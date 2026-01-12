РУС
2 327 43

Если мы не заберем Гренландию, это сделают РФ или Китай, - Трамп

Новое заявление Трампа о контроле над Гренландией: вспомнил о РФ тк Китай

Президент США Дональд Трамп сказал, что США рассматривают не временную аренду Гренландии, а именно ее приобретение.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ.

Россия и Китай

"Если мы не заберем Гренландию, это сделают Россия или Китай. И я не позволю, чтобы это произошло.

Я с удовольствием заключил бы с ними соглашение. Так проще. Но так или иначе, Гренландия будет нашей", - сказал он.

По словам Трампа, речь идет о приобретении, а не об аренде или временном владении.

"Мы говорим именно о приобретении. И если мы этого не сделаем, это сделают Россия или Китай", - добавил президент США.

Читайте: Германия предлагает создать совместную миссию НАТО для защиты Гренландии, - Bloomberg

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Великобритания начала переговоры с европейскими союзниками о возможном развертывании военных сил в Гренландии, чтобы усилить защиту Арктики и уменьшить беспокойство президента США Дональда Трампа.
  • 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Северной Европе отвергли заявления Трампа о том, что российские и китайские суда действуют вблизи Гренландии, - FT

+17
Знайома риторика..."Если бы мы не забрали Крым, там были бы базы НАТО" (ввх)
показать весь комментарий
12.01.2026 08:39 Ответить
+6
У відповідь на таки промови Додіка громадянам колишнего форпосту демокраьії у світі треба кидати руку від серця до сонця і кричати - ХАЙЛЬ!
показать весь комментарий
12.01.2026 08:45 Ответить
+6
Все, як ***** казав про Крим
показать весь комментарий
12.01.2026 08:56 Ответить
Вже Британія забрала
показать весь комментарий
12.01.2026 08:27 Ответить
Європа вже починає балакати шо треба собі забрати
показать весь комментарий
12.01.2026 08:29 Ответить
так вона і так їхня
показать весь комментарий
12.01.2026 08:31 Ответить
По Трампу виходить шо ні
показать весь комментарий
12.01.2026 08:38 Ответить
Всю Африку вернуть
показать весь комментарий
12.01.2026 08:32 Ответить
Опіздали - в Африці вже Китай
показать весь комментарий
12.01.2026 08:34 Ответить
Данії треба здати Гренландію в оренду китайцям на 100 років за 1 трильйон 57 мільярдів доларів. Купити кожному!!!, навіть старикам і дітям, гренландцям по квартирі за мільйон доларів в Ісландії, Ірландії чи Данії, а решту вкласти в космос, енергетику та ******* технології. А Трамп нехай сам с півтора мільярдами китайців сношається.
показать весь комментарий
12.01.2026 09:55 Ответить
Зовите санитаров!
показать весь комментарий
12.01.2026 08:31 Ответить
санітари не допоможуть ,тікі в морг
показать весь комментарий
12.01.2026 08:33 Ответить
Нас би хоча б ес до себе забрала з такою наполегливістю як у Трампа. але ні
показать весь комментарий
12.01.2026 08:35 Ответить
Європа то таке... Чому рудий бісогон не хоче забрати нас до США? 😂
показать весь комментарий
12.01.2026 09:23 Ответить
бо забирати не треба. і так все віддамо що потрібно
показать весь комментарий
12.01.2026 09:36 Ответить
Заберу - бо ж вкрадуть! - Трамп
показать весь комментарий
12.01.2026 08:36 Ответить
Найти раньше чем потеряли. Трамп из гильдии с таким девизом.
показать весь комментарий
12.01.2026 08:38 Ответить
Щоб зупинити ще одну війну, треба її розпочати. (Голуби миру).
показать весь комментарий
12.01.2026 08:38 Ответить
Знайома риторика..."Если бы мы не забрали Крым, там были бы базы НАТО" (ввх)
показать весь комментарий
12.01.2026 08:39 Ответить
Мабуть черговим об*єктом зазіхань самашедшого рудого фюрера буде Ісландія
показать весь комментарий
12.01.2026 08:40 Ответить
І це правильно. Європа не хоче себе захищати, Європа зайнята толерантністю до ісламських макак і прикріпленням кришечок до бутилок
показать весь комментарий
12.01.2026 08:43 Ответить
А за яку породу мавп вас приймають?
показать весь комментарий
12.01.2026 09:34 Ответить
про кришечкі це 100% ...
показать весь комментарий
12.01.2026 09:52 Ответить
У відповідь на таки промови Додіка громадянам колишнего форпосту демокраьії у світі треба кидати руку від серця до сонця і кричати - ХАЙЛЬ!
показать весь комментарий
12.01.2026 08:45 Ответить
слабий на всю голову
показать весь комментарий
12.01.2026 08:51 Ответить
Якщо німці та японці почнуть знов кидати, *** їх хто потім зупинить.
показать весь комментарий
12.01.2026 09:02 Ответить
Думки у мізку Трампа пішли на нове коло.
показать весь комментарий
12.01.2026 08:46 Ответить
Порібно поховати там цього Трампа хай заспокоіться цей урод рижий!
показать весь комментарий
12.01.2026 08:50 Ответить
Все, як ***** казав про Крим
показать весь комментарий
12.01.2026 08:56 Ответить
Ну він має сенс.
Європа виявилась нездатною придушити путінську наволочь і дати відпоп рашистам такий, щоб тільки за байкалом вони очнулися.
Експасія китайців і рашистів як пошесть, як коронавірус, як страшна пандемія, яка буквально вбиває все.
показать весь комментарий
12.01.2026 08:59 Ответить
"Якби ми не забрали Крим, це зробило б НАТО". *****.
показать весь комментарий
12.01.2026 09:00 Ответить
З іншого боку, якби це вчасно зробило НАТО, то вже не зробило б ху#ло...
показать весь комментарий
12.01.2026 09:29 Ответить
Експансія китайців і рашистів це вбивча пандемія знищення всіх кого вона торкнеться.
Наслідки цього ми відчуваємо чим далі чим дужче і болючише. Як виявляється і в Україні китайці непогано співпрацюють з рашистами для знищення України і її обезлюднення з допомогою місцевих бояр.

