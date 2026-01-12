Если мы не заберем Гренландию, это сделают РФ или Китай, - Трамп

Президент США Дональд Трамп сказал, что США рассматривают не временную аренду Гренландии, а именно ее приобретение.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ.

Россия и Китай

"Если мы не заберем Гренландию, это сделают Россия или Китай. И я не позволю, чтобы это произошло.

Я с удовольствием заключил бы с ними соглашение. Так проще. Но так или иначе, Гренландия будет нашей", - сказал он.

По словам Трампа, речь идет о приобретении, а не об аренде или временном владении.

"Мы говорим именно о приобретении. И если мы этого не сделаем, это сделают Россия или Китай", - добавил президент США.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Великобритания начала переговоры с европейскими союзниками о возможном развертывании военных сил в Гренландии, чтобы усилить защиту Арктики и уменьшить беспокойство президента США Дональда Трампа.

9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.

