Германия предлагает создать совместную миссию НАТО для защиты Гренландии, - Bloomberg

Германия предложит создать совместную миссию НАТО для мониторинга и защиты интересов безопасности в Арктическом регионе, чтобы ослабить напряженность с США из-за их угроз аннексировать Гренландию.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомые с мнением немецкого правительства, информирует Цензор.НЕТ.

"Балтийский страж" может стать примером

По словам собеседников агентства, миссия Baltic Sentry ("Балтийский страж"), основанная год назад для защиты безопасности НАТО в Балтийском море, может стать образцом для новой миссии, которая может получить название Arctic Sentry ("Арктический страж").

Новая миссия будет сосредоточена на обеспечении безопасности Гренландии.

"Хотя президент США Дональд Трамп давно говорил о том, чтобы сделать Гренландию частью США из соображений национальной безопасности, его внимание к самоуправляемому острову, являющемуся частью Королевства Дания, усилилось в последние дни после рейда США с целью захвата лидера Венесуэлы Николаса Мадуро", - пишет Bloomberg.

Союзники обеспокоены планами Трампа

Отмечается, что эти действия вызвали новые опасения среди союзников относительно готовности Трампа развернуть военные силы для достижения своих внешнеполитических целей. Его риторика в отношении Гренландии спровоцировала шквал дипломатической активности, поскольку чиновники пытаются выяснить его намерения.

В частности, вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль заявил, что решать будущее острова должны исключительно Дания и Гренландия.

"Территориальный суверенитет и целостность должны уважаться. Эти принципы международного права применяются ко всем, включая Соединенные Штаты. Мы работаем вместе как союзники НАТО над повышением безопасности в Арктике, а не друг против друга", - сказал он.

Вадефуль летит в США

Издание пишет, что в ближайшие дни глава МИД Германии Йоганн Вадефуль намерен посетить Вашингтон. Он встретится с государственным секретарем США Марко Рубио.

"Там, где существуют разные взгляды, мы хотим работать над этими разногласиями в диалоге, чтобы должным образом выполнить нашу общую ответственность за мир и безопасность. Северная Атлантика стратегически важна для нашей общей безопасности", - сказал немецкий министр.

Вадефуль рассказал, что планирует обсудить с Рубио, как лучше всего вместе "нести эту ответственность в НАТО" - учитывая старое и новое соперничество в регионе между Россией и Китаем.

"Законные интересы всех союзников НАТО, а также интересы жителей региона, должны быть в центре наших рассуждений. Конечно, это также касается Гренландии и ее народа", - добавил глава МИД Германии.

Ранее сообщалось, что Великобритания начала переговоры с европейскими союзниками о возможном развертывании военных сил в Гренландии, чтобы усилить защиту Арктики и уменьшить беспокойство президента США Дональда Трампа.

9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.

