Велика Британія може спрямувати війська в Гренландію, щоб заспокоїти Трампа, - The Telegraph
Велика Британія розпочала переговори з європейськими союзниками щодо можливого розгортання військових сил у Гренландії, щоб посилити захист Арктики та зменшити занепокоєння президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.
Плани потенційної місії НАТО
Так, зазначається, що військове керівництво розробляє плани потенційної місії НАТО на острові, який Трамп неодноразово погрожував захопити з міркувань безпеки.
Останніми днями британські посадовці провели консультації з представниками, зокрема, Німеччини та Франції, щоб розпочати підготовчу роботу.
За даними видання, плани перебувають на початковій стадії, однак можуть передбачати розгортання британських солдатів, бойових кораблів і літаків для захисту Гренландії від потенційних загроз з боку Росії та Китаю.
Хочуть заспокоїти Трампа
Європейські країни сподіваються, що посилення їхньої військової присутності в Арктиці переконає Трампа відмовитися від ідеї анексувати стратегічно острів.
Як передбачається, це дозволило б президенту США заявити про "перемогу" для американських платників податків, продемонструвавши, що Європа бере на себе більшу частину витрат на безпеку Атлантики.
Джерела видання в уряді Британії повідомили, що прем’єр-міністр Кір Стармер "надзвичайно серйозно" поставився до загрози з боку Росії та Китаю в цьому регіоні і погодився, що необхідно вжити заходів.
"Велика Британія співпрацює з союзниками по НАТО, щоб активізувати зусилля з посилення стримування та оборони Арктики", – зазначив співрозмовник.
Плани США на Гренландію
- Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
- Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
- Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
- CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
- Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
- 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
- У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.
- 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.
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