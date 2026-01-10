РУС
Контроль США над Гренландией
3 369 58

Трамп о сделке относительно Гренландии: Если не сделаем это легким путем, то сделаем сложным

Трамп снова заговорил о Гренландии: обещает реализовать сделку "легким или сложным путем"

Президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.

Об этом американский лидер сказал во время встречи с руководителями нефтяной и газовой отрасли, цитируют Associated Pressи Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

США намерены действовать 

Президент США заявил, что ему придется действовать, иначе "Россия или Китай захватят Гренландию".

"Мы не собираемся видеть Россию или Китай соседями", - сказал Трамп.

"Я хотел бы заключить соглашение, знаете, легким путем. Но если мы не сделаем это легким путем, нам придется сделать это сложным", - заявил американский президент.

В то же время глава Белого дома не уточнил, что имеет в виду под "сложным путем". 

Трампа также спросили о выплатах гренландцам, чтобы убедить их присоединиться к США. 

"Я пока не говорю о деньгах. Возможно, я об этом скажу", - ответил он.

Кроме этого, Трамп добавил, что является "поклонником Дании".

"Должен сказать, что они были очень приветливы ко мне. Я их большой поклонник", - заявил глава США.

Что предшествовало 

  • Напомним, что ранее американский лидер Дональд Трамп подтвердил стратегическую важность Гренландии для безопасности Соединенных Штатов. По его словам, остров нужен Вашингтону "для обороны".

Читайте также: Трамп допустил, что может присоединить Гренландию к США ценой распада НАТО, - NYT

Гренландия (117) США (28934) Трамп Дональд (7423)
скільки борзих щєнков ти пропонуєш за одного гренладця ?

10.01.2026 02:23 Ответить
DW
"Право сили й домінування сильного стали новим законом виживання, який ще не закріплений на папері, але вже для всіх очевидний".

Сполучені Штати Америки, які раніше були "світовим поліцейським" та оплотом демократії, за другої каденції Трампа перетворилися на непрогнозованого, ненадійного й відверто хижого гравця. Викрадення Мадуро і (наразі) пасивна агресія в словах президента США про те, що "американське домінування в Західній півкулі більше ніколи не буде поставлено під сумнів", окреслюють майбутні сценарії розвитку подій.
10.01.2026 02:26 Ответить
Xто має гарантувати безпеку Данії, якщо на неї нападуть Сполучені Штати Америки?
НАТО, в якому саме США й відіграють провідну роль?
Чи решта членів НАТО, які в такий спосіб мають виступити проти Вашингтона?
Росія зруйнувала старий світовий порядок, і жертвою цієї наруги стала не тільки Україна, а й весь світ, який почав загрузати в нових конфліктах і порушеннях правил.
Як показує історія людства, для встановлення нових правил і поділу сфер впливу, які і є гарантіями безпеки, потрібен глобальний конфлікт - коротше кажучи, нові гарантії можливі тільки після світової війни.
10.01.2026 02:30 Ответить
можем павтаріть.... Гастамєль

10.01.2026 02:22 Ответить
Трамп молодець.. Давно пора поставити на місце задньоприводну глобаліську шайку евроімпотентів які ховаються за спинами українців
10.01.2026 08:24 Ответить
скільки борзих щєнков ти пропонуєш за одного гренладця ?

10.01.2026 02:23 Ответить
10.01.2026 07:01 Ответить
"Мафіозник"
10.01.2026 02:26 Ответить
DW
"Право сили й домінування сильного стали новим законом виживання, який ще не закріплений на папері, але вже для всіх очевидний".

Сполучені Штати Америки, які раніше були "світовим поліцейським" та оплотом демократії, за другої каденції Трампа перетворилися на непрогнозованого, ненадійного й відверто хижого гравця. Викрадення Мадуро і (наразі) пасивна агресія в словах президента США про те, що "американське домінування в Західній півкулі більше ніколи не буде поставлено під сумнів", окреслюють майбутні сценарії розвитку подій.
10.01.2026 02:26 Ответить
Запаморочена своїми "успіхами", американська адміністрація надсилає прямі сигнали про бажання отримати Гренландію - і, до речі, окупація цього острова може відбутися у вигадливий, "гібридний" спосіб, базуючись на російському досвіді у Криму.

Не дивно, що на нові коментарі американців про Гренландію миттєво відреагував канадський уряд - адже зрозуміло, що наступною ціллю після Гренландії буде саме Канада.
10.01.2026 02:27 Ответить
Xто має гарантувати безпеку Данії, якщо на неї нападуть Сполучені Штати Америки?
НАТО, в якому саме США й відіграють провідну роль?
Чи решта членів НАТО, які в такий спосіб мають виступити проти Вашингтона?
Росія зруйнувала старий світовий порядок, і жертвою цієї наруги стала не тільки Україна, а й весь світ, який почав загрузати в нових конфліктах і порушеннях правил.
Як показує історія людства, для встановлення нових правил і поділу сфер впливу, які і є гарантіями безпеки, потрібен глобальний конфлікт - коротше кажучи, нові гарантії можливі тільки після світової війни.
10.01.2026 02:30 Ответить
Між країнами НАТО і раніше були війни.
Військове вторгнення Туреччини на острів Кіпр, було проведене 20 липня 1974 року.

План розподілу острова Туреччина розробляла задовго до початку операції. У 1964 році висадці завадила присутність грецької дивізії та втручання США, з метою попередити військове зіткнення між союзниками. Після того, як грецька дивізія покинула острів турецьке вторгнення стало лише питанням часу.

Унаслідок військової операції Туреччині вдалося захопити 40 % острова і створити Турецьку Республіку Північного Кіпру, яку в результаті визнала лише Туреччина.

