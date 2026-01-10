До заяв Трампа щодо Гренландії треба ставитися серйозно, - глава МЗС Швеції Стенергард
Очільниця Міністерства закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенергард заявила, що до нових зазіхань президента США Дональда Трампа на Гренландію необхідно поставитись серйозно.
Про це вона сказала в інтерв’ю Sveriges Radio, інформує Цензор.НЕТ.
"Це вже не просто слова"
Раніше Стенергард заявляла про необхідність зберігати спокій через позицію США щодо Гренландії, однак тепер ситуація змінилася.
"Тепер це вже не просто слова адміністрації США, які відрізняються від тих, до яких ми звикли. Ми також бачимо, що вони готові діяти швидко. Ми бачили це у Венесуелі. Це означає, що ми повинні серйозно ставитися до їхніх слів і діяти, щоб результат відповідав нашим інтересам",- сказала дипломатка.
Необхідність збереження світового порядку
Глава МЗС Швеції також наголосила на необхідності збереження світового порядку, заснованого на правилах, та принципів, що лежать в його основі.
"Ці принципи є фундаментальними, і ми маємо відстоювати їх. Це також відповідає інтересам Швеції в галузі безпеки. Часто кажуть, що міжнародне право є першою лінією оборони. Міжнародне право, навіть якщо його не завжди дотримуються, добре нам служить. Я вірю, що так буде і надалі, і тому ми маємо відстоювати його… Але я також маю подбати про те, щоб Швеція не виділялася таким чином, що це шкодить нам",- наголосила Стенергард.
Що передувало
- Нагадаємо, що 9 січня президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
НАТО, в якому саме США й відіграють провідну роль?
Чи решта членів НАТО, які в такий спосіб мають виступити проти Вашингтона?
Росія зруйнувала старий світовий порядок, і жертвою цієї наруги стала не тільки Україна, а й весь світ, який почав загрузати в нових конфліктах і порушеннях правил.
Як показує історія людства, для встановлення нових правил і поділу сфер впливу, які і є гарантіями безпеки, потрібен глобальний конфлікт - коротше кажучи, нові гарантії можливі тільки після світової війни.