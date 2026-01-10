РУС
Новости Контроль США над Гренландией
626 16

К заявлениям Трампа о Гренландии нужно относиться серьезно, - глава МИД Швеции Стенергард

Стенергард: Заявления Трампа о Гренландии требуют серьезного внимания со стороны Европы

Глава Министерства иностранных дел Швеции Мария Малмер Стенергард заявила, что к новым посягательствам президента США Дональда Трампа на Гренландию необходимо отнестись серьезно.

Об этом она сказала в интервью Sveriges Radio, информирует Цензор.НЕТ.

"Это уже не просто слова" 

Ранее Стенергард заявляла о необходимости сохранять спокойствие из-за позиции США относительно Гренландии, однако теперь ситуация изменилась.

"Теперь это уже не просто слова администрации США, которые отличаются от тех, к которым мы привыкли. Мы также видим, что они готовы действовать быстро. Мы видели это в Венесуэле. Это означает, что мы должны серьезно относиться к их словам и действовать, чтобы результат соответствовал нашим интересам", - сказала дипломат.

Читайте также: Трамп допустил, что может присоединить Гренландию к США ценой распада НАТО, - NYT

Необходимость сохранения мирового порядка

Глава МИД Швеции также подчеркнула необходимость сохранения мирового порядка, основанного на правилах, и принципах, лежащих в его основе.

"Эти принципы являются фундаментальными, и мы должны отстаивать их. Это также отвечает интересам Швеции в области безопасности. Часто говорят, что международное право является первой линией обороны. Международное право, даже если его не всегда соблюдают, хорошо нам служит. Я верю, что так будет и в дальнейшем, и поэтому мы должны отстаивать его... Но я также должна позаботиться о том, чтобы Швеция не выделялась таким образом, что это вредит нам", - подчеркнула Стенергард.

Что предшествовало

Читайте также: Трамп о сделке по Гренландии: Если не сделаем это легким путем, то сделаем сложным

Автор: 

Гренландия (118) США (28934) Швеция (1087)
Топ комментарии
+1
B 1947 холодна війна з Радянським Союзом стала по-справжньому "холодною". Великобританія, зруйнована війною, повідомила США, що більше не може фінансувати боротьбу грецького уряду з комуністами.

Відповідь тодішнього президента Гаррі Трумена полягала у зобов'язанні США підтримувати, за його словами, "вільні народи, які чинили опір спробам підпорядкування озброєними меншинами або зовнішнім тискам". Він мав на увазі загрозу з боку Радянського Союзу чи внутрішніх комуністичних рухів.

Так виникла доктрина Трумена. Вона призвела до реалізації плану Маршалла, який відновив Європу, а потім у 1949 році - до створення НАТО. Атлантисти США, такі як Гаррі Трумен і Джордж Кеннан (дипломат, який запропонував ідею "стримування" Радянського Союзу), вважали, що ці зобов'язання відповідають інтересам Америки.

Існує прямий зв'язок між доктриною Трумена та рішенням Джо Байдена фінансувати військові потреби України.

Багато в чому саме доктрина Трумена сформувала стосунки з Європою, які Дональд Трамп зараз демонтує. Це був різкий розрив з минулим: Трумен проігнорував попередження Джорджа Вашингтона про небезпеку постійних союзів і альянсів.

Тепер Трамп розриває зі спадщиною Трумена. Якщо він реалізує свою загрозу тим чи іншим чином встановити контроль над Гренландією - суверенною територією Данії, це може знищити те, що ще залишилося від трансатлантичного альянсу.
10.01.2026 23:15 Ответить
+1
ЧХАВ ВІН на американців. Він уже поділив ресурси Гренландії і прикинув що його син Барон стане триліонером, а з гренландцями поступлять як із індійцями - буси і резервація
10.01.2026 23:19 Ответить
Дуже, дуже, дуже-дуже, дуже-дуже-дуже серйозно!!!
А тим часом ще щось для Китаю віддадуть продадуть.
10.01.2026 22:58 Ответить
Кричить - бачу ціль! - не бачу перешкод!
10.01.2026 23:00 Ответить
Ставитися? Діяти,якщо не хочете усім ЄС всратися.
10.01.2026 23:10 Ответить
BBC

Гренландія знаходиться у фокусі США не тільки через своє стратегічне значення в Арктиці, а й через багаті мінеральні ресурси, які стають доступнішими в міру танення льодовиків. Рідкоземельні елементи Гренландії та важка нафта Венесуели розглядаються як стратегічні активи США.