Не дивно, що Череігівщина стала зоною вільного доступу для російських шахедів і їх безперешкодному руху по всій Україні для знищення інфраструктури як Чернігівщини так і всієї України, бо як виявляється саме Чернігівщина, звісно «за збігом обставин» і суто «випадково» стала зоною експансії Китаю в економічному і як наслідок політичному впливі, з усіми витікаючими з цього обсьавинами. Принаймі тепер зрозуміло чому дрони рашистів в небі Чернігівщини як червонокнижні птахи під час міграції і розмноження, яких заборонено чіпати.😡😡😡😡😡😡😡

Мені цікаво, чи знає президент про.те, що чаус і бриживський яких він поставив дерибанити Чернігівщину, активно співпрацюють з китайцями, які допомогають рашці знищувати Україну, ті самі китайці які війну рашки проти України називпють кризою, і ті самі яких і сам Зеленський і Європа прямо звинувачує, справедливо цілком, в забезпеченні російських військ не тільки баблом і спорядженням, а і зброєю?????????😡😡😡😡😡
Що скажете пане президенте? Ви на сторінки в соц мережах своїх призначенців заглядаєте? Якщо ні то дуже раджу!!!
Ось, що пише чаус на своєму тг каналі, давлясі либу.і красуючісь на фото з китайським надзвичайним послом Китаю в Україні Ля Шикунєм, запостивши китайський прапор і щабувши про український:
«🇨🇳Провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Китайської Народної Республіки в Україні Ма Шенкунем.

Серед іншого зосередилися на економічних питаннях. Китай залишається торговельним партнером для підприємств Чернігівщини - це стосується як експорту, так й імпорту товарів.

Розповів про те, що в області працюють декілька підприємств із залученням китайського капіталу - переважно сільськогосподарський і деревообробний бізнес.

Одне з підприємств, що займається тваринництвом і вирощує зернові в Корюківці, в жовтні 2025 року атакували російські дрони. Мільйонні збитки - пошкоджена техніка, урожай, добрива й склади. Ворожі удари - це реальна загроза. Як бачимо, мішень для росіян також і бізнес з іноземними інвестиціями.

Чесна зустріч. Поінформував про фактичний стан справ на Чернігівщині, про наслідки і цілі щоденних ворожих обстрілів. Сказав про те, що ми прагнемо справедливого миру.»

Доречі, звісно «за збігом обставин» і цілковитим «співпадінням» саме КОРЮКІВСЬКИЙ РАЙОН З бобоку парашинського кордону рашисти найбільше усіяли майданчиками запуску шахеді всіх типів, і тепер шлях до Чернігова, Києва СТАВ НАЙКОРОТШИМ ЗА ВЕСЬ ЧАС РАШИСТСЬКО ФАШИСТСЬКОГО НАПАДУ НА Україну!!!!
І дивина, саме КОРЮКІВЩИНА СТРАЖДАЄ НАЙБІЛЬШЕ ВІД АТАК, АЛЕ китайська ху...я нічого не робить для захисту, а сприяє знищенню інфраструктури Корюківщини і їх знелюднення.😡😡😡😡😡😡😡😡😈
От лінк на тг канал чауса
https://cg.gov.ua/
показать весь комментарий
12.01.2026 09:06 Ответить
А як там голосував Чернігів на виборах? Який процент??
показать весь комментарий
12.01.2026 09:21 Ответить
Шизофренія москалів виявляється заразною! Не контактуйте з ними, користуйтесь масками і костюмами хімзахисту.
показать весь комментарий
12.01.2026 09:15 Ответить
-Если бы не мы, то это сделали бы солдаты НАТО. Где-то я это уже слышал...
показать весь комментарий
12.01.2026 09:15 Ответить
«Не вкраду я то вкраде хтось інший» - класична мотивація крадія.
показать весь комментарий
12.01.2026 09:20 Ответить
Яке марення ! Хвора людина !
показать весь комментарий
12.01.2026 09:30 Ответить
Якщо ії не зґвалтував би я, то іх зґвалтував би якийсь негідник !
показать весь комментарий
12.01.2026 09:33 Ответить
один із членів НАТО намагається забрати у іншого учасника блоку його території - результат зустрічі Аляски.
показать весь комментарий
12.01.2026 09:53 Ответить
Ну, тут "краснов" вже відверто палиться на цитуванні пуйла на свій лад!..
показать весь комментарий
12.01.2026 09:57 Ответить
от тут на стрічці залізні аргументи за вільну Гренландію ,а шо ви будете казати ,коли через рік русня з китаєм висадять там свої десанти ? Тим більше шо М 6 попередили трампа, шо таке може статися ... ви не переймайтеся так за них ,там буде цівілізованний договорняк ...
показать весь комментарий
12.01.2026 09:58 Ответить
 
 