Трамп о сделке относительно Гренландии: Если не сделаем это легким путем, то сделаем сложным

Президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.

Об этом американский лидер сказал во время встречи с руководителями нефтяной и газовой отрасли, цитируют Associated Pressи Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

США намерены действовать

Президент США заявил, что ему придется действовать, иначе "Россия или Китай захватят Гренландию".

"Мы не собираемся видеть Россию или Китай соседями", - сказал Трамп.

"Я хотел бы заключить соглашение, знаете, легким путем. Но если мы не сделаем это легким путем, нам придется сделать это сложным", - заявил американский президент.

В то же время глава Белого дома не уточнил, что имеет в виду под "сложным путем".

Трампа также спросили о выплатах гренландцам, чтобы убедить их присоединиться к США.

"Я пока не говорю о деньгах. Возможно, я об этом скажу", - ответил он.

Кроме этого, Трамп добавил, что является "поклонником Дании".

"Должен сказать, что они были очень приветливы ко мне. Я их большой поклонник", - заявил глава США.

Что предшествовало

Напомним, что ранее американский лидер Дональд Трамп подтвердил стратегическую важность Гренландии для безопасности Соединенных Штатов. По его словам, остров нужен Вашингтону "для обороны".

