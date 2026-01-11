Велика Британія може спрямувати війська в Гренландію, щоб заспокоїти Трампа, - The Telegraph

Велика Британія розпочала переговори з європейськими союзниками щодо можливого розгортання військових сил у Гренландії, щоб посилити захист Арктики та зменшити занепокоєння президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Плани потенційної місії НАТО

Так, зазначається, що військове керівництво розробляє плани потенційної місії НАТО на острові, який Трамп неодноразово погрожував захопити з міркувань безпеки.

Останніми днями британські посадовці провели консультації з представниками, зокрема, Німеччини та Франції, щоб розпочати підготовчу роботу.

За даними видання, плани перебувають на початковій стадії, однак можуть передбачати розгортання британських солдатів, бойових кораблів і літаків для захисту Гренландії від потенційних загроз з боку Росії та Китаю.

Також читайте: До заяв Трампа щодо Гренландії треба ставитися серйозно, - глава МЗС Швеції Стенергард

Хочуть заспокоїти Трампа

Європейські країни сподіваються, що посилення їхньої військової присутності в Арктиці переконає Трампа відмовитися від ідеї анексувати стратегічно острів.

Як передбачається, це дозволило б президенту США заявити про "перемогу" для американських платників податків, продемонструвавши, що Європа бере на себе більшу частину витрат на безпеку Атлантики.

Також читайте: Трамп про угоду щодо Гренландії: Якщо не зробимо це легким шляхом, то зробимо складним

Джерела видання в уряді Британії повідомили, що прем’єр-міністр Кір Стармер "надзвичайно серйозно" поставився до загрози з боку Росії та Китаю в цьому регіоні і погодився, що необхідно вжити заходів.

"Велика Британія співпрацює з союзниками по НАТО, щоб активізувати зусилля з посилення стримування та оборони Арктики", – зазначив співрозмовник.

Плани США на Гренландію