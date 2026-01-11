РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6725 посетителей онлайн
Новости Контроль США над Гренландией
907 13

Германия предлагает создать совместную миссию НАТО для защиты Гренландии, - Bloomberg

Германия инициирует создание миссии НАТО для защиты Гренландии

Германия предложит создать совместную миссию НАТО для мониторинга и защиты интересов безопасности в Арктическом регионе, чтобы ослабить напряженность с США из-за их угроз аннексировать Гренландию.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомые с мнением немецкого правительства, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Балтийский страж" может стать примером

По словам собеседников агентства, миссия Baltic Sentry ("Балтийский страж"), основанная год назад для защиты безопасности НАТО в Балтийском море, может стать образцом для новой миссии, которая может получить название Arctic Sentry ("Арктический страж").

Новая миссия будет сосредоточена на обеспечении безопасности Гренландии.

"Хотя президент США Дональд Трамп давно говорил о том, чтобы сделать Гренландию частью США из соображений национальной безопасности, его внимание к самоуправляемому острову, являющемуся частью Королевства Дания, усилилось в последние дни после рейда США с целью захвата лидера Венесуэлы Николаса Мадуро", - пишет Bloomberg.

Читайте также: К заявлениям Трампа по Гренландии нужно относиться серьезно, - глава МИД Швеции Стенергард

Союзники обеспокоены планами Трампа 

Отмечается, что эти действия вызвали новые опасения среди союзников относительно готовности Трампа развернуть военные силы для достижения своих внешнеполитических целей. Его риторика в отношении Гренландии спровоцировала шквал дипломатической активности, поскольку чиновники пытаются выяснить его намерения.

В частности, вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль заявил, что решать будущее острова должны исключительно Дания и Гренландия.

"Территориальный суверенитет и целостность должны уважаться. Эти принципы международного права применяются ко всем, включая Соединенные Штаты. Мы работаем вместе как союзники НАТО над повышением безопасности в Арктике, а не друг против друга", - сказал он.

Читайте также: Великобритания может направить войска в Гренландию, чтобы успокоить Трампа, - The Telegraph

Вадефуль летит в США

Издание пишет, что в ближайшие дни глава МИД Германии Йоганн Вадефуль намерен посетить Вашингтон. Он встретится с государственным секретарем США Марко Рубио.

"Там, где существуют разные взгляды, мы хотим работать над этими разногласиями в диалоге, чтобы должным образом выполнить нашу общую ответственность за мир и безопасность. Северная Атлантика стратегически важна для нашей общей безопасности", - сказал немецкий министр.

Вадефуль рассказал, что планирует обсудить с Рубио, как лучше всего вместе "нести эту ответственность в НАТО" - учитывая старое и новое соперничество в регионе между Россией и Китаем.

"Законные интересы всех союзников НАТО, а также интересы жителей региона, должны быть в центре наших рассуждений. Конечно, это также касается Гренландии и ее народа", - добавил глава МИД Германии.

  • Ранее сообщалось, что Великобритания начала переговоры с европейскими союзниками о возможном развертывании военных сил в Гренландии, чтобы усилить защиту Арктики и уменьшить беспокойство президента США Дональда Трампа.
  • 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.

Читайте также: В Северной Европе отвергли заявления Трампа о том, что российские и китайские суда действуют вблизи Гренландии, - FT

Автор: 

Германия (7486) Гренландия (121) НАТО (10603) США (28941)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Створюйте одразу "коаліцію"!
показать весь комментарий
11.01.2026 23:08 Ответить
+4
Точно. А возглавить эту миссию предложить американцам, как лидерам блока. Во будет номер.
показать весь комментарий
11.01.2026 23:16 Ответить
+2
Жадность Трампа к ресурсам Гренландии и единство НАТО, шо перевесит? Я пессимист.
показать весь комментарий
11.01.2026 23:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Створюйте одразу "коаліцію"!
показать весь комментарий
11.01.2026 23:08 Ответить
Жадность Трампа к ресурсам Гренландии и единство НАТО, шо перевесит? Я пессимист.
показать весь комментарий
11.01.2026 23:14 Ответить
то вже:, якщо й буде єдність- то вже буде не НАТО . Цей рік покаже,осінні вибори покажуть чи програв ДІПСТЕЙТ - МАГАЦИСТАМ .Але до них може початися просто громадянська така заворуха...
показать весь комментарий
11.01.2026 23:18 Ответить
Ну і... бажаючий ГренландіяНАШ буде засуджувати хйла за операцію КримНАШ?
Й це при тому, що США в ООН голосувало за невизнаная анексії Криму7 Але- то такоє...
Гроші для ООН, а значить для аренди землі, будівлі і т п Трамп скоро перестане виділяти ...
То накриються й мідним тазіком оті усі рішення ООН...

звичайно Європа безхребетна та фа-фа -ля-ля ... Але якщо все задумане ідеологією та планами MAGAцистів збудеться , то ... справді світом правитимуть лиш диктатори . Хтось вірить, що в них все палучіцца?
показать весь комментарий
11.01.2026 23:15 Ответить
Звичайно що все получиться, за це і голосували 😁
показать весь комментарий
11.01.2026 23:40 Ответить
На озброєнні Фінляндії стоять 62 винищувачі F/A-18 Hornet, очікуються поставки 64 замовлених винищувачів F-35.
Швеція має понад 90 літаків Gripen.
У Норвегії - 57 винищувачів F-16 і 52 винищувачів F-35.
У Данії - 58 F-16 і 27 замовлених F-35.
Скандинавські країни об'єднали військово-повітряні сили, а підписи, поставлені чотирма країнами, означають, що літаки можуть виконувати завдання спільної протиповітряної оборони. Швеція, Фінляндія, Данія та Норвегія мають близько 250 бойових літаків, і ця кількість практично еквівалентна військово-повітряним силам таких країн, як Великобританія та Франція.
Угода поширюється на всі елементи протиповітряної оборони, такі як радари, вертольоти, засоби спостереження та патрулювання.
показать весь комментарий
11.01.2026 23:16 Ответить
Точно. А возглавить эту миссию предложить американцам, как лидерам блока. Во будет номер.
показать весь комментарий
11.01.2026 23:16 Ответить
Просто треба протриматись до осені. Хоча, можливо трумпа викинуть навіть раніше.
показать весь комментарий
11.01.2026 23:30 Ответить
Щось я вже сумніваюсь у спроможності простих американців робити якісь висновки і діяти. Думаю, тампон просидить до кінця строку, нажаль.
показать весь комментарий
11.01.2026 23:40 Ответить
Робити висновки вони вміють краще за мудрий нарід якому "хочпаржом".
показать весь комментарий
11.01.2026 23:56 Ответить
Вже створили какаліцію хохочих для захисту від путіна💩
показать весь комментарий
11.01.2026 23:39 Ответить
Самовпевнені вегани хочуть створити щось гомеопатичне, щоб зупинити скажену гієну?
Нуну...
показать весь комментарий
12.01.2026 00:19 Ответить
 
 