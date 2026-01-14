РУС
Новости Контроль США над Гренландией Трамп хочет видеть Гренландию в США
1 449 23

США нужна Гренландия для постройки противоракетной системы, - Трамп

Гренландия и Трамп

Президент США Дональд Трамп подчеркнул стратегическую важность Гренландии для оборонной системы США и роль НАТО в этом вопросе.

Об этом он написал на своей платформе Truth Socia, передает Цензор.НЕТ.

Трамп заявил, что Гренландия нужна для построения противоракетной системы "Золотой купол". Он подчеркнул, что НАТО должно возглавить путь к контролю США над островом, иначе это сделают Россия или Китай.

"В военном плане, без огромной мощи Соединенных Штатов, значительную часть которой я создал в течение своего первого срока, а сейчас вывожу на новый, еще более высокий уровень, НАТО не было бы эффективной силой или сдерживающим фактором - даже близко не было бы! Они это знают, и я тоже", - написал Трамп.

По его словам, НАТО становится гораздо более грозным и эффективным, когда Гренландия находится под контролем США, и все, что меньше, для Вашингтона "неприемлемо".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иран пригрозил ударами по базам США в регионе в случае атаки со стороны Вашингтона, - Reuters

Что предшествовало?

  • Напомним, 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.
  • Великобритания начала переговоры с европейскими союзниками о возможном развертывании военных сил в Гренландии, чтобы усилить защиту Арктики и уменьшить беспокойство президента США Дональда Трампа.
  • Президент США Дональд Трамп также заявил, что если США не заберут Гренландию, это сделают РФ или Китай.

Читайте также: Фредериксен о посягательстве Трампа на Гренландию: Мы на распутье, это судьбоносный момент

Планы США на Гренландию

  • В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После 14 февраля автопилот на Tesla будет доступен только по ежемесячной подписке, - заявление Маска

Автор: 

