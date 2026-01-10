Трамп о сделке относительно Гренландии: Если не сделаем это легким путем, то сделаем сложным
Президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.
Об этом американский лидер сказал во время встречи с руководителями нефтяной и газовой отрасли, цитируют Associated Pressи Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.
США намерены действовать
Президент США заявил, что ему придется действовать, иначе "Россия или Китай захватят Гренландию".
"Мы не собираемся видеть Россию или Китай соседями", - сказал Трамп.
"Я хотел бы заключить соглашение, знаете, легким путем. Но если мы не сделаем это легким путем, нам придется сделать это сложным", - заявил американский президент.
В то же время глава Белого дома не уточнил, что имеет в виду под "сложным путем".
Трампа также спросили о выплатах гренландцам, чтобы убедить их присоединиться к США.
"Я пока не говорю о деньгах. Возможно, я об этом скажу", - ответил он.
Кроме этого, Трамп добавил, что является "поклонником Дании".
"Должен сказать, что они были очень приветливы ко мне. Я их большой поклонник", - заявил глава США.
Что предшествовало
- Напомним, что ранее американский лидер Дональд Трамп подтвердил стратегическую важность Гренландии для безопасности Соединенных Штатов. По его словам, остров нужен Вашингтону "для обороны".
.
.
"Право сили й домінування сильного стали новим законом виживання, який ще не закріплений на папері, але вже для всіх очевидний".
Сполучені Штати Америки, які раніше були "світовим поліцейським" та оплотом демократії, за другої каденції Трампа перетворилися на непрогнозованого, ненадійного й відверто хижого гравця. Викрадення Мадуро і (наразі) пасивна агресія в словах президента США про те, що "американське домінування в Західній півкулі більше ніколи не буде поставлено під сумнів", окреслюють майбутні сценарії розвитку подій.
Не дивно, що на нові коментарі американців про Гренландію миттєво відреагував канадський уряд - адже зрозуміло, що наступною ціллю після Гренландії буде саме Канада.
НАТО, в якому саме США й відіграють провідну роль?
Чи решта членів НАТО, які в такий спосіб мають виступити проти Вашингтона?
Росія зруйнувала старий світовий порядок, і жертвою цієї наруги стала не тільки Україна, а й весь світ, який почав загрузати в нових конфліктах і порушеннях правил.
Як показує історія людства, для встановлення нових правил і поділу сфер впливу, які і є гарантіями безпеки, потрібен глобальний конфлікт - коротше кажучи, нові гарантії можливі тільки після світової війни.
Військове вторгнення Туреччини на острів Кіпр, було проведене 20 липня 1974 року.
План розподілу острова Туреччина розробляла задовго до початку операції. У 1964 році висадці завадила присутність грецької дивізії та втручання США, з метою попередити військове зіткнення між союзниками. Після того, як грецька дивізія покинула острів турецьке вторгнення стало лише питанням часу.
Унаслідок військової операції Туреччині вдалося захопити 40 % острова і створити Турецьку Республіку Північного Кіпру, яку в результаті визнала лише Туреччина.
Так, один острів розділили на дві частини. Кордон проходить Нікосією, яка залишається єдиною розділеною столицею у світі. Лінію розділу охороняє військовий контингент ООН. Дипломатичних відносин між грецькою та турецькою частиною острова немає.
Положення про без'ядерний статус було зафіксоване в Декларації про державний суверенітет України, що її ухвалила Верховна Рада тоді ще УРСР 16 липня 1990 року.
Вибір був - або Україна стає самостійною і незалежною, і непов'язаною з військово-промисловим комплексом Росії, або вона втрачає незалежність. Україна програла визвольні змагання 1917-20 років через те, що не мала міжнародного визнання і підтримки. І їхня відсутність призвела до поразки. Над Україною висіло оте прокляття невизнання.
Ситуація руху до незалежності на початку 1990-х була інакшою, але і схожою.
Положення про майбутній ядерний статус були підтверджені, і коли ухвалювалось рішення про незалежність у 1991 році.
Обіцянка стати без'ядерною мала колосальне значення для досягнення незалежності.
Тобто, саме відмова від ядерної зброї сприймалась як квиток України до міжнародного визнання її державності.
Технічне обслуговування ядерної зброї здійснювали спеціалісти з Росії. Тобто, українським цей арсенал був радше номінально, розташовуючись на території молодої української держави.
Теоретично, стримати Росію могла б тактична ядерна зброя - але от її якраз Росія швидко і неафішовано вивезла з України на свою територію у травні 1992 року. А залишились якраз після цього стратегічні балістичні ракети з ядерними боєголовками, націлені на США й інші країни НАТО, і стратегічні бомбардувальники, націлені на виконання завдань саме за океаном, розповідають фахівці. Остання стратегічна ядерна зброя була виведена в червні 1996 року.
