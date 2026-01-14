США схвалили експорт чипів Nvidia до Китаю за певних умов

Адміністрація Трампа офіційно погодила продаж до Китаю других за потужністю чипів штучного інтелекту H200 від компанії Nvidia.

При цьому запроваджуються декілька нових правил, які, ймовірно, пришвидшать поставки H200, повідомляє Reuters.

За новими вимогами, чіпи мають пройти перевірку у незалежній лабораторії, яка підтвердить їхні технічні можливості у сфері штучного інтелекту, перш ніж їх можна буде надіслати до Китаю. При цьому країна не зможе отримати понад 50% від загальної кількості чипів, придбаних американськими клієнтами.

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Nvidia також повинна засвідчити, що у США є достатній запас H200, а китайські покупці мають довести наявність "достатніх процедур безпеки" і не можуть застосовувати чіпи у військових цілях. Раніше таких вимог не існувало.

Президент США Дональд Трамп минулого місяця заявив, що дозволить продаж цих чіпів в обмін на 25% комісію для уряду США. Це рішення викликало опір у різних політичних колах країни через побоювання, що такі поставки посилять армію Пекіна та послаблять перевагу США у сфері штучного інтелекту.

Аналітик Seaport Research Джей Голдберг зазначив, що нові експортні обмеження виглядають як компроміс, який вводить певні рамки для продажів Nvidia до Китаю, але їх може виявитися складно контролювати.

"Як ми бачили, китайські компанії знайшли способи отримувати ці чипи, і уряд США, здається, використовує дуже транзакційний підхід до їхнього експорту", ‒ пояснив Голдберг.

Минулого місяця китайські технологічні фірми оформили замовлення більш ніж на 2 мільйони чипів H200 за ціною близько $27 000 кожен, що значно перевищує наявні запаси Nvidia у 700 000 одиниць.

На виставці споживчої електроніки в Лас-Вегасі минулого тижня глава Nvidia Дженсен Хуанг повідомив, що компанія збільшує виробництво H200 на тлі високого попиту як з боку Китаю, так і з боку інших країн. Це призведе до зростання вартості оренди цих чипів у центрах обробки даних хмарних сервісів.

Саїф Хан, який працював директором з питань технологій і нацбезпеки в Раді національної безпеки Білого дому за президентства Джо Байдена, зазначив, що нові правила істотно розширять можливості Китаю у сфері штучного інтелекту.

"Ці правила дозволять Китаю отримати близько двох мільйонів передових чипів штучного інтелекту, таких як H200, що еквівалентно обчислювальній потужності, якою сьогодні володіє типова американська компанія зі штучного інтелекту на кордоні з США", ‒ підкреслив Хан.

Як повідомлялося, компанія Nvidia вимагає від китайських покупців повної передоплати за чипи штучного інтелекту H200, прагнучи убезпечити себе від затягнутої невизначеності щодо дозволів Пекіна на їхнє постачання.

Американський виробник встановив суворі правила, які передбачають стовідсоткову оплату без можливості скасування замовлення, повернення коштів чи зміни його параметрів після оформлення. У деяких випадках клієнтам дозволяється надати комерційне страхування або заставу активів замість грошової передоплати.