Топ комментарии
+9
Тобі потрібен мозок, щоби поважати інших. А так, якщо бажаєш, то захопи ху....лостан, і будуй що завгодно. Тільки до Уралу, бо далі вже Китай
показать весь комментарий
14.01.2026 14:44 Ответить
+7
Дурість, невігластво і брехливість свої воно демонструє щокроку.
показать весь комментарий
14.01.2026 14:46 Ответить
+7
а що заважає це зробити в рамках нато? скажімо, в умовах оренди землі за 1 долар? чому саме володіння так надважливе? і що такого най-най-найопуєнного створив у військовому відношенні дід за свою першу каденцію, чого не робили би його попередники?...
показать весь комментарий
14.01.2026 14:49 Ответить
Сша хоче зробити золотий пукол а Європа потім щоб згоріла в ядерній війні? Хер тобі, здохнуть усі
показать весь комментарий
14.01.2026 14:42 Ответить
Тобі потрібен мозок, щоби поважати інших. А так, якщо бажаєш, то захопи ху....лостан, і будуй що завгодно. Тільки до Уралу, бо далі вже Китай
показать весь комментарий
14.01.2026 14:44 Ответить
Дурість, невігластво і брехливість свої воно демонструє щокроку.
показать весь комментарий
14.01.2026 14:46 Ответить
Гренландія має величезні запаси рідкоземельних елементів (РЗЕ), що містяться у родовищах під льодовиками, зокрема проєкт https://www.google.com/search?q=%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D1%80%D1%96%D0%B7+%28Tanbreeze%29&rlz=1C5CHFA_enES1000ES1005&oq=%D0%A0%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8+%D1%83+%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%97&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQABjvBTIHCAIQABjvBTIHCAMQABjvBTIHCAQQABjvBTIHCAUQABjvBdIBCjM5MzI3ajBqMTWoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfC_LYSK3s1lUuS7eOcvfxjkWoLISpueHf9iJOxbhFNbCRyQoD2z29Gk2gVuh6IHbC1EYlato6PEy-p4EKkw3g7E0R9c68JFS-E8AwfFEXrF4rVfITBdMBk767E65WYj1cPwM4wtI_lHuitwcZDLAtvDqU2V-2D8qyQ5Sekh1i5GMlY&csui=3&ved=2ahUKEwiD_vn6houSAxWaIxAIHfjEGOEQgK4QegQIAhAB Танбріз (Tanbreeze) є одним із найбільших у світі, з високим вмістом важких РЗЕ. Під льодом знаходяться великі родовища РЗЕ, здатні задовольнити значну частку світового попиту на метали, такі як ніобій, тантал, диспрозій та неодим. Ці елементи є ключовими для виробництва акумуляторів, електротранспорту, вітрових турбін та спеціальних магнітів
Крім РЗЕ, надра Гренландії містять нафту, природний газ, золото, алмази, мідь, свинець, цинк та інші корисні копалини.
показать весь комментарий
14.01.2026 14:47 Ответить
Деталі про Танбріз: https://tanbreez.com/
показать весь комментарий
14.01.2026 15:20 Ответить
Иду будуй Данія дає тобі повний карт-бланш. Будуй бази де хочеш та скільки хочеш по всій Гренландії
показать весь комментарий
14.01.2026 14:48 Ответить
👍👍👍
показать весь комментарий
14.01.2026 15:30 Ответить
а що заважає це зробити в рамках нато? скажімо, в умовах оренди землі за 1 долар? чому саме володіння так надважливе? і що такого най-най-найопуєнного створив у військовому відношенні дід за свою першу каденцію, чого не робили би його попередники?...
показать весь комментарий
14.01.2026 14:49 Ответить
Так там копалини. Як в Венесуелі нафта.
показать весь комментарий
14.01.2026 15:04 Ответить
так то зрозуміло навіть олігофрену, але ж не кожен з них зізнається, що причини інші - там своїх міндічей до шостого покоління......
показать весь комментарий
14.01.2026 15:10 Ответить
К счастью для европейцев Трамп такой же бесполезный пустой болтун как и они сами.
показать весь комментарий
14.01.2026 14:50 Ответить
Скажі єщьо: ьока путін нє болтун. Пашьол вон - сдєсь воькі нєт, кацапе!
показать весь комментарий
14.01.2026 16:07 Ответить
Тобто Польща і Румунія стануть 51 і 52 штатом - цікавий розвиток подій .
показать весь комментарий
14.01.2026 14:51 Ответить
І от тоді, нам дійсно прийдеться відповідати за Волинь, але вже перед піндосаии.
показать весь комментарий
14.01.2026 15:02 Ответить
Тоді Іспанія має відповідати за те шо зробили з майя - ну а шо Техас ввійшов до складу США . А потім США буде відповідати перед КНР за геноцид індіанців - бо індіанці і ханці то є азіати .
показать весь комментарий
14.01.2026 15:16 Ответить
Упоротий дядько - у США є ядерка в Німеччині - шо тобі мішає натикати баз в Гренландії
показать весь комментарий
14.01.2026 14:52 Ответить
Кляті нацисти гренландці, що незаконно захопили ісконні землі сша.
показать весь комментарий
14.01.2026 15:01 Ответить
Главное с белыми медведями договориться что бы когти об радары не точили..
показать весь комментарий
14.01.2026 14:52 Ответить
Всіх ведмедів відловить дельта та депортує до маралаги.
Бо вони дуже страждають від клятих грендландіів. А там їм буде краще.
показать весь комментарий
14.01.2026 14:59 Ответить
Білі ведмеді на відміну від бурих змушені битися з рівними по силі з ними противниками ( моржами - морж одним ударом голови може наскрізь прошити білого медведя ) , а бурий може спокійно забрати здобич у вовків - бо вовки мало шо можуть йому зробити ( там різниця по масі на порядок не на користь вовка ). До речі хто там в нас хвалиться бурими медведями ?
показать весь комментарий
14.01.2026 15:31 Ответить
А з Аляски не ближче?
показать весь комментарий
14.01.2026 15:17 Ответить
Так і на чукотці непогано було б розмістить.
Віджимай чукотку.
Мені здається чукчі були б не проти.
показать весь комментарий
14.01.2026 15:24 Ответить
Аляски мало?
Шпіцберген для цього краще, бо ближче до параші.
показать весь комментарий
14.01.2026 16:20 Ответить
 
 