Великобритания может отправить войска в Гренландию, чтобы успокоить Трампа, - The Telegraph
Великобритания начала переговоры с европейскими союзниками о возможном развертывании военных сил в Гренландии, чтобы усилить защиту Арктики и уменьшить беспокойство президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.
Планы потенциальной миссии НАТО
Так, отмечается, что военное руководство разрабатывает планы потенциальной миссии НАТО на острове, который Трамп неоднократно угрожал захватить из соображений безопасности.
В последние дни британские чиновники провели консультации с представителями, в частности, Германии и Франции, чтобы начать подготовительную работу.
По данным издания, планы находятся на начальной стадии, однако могут предусматривать развертывание британских солдат, боевых кораблей и самолетов для защиты Гренландии от потенциальных угроз со стороны России и Китая.
Хотят успокоить Трампа
Европейские страны надеются, что усиление их военного присутствия в Арктике убедит Трампа отказаться от идеи аннексировать стратегически важный остров.
Как предполагается, это позволило бы президенту США заявить о "победе" для американских налогоплательщиков, продемонстрировав, что Европа берет на себя большую часть расходов на безопасность Атлантики.
Источники издания в правительстве Великобритании сообщили, что премьер-министр Кир Стармер "чрезвычайно серьезно" отнесся к угрозе со стороны России и Китая в этом регионе и согласился, что необходимо принять меры.
"Великобритания сотрудничает с союзниками по НАТО, чтобы активизировать усилия по усилению сдерживания и обороны Арктики", – отметил собеседник.
Планы США на Гренландию
- Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
- 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
трампону потрібні корисні копалини