заявил, что помощь протестующим "уже в пути". Он также отметил, что действия иранских властей приближаются к его "красной линии".
По информации западных СМИ, в Белом доме обсуждают различные сценарии давления на Тегеран. В то же время окончательных решений о возможных военных действиях пока нет.
Массовые протесты в Иране начались 28 декабря после резкого падения курса иранского риала, что вызвало стремительный рост цен и социальное недовольство населения.
- Американский лидер Дональд Трамп назвал протестующих патриотами и призвал их "продолжать протестовать и захватывать свои институты".
- Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что мир наблюдает последние дни режима в Иране.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль