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Новини Контроль США над Гренландією
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Велика Британія може спрямувати війська в Гренландію, щоб заспокоїти Трампа, - The Telegraph

Британія може надіслати війська в Гренландію

Велика Британія розпочала переговори з європейськими союзниками щодо можливого розгортання військових сил у Гренландії, щоб посилити захист Арктики та зменшити занепокоєння президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

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Плани потенційної місії НАТО

Так, зазначається, що військове керівництво розробляє плани потенційної місії НАТО на острові, який Трамп неодноразово погрожував захопити з міркувань безпеки.

Останніми днями британські посадовці провели консультації з представниками, зокрема, Німеччини та Франції, щоб розпочати підготовчу роботу.

За даними видання, плани перебувають на початковій стадії, однак можуть передбачати розгортання британських солдатів, бойових кораблів і літаків для захисту Гренландії від потенційних загроз з боку Росії та Китаю.

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Хочуть заспокоїти Трампа

Європейські країни сподіваються, що посилення їхньої військової присутності в Арктиці переконає Трампа відмовитися від ідеї анексувати стратегічно острів.

Як передбачається, це дозволило б президенту США заявити про "перемогу" для американських платників податків, продемонструвавши, що Європа бере на себе більшу частину витрат на безпеку Атлантики.

Також читайте: Трамп про угоду щодо Гренландії: Якщо не зробимо це легким шляхом, то зробимо складним

Джерела видання в уряді Британії повідомили, що прем’єр-міністр Кір Стармер "надзвичайно серйозно" поставився до загрози з боку Росії та Китаю в цьому регіоні і погодився, що необхідно вжити заходів.

"Велика Британія співпрацює з союзниками по НАТО, щоб активізувати зусилля з посилення стримування та оборони Арктики", – зазначив співрозмовник.

Плани США на Гренландію

  • Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
  • Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
  • Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
  • CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
  • Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
  • 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
  • У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.
  • 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.

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Велика Британія (6032) Гренландія (231) США (26994)
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Топ коментарі
+12
Трампа гарно "заспокоїть" сорочка з довгими рукавами з зав'язками за спиною....пигулки тут безсилі
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11.01.2026 13:38 Відповісти
+12
Це класний крок, щоб пригальмувати дуже борзих "покупців".
Красиво і дипломатично.
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11.01.2026 14:06 Відповісти
+9
Не майнити рудому в Ґрюнландії… не майнити. Оце поворот! Тепер чекаємо громів і блискавок з розваленого білого дому. Європейці просто чудово розрулили побоювання Трампа! Рудий, як і путін, виправдовував анексію острова загрозою з боку Росії і Китаю - дзеркальна поведінка путіна по Україні. І цю карту з рук рудого на очах у всіх, серед білого дня виривають британці, німці і французи. Все логічно, адже географічно найбільша загроза зі сторони Росії і Китаю саме європейцям. Трамп жалівся на пасивність Європи, то на, тримай, європейці згрупувались, наїжачились і вспокоять Трампа своїми немалими силами біля берегів зеленого(не зеленого) острова. Чекаємо…
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11.01.2026 13:35 Відповісти

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