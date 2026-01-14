Китай завершив 2025 рік з рекордним торговельним профіцитом у $1 трильйон, попри мита Трампа

Пекін 14 січня оприлюднив дані про потужне зростання експорту в 2025 році та рекордний торговельний профіцит, який перевищив $1 трильйон.

Місцеві компанії готуються до того, що адміністрація Трампа й надалі прагнутиме стримати китайське виробництво, повідомляє Reuters.

Стійкість Пекіна до нового загострення тарифного тиску після повернення Дональда Трампа до Білого дому минулого січня спонукала китайські компанії активніше виходити на ринки Південно-Східної Азії, Африки та Латинської Америки, щоб компенсувати вплив мит США.

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Оскільки Китай покладається на експорт як засіб протидії затяжній кризі в нерухомості та слабкому внутрішньому попиту, рекордне позитивне сальдо може посилити занепокоєння інших економік щодо торговельної політики Пекіна, його надлишкових виробничих потужностей і залежності світу від китайських товарів.

За даними митної служби країни, профіцит торгового балансу Китаю за рік становив $1,189 трильйона ‒ суму, співставну з ВВП великих світових економік, зокрема Саудівської Аравії. Цей показник уперше перевищив трильйонну позначку ще в листопаді.

Упродовж минулого року місячний профіцит сім разів перевищував $100 мільярдів ‒ частково завдяки ослабленню юаня. Для порівняння, у 2024 році подібний показник був лише раз. Це свідчить, що дії Трампа обмежили лише експорт до США, але майже не вплинули на глобальну торгівлю Китаю.

Аналітики прогнозують, що Китай і надалі розширюватиме свою частку на світовому ринку. Цьому сприятимуть створення закордонних виробництв, які забезпечують доступ до ринків США та ЄС із нижчими тарифами, а також попит на більш прості чіпи та іншу електроніку.

Китайська автомобільна галузь ‒ ключовий елемент промислової стратегії Пекіна ‒ збільшила експорт на 19,4%, до 5,79 млн авто, включно зі стрибком поставок електромобілів на 48,8%. Китай, найімовірніше, залишиться найбільшим експортером автомобілів у світі, після того як у 2023 році вперше обігнав Японію.

Як повідомлялося, адміністрація Трампа офіційно схвалила продаж до Китаю других за потужністю чипів штучного інтелекту H200 від компанії Nvidia. Водночас вводяться кілька нових правил, які пришвидшать постачання H200.

Згідно з новими вимогами, чіпи повинні пройти перевірку у незалежній лабораторії для підтвердження їхніх технічних можливостей у сфері штучного інтелекту перед відправкою до Китаю. При цьому країна не може отримати більше 50% від загальної кількості чипів, придбаних американськими клієнтами.