На відміну від інших американських президентів-інтервентів, Трамп не прикриває своїх дій законністю - хай навіть сумнівною - з погляду міжнародного права чи риторикою про просування демократії. Єдина законність, яка йому потрібна, виходить з його віри у власну волю, підкріплену грубою американською силою.
10.01.2026 23:12 Ответить
10.01.2026 23:15 Ответить
Ідеолог MAGA та впливовий радник Трампа Стівен Міллер цього тижня сформулював це на CNN гранично відверто. За його словами, США діють у реальному світі, який "керується силою, керується примусом, керується владою - це залізні закони світу від початку часів".

Жоден президент США не заперечуватиме необхідності сили та могутності. Однак, починаючи з Франкліна Рузвельта, через Гаррі Трумена і всіх їхніх наступників аж до Трампа, мешканці Овального кабінету вважали, що найкращий спосіб бути сильним - це очолювати союз, а значить йти на компроміси та взаємні поступки.

Вони підтримали створення Організації Об'єднаних Націй та загальне прагнення виробити правила, що регулюють поведінку держав. Зрозуміло, США не раз ігнорували та порушували міжнародне право, багато в чому підриваючи саму ідею світового порядку, заснованого на правилах.

Але попередники Трампа не намагалися повністю відмовитися від самої ідеї необхідності регулювання міжнародної системи - хоч би якою недосконалою і неповною вона була.

Причина цього - катастрофічні наслідки "права сильного" у першій половині XX століття: дві світові війни та мільйони загиблих.
10.01.2026 23:17 Ответить
Але поєднання ідеології Трампа "Америка насамперед" з бізнесовим мисленням, заснованим суто на оборудках, привело його до переконання, що союзники США мають платити за привілей його прихильності.

Слово "дружба" тут видається надто сильним. Інтереси Америки - у тому вузькому розумінні, яке пропонує президент, - вимагають залишатися головним гравцем, діючи наодинці.

Трамп часто змінює свою думку. Але незмінною константою залишається його віра в те, що США можуть використовувати свою силу безкарно. Він стверджує, що саме так знову можна зробити Америку великою.

Ризик полягає в тому, що якщо Трамп продовжить слідувати цим курсом, він може відкинути світ назад - до епохи імперій столітньої давнини, коли великі держави зі своїми сферами впливу нав'язували свою волю, а могутні авторитарні націоналісти вели свої народи до катастрофи.
10.01.2026 23:19 Ответить
Слід ще додати, що США зайняли в цій системі центральне місце, розмістивши в себе головний офіс ООН. І це центральне місце не оспорював навіть СРСР, де не було розміщено жодного головного офісу якоїсь міжнародної організації.
10.01.2026 23:39 Ответить
Ну захоплять вони Грендландія, після чого європейці оголосять США бойкот. Це буде ганьбою Америки.
10.01.2026 23:22 Ответить
Xто має гарантувати безпеку Данії, якщо на неї нападуть Сполучені Штати Америки?
НАТО, в якому саме США й відіграють провідну роль?
Чи решта членів НАТО, які в такий спосіб мають виступити проти Вашингтона?
Росія зруйнувала старий світовий порядок, і жертвою цієї наруги стала не тільки Україна, а й весь світ, який почав загрузати в нових конфліктах і порушеннях правил.
Як показує історія людства, для встановлення нових правил і поділу сфер впливу, які і є гарантіями безпеки, потрібен глобальний конфлікт - коротше кажучи, нові гарантії можливі тільки після світової війни.
10.01.2026 23:32 Ответить
У світі, який хоче збудувати Трамп, може бути тільки одна гарантія безпеки: термоядерна зброя, коли в разі нападу більш слабка країна зможе завезти у столицю більш потужного агресора боєзаряд в 1 мегатону і там його підірвати.
10.01.2026 23:45 Ответить
Грендландія зробить США другою за розмірами країною в світі. А якщо Рашка розвалиться, що цілком може статися, то першою. Мабуть, цим Трамп хоче спокусити американців.
10.01.2026 23:15 Ответить
10.01.2026 23:19 Ответить
Грендланським патріотам, які мріють про незалежність Грендландії, Трамп чітко обозначив їх перспективи.
Чомусь деякі українські патріоти ще вірять в те, що Трамп спасе їх від Путіна.
10.01.2026 23:27 Ответить
Поки що буси лише в Україні лапають людей, навіть бурятів не треба
11.01.2026 00:00 Ответить
Та все просто - НЕ ТРЕБА БУТИ КУКОЛДАМИ. Якби Данія офіційно сказали що Якийсь штат їх бо вікінги були в Америці за 500 років до Колумба це був би реверанс
10.01.2026 23:18 Ответить
 
 