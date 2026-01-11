РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9950 посетителей онлайн
Новости Контроль США над Гренландией
1 146 16

Великобритания может отправить войска в Гренландию, чтобы успокоить Трампа, - The Telegraph

Великобритания может направить войска в Гренландию

Великобритания начала переговоры с европейскими союзниками о возможном развертывании военных сил в Гренландии, чтобы усилить защиту Арктики и уменьшить беспокойство президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Планы потенциальной миссии НАТО

Так, отмечается, что военное руководство разрабатывает планы потенциальной миссии НАТО на острове, который Трамп неоднократно угрожал захватить из соображений безопасности.

В последние дни британские чиновники провели консультации с представителями, в частности, Германии и Франции, чтобы начать подготовительную работу.

По данным издания, планы находятся на начальной стадии, однако могут предусматривать развертывание британских солдат, боевых кораблей и самолетов для защиты Гренландии от потенциальных угроз со стороны России и Китая.

Читайте также: К заявлениям Трампа о Гренландии нужно относиться серьезно, - глава МИД Швеции Стенергард

Хотят успокоить Трампа

Европейские страны надеются, что усиление их военного присутствия в Арктике убедит Трампа отказаться от идеи аннексировать стратегически важный остров.

Как предполагается, это позволило бы президенту США заявить о "победе" для американских налогоплательщиков, продемонстрировав, что Европа берет на себя большую часть расходов на безопасность Атлантики.

Читайте также: Трамп о сделке по Гренландии: Если не сделаем это легким путем, то сделаем сложным

Источники издания в правительстве Великобритании сообщили, что премьер-министр Кир Стармер "чрезвычайно серьезно" отнесся к угрозе со стороны России и Китая в этом регионе и согласился, что необходимо принять меры.

"Великобритания сотрудничает с союзниками по НАТО, чтобы активизировать усилия по усилению сдерживания и обороны Арктики", – отметил собеседник.

Планы США на Гренландию

  • Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
  • 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.

Автор: 

Великобритания (5265) Гренландия (118) США (28941)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Трампа гарно "заспокоїть" сорочка з довгими рукавами з зав'язками за спиною....пигулки тут безсилі
показать весь комментарий
11.01.2026 13:38 Ответить
+1
🤣🤣🤣🤣обманють 100%як обманули українців
показать весь комментарий
11.01.2026 13:26 Ответить
+1
Это какой-то позор
показать весь комментарий
11.01.2026 13:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
🤣🤣🤣🤣обманють 100%як обманули українців
показать весь комментарий
11.01.2026 13:26 Ответить
В чому вони обдурили українців?
показать весь комментарий
11.01.2026 14:04 Ответить
Это какой-то позор
показать весь комментарий
11.01.2026 13:29 Ответить
але ж сша і самі могли би просто посилити там свій контингент... але й тут жабеня придушило. навряд чи проблема лежить у військовій площині. потенційний додатковий (скоріше персональний, ніж національний) бабльгум - то святе...
показать весь комментарий
11.01.2026 13:34 Ответить
Не майнити рудому в Ґрюнландії… не майнити. Оце поворот! Тепер чекаємо громів і блискавок з розваленого білого дому. Європейці просто чудово розрулили побоювання Трампа! Рудий, як і путін, виправдовував анексію острова загрозою з боку Росії і Китаю - дзеркальна поведінка путіна по Україні. І цю карту з рук рудого на очах у всіх, серед білого дня виривають британці, німці і французи. Все логічно, адже географічно найбільша загроза зі сторони Росії і Китаю саме європейцям. Трамп жалівся на пасивність Європи, то на, тримай, європейці згрупувались, наїжачились і вспокоять Трампа своїми немалими силами біля берегів зеленого(не зеленого) острова. Чекаємо…
показать весь комментарий
11.01.2026 13:35 Ответить
Бггггггггг
показать весь комментарий
11.01.2026 13:38 Ответить
в тому то й справа що загроза зі сторони китаю та паРаші малоймовірна

трампону потрібні корисні копалини
показать весь комментарий
11.01.2026 13:37 Ответить
Трампа гарно "заспокоїть" сорочка з довгими рукавами з зав'язками за спиною....пигулки тут безсилі
показать весь комментарий
11.01.2026 13:38 Ответить
хороший ход, успокоить трампа, а заодно и Данию
показать весь комментарий
11.01.2026 13:40 Ответить
Не може.
показать весь комментарий
11.01.2026 13:43 Ответить
Вже потрібно - а то ше рік будете гундіти
показать весь комментарий
11.01.2026 13:45 Ответить
нато между собой воевать собралось? во де путе подарок
показать весь комментарий
11.01.2026 13:53 Ответить
А як на дії здурівшого діда реагують американці, які це вибрали президентом?
показать весь комментарий
11.01.2026 13:56 Ответить
Послать то может (не в Украину же). На весьма возможную оккупацию не повлияет, или кто-то думает, шо британцы пойдут на конфликт с США? Та отож.
показать весь комментарий
11.01.2026 13:56 Ответить
як завжди може. А по факту блеф та не може. Все що може-закінчилося на Фолклендах.
показать весь комментарий
11.01.2026 14:02 Ответить
Кого там британці заспокоювали найближчі 25 років? Обсеруться
показать весь комментарий
11.01.2026 14:02 Ответить
 
 