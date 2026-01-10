К заявлениям Трампа о Гренландии нужно относиться серьезно, - глава МИД Швеции Стенергард

Глава Министерства иностранных дел Швеции Мария Малмер Стенергард заявила, что к новым посягательствам президента США Дональда Трампа на Гренландию необходимо отнестись серьезно.

Об этом она сказала в интервью Sveriges Radio, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Это уже не просто слова"

Ранее Стенергард заявляла о необходимости сохранять спокойствие из-за позиции США относительно Гренландии, однако теперь ситуация изменилась.

"Теперь это уже не просто слова администрации США, которые отличаются от тех, к которым мы привыкли. Мы также видим, что они готовы действовать быстро. Мы видели это в Венесуэле. Это означает, что мы должны серьезно относиться к их словам и действовать, чтобы результат соответствовал нашим интересам", - сказала дипломат.

Читайте также: Трамп допустил, что может присоединить Гренландию к США ценой распада НАТО, - NYT

Необходимость сохранения мирового порядка

Глава МИД Швеции также подчеркнула необходимость сохранения мирового порядка, основанного на правилах, и принципах, лежащих в его основе.

"Эти принципы являются фундаментальными, и мы должны отстаивать их. Это также отвечает интересам Швеции в области безопасности. Часто говорят, что международное право является первой линией обороны. Международное право, даже если его не всегда соблюдают, хорошо нам служит. Я верю, что так будет и в дальнейшем, и поэтому мы должны отстаивать его... Но я также должна позаботиться о том, чтобы Швеция не выделялась таким образом, что это вредит нам", - подчеркнула Стенергард.

Что предшествовало

Напомним, что 9 января президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.

Читайте также: Трамп о сделке по Гренландии: Если не сделаем это легким путем, то сделаем сложным