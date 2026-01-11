Великобритания может отправить войска в Гренландию, чтобы успокоить Трампа, - The Telegraph

Великобритания начала переговоры с европейскими союзниками о возможном развертывании военных сил в Гренландии, чтобы усилить защиту Арктики и уменьшить беспокойство президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Планы потенциальной миссии НАТО

Так, отмечается, что военное руководство разрабатывает планы потенциальной миссии НАТО на острове, который Трамп неоднократно угрожал захватить из соображений безопасности.

В последние дни британские чиновники провели консультации с представителями, в частности, Германии и Франции, чтобы начать подготовительную работу.

По данным издания, планы находятся на начальной стадии, однако могут предусматривать развертывание британских солдат, боевых кораблей и самолетов для защиты Гренландии от потенциальных угроз со стороны России и Китая.

Читайте также: К заявлениям Трампа о Гренландии нужно относиться серьезно, - глава МИД Швеции Стенергард

Хотят успокоить Трампа

Европейские страны надеются, что усиление их военного присутствия в Арктике убедит Трампа отказаться от идеи аннексировать стратегически важный остров.

Как предполагается, это позволило бы президенту США заявить о "победе" для американских налогоплательщиков, продемонстрировав, что Европа берет на себя большую часть расходов на безопасность Атлантики.

Читайте также: Трамп о сделке по Гренландии: Если не сделаем это легким путем, то сделаем сложным

Источники издания в правительстве Великобритании сообщили, что премьер-министр Кир Стармер "чрезвычайно серьезно" отнесся к угрозе со стороны России и Китая в этом регионе и согласился, что необходимо принять меры.

"Великобритания сотрудничает с союзниками по НАТО, чтобы активизировать усилия по усилению сдерживания и обороны Арктики", – отметил собеседник.

Планы США на Гренландию