Зайве говорити, що на початку 1990-х пам'ять про катастрофу на Чорнобилі була дуже свіжою і людей лякала можливість якось ядерної аварії в ракетних шахтах з боєголовками.
Питання так стояло: або зберігаємо ядерну зброю і залишаємося прив'язаними політично, економічно, в воєнному сенсі до Росії і залишаємось сам-на-сам з Росією при негативному ставленні США.
Тобто, опиняємось в ситуації міжнародної ізоляції.
Також збереження ядерної зброї було б дуже дорогою справою - чи готові були українці терпіти злидні і економічні негаразди заради власних ядерних ракет?
Рівень патріотизму тоді був не такий як, скажімо, після Революції гідності - в 1990-ті роки тоді ще пострадянські люди активно голосували на виборах за проросійських комуністів…
176 міжконтинентальних балістичних ракет:
130 рідкопаливних СС-19 (по шість боєголовок кожна) та
46 твердопаливних СС-24 (по десять боєголовок кожна):
стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 (від 30 до 43);
від 1514 до 2156 ядерних боєзарядів для стратегічної зброї;
від 2800 до 4200 тактичних ядерних боєзарядів.
Цю нащо віддали?
І стратегічну(і не тільки)авіацію половину порізали,частину віддали за якісь фантомні газові борги росії разом(!)з озброєнням.
Там була складна система кодування. Україні треба було її переробити під себе. Це було складно зробити, але на "Хартроні" (підприємство з розробки автоматичного управління ракетною технікою у Харкові) це могли зробити, бо вони робили це для всього СРСР. Щоправда, у таємниці зробити це б не вдалося, реакція Росії була б швидкою.
Були інші несприятливі фактори для збереження ядерної зброї - антиядерні настрої в суспільстві, відсутність політичної волі керівництва, політичний розкол та погрози Росії у випадку ймовірного запровадження перехідного ядерного статусу України взяти під контроль об'єкти з ядерною зброєю.
Але проблема в тому, що присяга вищого командного складу армії Україні почалася переважно у січні-лютому 1992 року, а рішення про вивезення тактичної зброї ухвалили 30 грудня 1991 року.
Водночас в умовах економічної кризи 90-х та ще й під санкціями США, Україні було б важко вижити.
Не сприймали Росію як загрозу, яку треба стримувати.
Однією з причин було те, що Україна успадкувала неефективну важку індустрію, яка з'їдала багато газу. Плюс корупція в газовому секторі, де збитки перекидались на державу, а прибутки приватизовувалися.
Окрім цього, Росія в 1990-і випереджала Україну в плані реформ - зокрема в акціонуванні і корпоратизації державних підприємств. Плюс Росія мала газ і нафту і вже починала використовувати енергоносії як політичну зброю проти України та інших.
«Чи це була корупція чи це була халатність? Я думаю, що і те, й інше. Це був державний злочин!»
Продати такі літаки було б важко. Hі США, ні Британія, ні Європа не потребували таких бомбардувальників радянського виробництва.
Можливо, така авіація могла б зацікавити тодішніх іракського та лівійського диктаторів Саддама Гусейна та Муамара Каддафі, але то б напевно дуже-дуже зіпсувало б відносини Києва і Вашингтона. Можливо, Китай міг би купити такі літаки, але в 1990-х Пекін ще не виказував глобальних амбіцій…
Тому коли ми зараз дивимось на ту проблему, то напевне доцільно було б тоді порізати літаки на металобрухт і їх утилізувати. Зараз дійсно доводиться шкодувати, що ці літаки і ракети не були утилізовані - просто щоб вони не дістались Росії.
Тоді справді було розрізано чимало літаків, які - за віком чи за технічним станом - Росія не захотіла брати собі. Від середини 1990 - початку 2000-х в Україні перетворили на брухт 60 літаків-ракетоносців Ту-22 різних модифікацій, а також дев'ять важких бомбардувальників Ту-160 і 21 Ту-95МС.
Тогда все вопросы к тем пдрсам которые были в том созыве и которые голосовали за эту муйню…
Я розумію, освіта в США поза законом, тому пан президент в географії трохи того.
Скажіть йому хтось, що від Аляски до раші відстань 86 км. Ви, *****, Є сусідами.
"Як що ми не захопимо Гренландію,це зроблять Китай чи Росія"-Трамп
вангую що якщо буде референдум з такою оплатою, то данія без шансів)