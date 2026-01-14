США нужна Гренландия для постройки противоракетной системы, - Трамп

Президент США Дональд Трамп подчеркнул стратегическую важность Гренландии для оборонной системы США и роль НАТО в этом вопросе.

Об этом он написал на своей платформе Truth Socia, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Трамп заявил, что Гренландия нужна для построения противоракетной системы "Золотой купол". Он подчеркнул, что НАТО должно возглавить путь к контролю США над островом, иначе это сделают Россия или Китай.

"В военном плане, без огромной мощи Соединенных Штатов, значительную часть которой я создал в течение своего первого срока, а сейчас вывожу на новый, еще более высокий уровень, НАТО не было бы эффективной силой или сдерживающим фактором - даже близко не было бы! Они это знают, и я тоже", - написал Трамп.

По его словам, НАТО становится гораздо более грозным и эффективным, когда Гренландия находится под контролем США, и все, что меньше, для Вашингтона "неприемлемо".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иран пригрозил ударами по базам США в регионе в случае атаки со стороны Вашингтона, - Reuters

Что предшествовало?

Напомним, 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.

Великобритания начала переговоры с европейскими союзниками о возможном развертывании военных сил в Гренландии, чтобы усилить защиту Арктики и уменьшить беспокойство президента США Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что если США не заберут Гренландию, это сделают РФ или Китай.

Читайте также: Фредериксен о посягательстве Трампа на Гренландию: Мы на распутье, это судьбоносный момент

Планы США на Гренландию

В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После 14 февраля автопилот на Tesla будет доступен только по ежемесячной подписке, - заявление Маска