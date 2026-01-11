Германия предлагает создать совместную миссию НАТО для защиты Гренландии, - Bloomberg
Германия предложит создать совместную миссию НАТО для мониторинга и защиты интересов безопасности в Арктическом регионе, чтобы ослабить напряженность с США из-за их угроз аннексировать Гренландию.
Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомые с мнением немецкого правительства, информирует Цензор.НЕТ.
"Балтийский страж" может стать примером
По словам собеседников агентства, миссия Baltic Sentry ("Балтийский страж"), основанная год назад для защиты безопасности НАТО в Балтийском море, может стать образцом для новой миссии, которая может получить название Arctic Sentry ("Арктический страж").
Новая миссия будет сосредоточена на обеспечении безопасности Гренландии.
"Хотя президент США Дональд Трамп давно говорил о том, чтобы сделать Гренландию частью США из соображений национальной безопасности, его внимание к самоуправляемому острову, являющемуся частью Королевства Дания, усилилось в последние дни после рейда США с целью захвата лидера Венесуэлы Николаса Мадуро", - пишет Bloomberg.
Союзники обеспокоены планами Трампа
Отмечается, что эти действия вызвали новые опасения среди союзников относительно готовности Трампа развернуть военные силы для достижения своих внешнеполитических целей. Его риторика в отношении Гренландии спровоцировала шквал дипломатической активности, поскольку чиновники пытаются выяснить его намерения.
В частности, вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль заявил, что решать будущее острова должны исключительно Дания и Гренландия.
"Территориальный суверенитет и целостность должны уважаться. Эти принципы международного права применяются ко всем, включая Соединенные Штаты. Мы работаем вместе как союзники НАТО над повышением безопасности в Арктике, а не друг против друга", - сказал он.
Вадефуль летит в США
Издание пишет, что в ближайшие дни глава МИД Германии Йоганн Вадефуль намерен посетить Вашингтон. Он встретится с государственным секретарем США Марко Рубио.
"Там, где существуют разные взгляды, мы хотим работать над этими разногласиями в диалоге, чтобы должным образом выполнить нашу общую ответственность за мир и безопасность. Северная Атлантика стратегически важна для нашей общей безопасности", - сказал немецкий министр.
Вадефуль рассказал, что планирует обсудить с Рубио, как лучше всего вместе "нести эту ответственность в НАТО" - учитывая старое и новое соперничество в регионе между Россией и Китаем.
"Законные интересы всех союзников НАТО, а также интересы жителей региона, должны быть в центре наших рассуждений. Конечно, это также касается Гренландии и ее народа", - добавил глава МИД Германии.
- Ранее сообщалось, что Великобритания начала переговоры с европейскими союзниками о возможном развертывании военных сил в Гренландии, чтобы усилить защиту Арктики и уменьшить беспокойство президента США Дональда Трампа.
- 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.
Й це при тому, що США в ООН голосувало за невизнаная анексії Криму7 Але- то такоє...
Гроші для ООН, а значить для аренди землі, будівлі і т п Трамп скоро перестане виділяти ...
То накриються й мідним тазіком оті усі рішення ООН...
звичайно Європа безхребетна та фа-фа -ля-ля ... Але якщо все задумане ідеологією та планами MAGAцистів збудеться , то ... справді світом правитимуть лиш диктатори . Хтось вірить, що в них все палучіцца?
Швеція має понад 90 літаків Gripen.
У Норвегії - 57 винищувачів F-16 і 52 винищувачів F-35.
У Данії - 58 F-16 і 27 замовлених F-35.
Скандинавські країни об'єднали військово-повітряні сили, а підписи, поставлені чотирма країнами, означають, що літаки можуть виконувати завдання спільної протиповітряної оборони. Швеція, Фінляндія, Данія та Норвегія мають близько 250 бойових літаків, і ця кількість практично еквівалентна військово-повітряним силам таких країн, як Великобританія та Франція.
Угода поширюється на всі елементи протиповітряної оборони, такі як радари, вертольоти, засоби спостереження та патрулювання.
Нуну...