Так, один острів розділили на дві частини. Кордон проходить Нікосією, яка залишається єдиною розділеною столицею у світі. Лінію розділу охороняє військовий контингент ООН. Дипломатичних відносин між грецькою та турецькою частиною острова немає.
10.01.2026 02:32 Ответить
будеш захищати нову батьківщину, втікачик? чи втічеш ще кудись?
10.01.2026 07:35 Ответить
Ніхрена ти не зробиш,руда свиня. Восени імпічмент.
10.01.2026 03:02 Ответить
До«восени»треба ще дожити.
10.01.2026 05:49 Ответить
Кому? Гренландії?
показать весь комментарий
Восени 2032?😁
10.01.2026 07:18 Ответить
бідна Данія.
10.01.2026 03:30 Ответить
05 квітня1993 року: просили в президента України Л.Кравчука не віддавати ядерну зброю ще років з 20-ть, "доки не окріпнемо - https://x.com/i/status/2009618614631211171 відео.
10.01.2026 03:51 Ответить
radiosvoboda.org
Положення про без'ядерний статус було зафіксоване в Декларації про державний суверенітет України, що її ухвалила Верховна Рада тоді ще УРСР 16 липня 1990 року.
Вибір був - або Україна стає самостійною і незалежною, і непов'язаною з військово-промисловим комплексом Росії, або вона втрачає незалежність. Україна програла визвольні змагання 1917-20 років через те, що не мала міжнародного визнання і підтримки. І їхня відсутність призвела до поразки. Над Україною висіло оте прокляття невизнання.
Ситуація руху до незалежності на початку 1990-х була інакшою, але і схожою.
Положення про майбутній ядерний статус були підтверджені, і коли ухвалювалось рішення про незалежність у 1991 році.
Обіцянка стати без'ядерною мала колосальне значення для досягнення незалежності.
Тобто, саме відмова від ядерної зброї сприймалась як квиток України до міжнародного визнання її державності.
10.01.2026 04:52 Ответить
Всі спроби першого президента України Леоніда Кравчука отримати «ядерну кнопку» - технічну можливість блокувати неузгоджений з ним запуск ядерних ракет з української території - так і залишились спробами, - Москва на це категорично не пішла.
Технічне обслуговування ядерної зброї здійснювали спеціалісти з Росії. Тобто, українським цей арсенал був радше номінально, розташовуючись на території молодої української держави.
Теоретично, стримати Росію могла б тактична ядерна зброя - але от її якраз Росія швидко і неафішовано вивезла з України на свою територію у травні 1992 року. А залишились якраз після цього стратегічні балістичні ракети з ядерними боєголовками, націлені на США й інші країни НАТО, і стратегічні бомбардувальники, націлені на виконання завдань саме за океаном, розповідають фахівці. Остання стратегічна ядерна зброя була виведена в червні 1996 року.
10.01.2026 04:54 Ответить
Певні проблеми з допуском та браком інформації також виливались на початку 1990-х років у публікації на кшталт «На ядерних шахтах України зріє другий Чорнобиль». Тобто, були сумніви щодо технічного стану і стану безпеки тієї зброї.

Зайве говорити, що на початку 1990-х пам'ять про катастрофу на Чорнобилі була дуже свіжою і людей лякала можливість якось ядерної аварії в ракетних шахтах з боєголовками.
10.01.2026 04:56 Ответить
За президенства Леоніда Кравчука Україна не приєднувалась до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, і цим наражалась на фактичну міжнародну ізоляцію.
Питання так стояло: або зберігаємо ядерну зброю і залишаємося прив'язаними політично, економічно, в воєнному сенсі до Росії і залишаємось сам-на-сам з Росією при негативному ставленні США.
Тобто, опиняємось в ситуації міжнародної ізоляції.
10.01.2026 04:57 Ответить
Треба також нагадати, що тоді в Україні була енергетична криза - не рідкістю на початку 1990-х були так звані «віялові» відключення - коли цілі області в певні години дня сиділи по черзі в темряві без світла через його брак. Плюс росли газові борги, і Москва вже тоді, наголошують фахівці, почала використовувати газ як політичну зброю проти України, тиснучи на неї.
Також збереження ядерної зброї було б дуже дорогою справою - чи готові були українці терпіти злидні і економічні негаразди заради власних ядерних ракет?
Рівень патріотизму тоді був не такий як, скажімо, після Революції гідності - в 1990-ті роки тоді ще пострадянські люди активно голосували на виборах за проросійських комуністів…
10.01.2026 04:59 Ответить
Рух до без'ядеризації повинен був би завершитись, коли Україна би стала членом і НАТО, і ЄС.
10.01.2026 05:01 Ответить
Підписання Будапештського меморандуму. Зліва направо: тодішні президент Росії Борис Єльцин, президент США Білл Клінтон, президент України Леонід Кучма та прем'єр-міністр Великої Британії Джон Мейджор. Будапешт, 5 грудня 1994 року.
10.01.2026 05:04 Ответить
Отримавши незалежність, Україна отримала на своїй території:

176 міжконтинентальних балістичних ракет:
130 рідкопаливних СС-19 (по шість боєголовок кожна) та
46 твердопаливних СС-24 (по десять боєголовок кожна):
стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 (від 30 до 43);
від 1514 до 2156 ядерних боєзарядів для стратегічної зброї;
від 2800 до 4200 тактичних ядерних боєзарядів.
10.01.2026 05:11 Ответить
Була ще ТЯЗ.
Цю нащо віддали?
І стратегічну(і не тільки)авіацію половину порізали,частину віддали за якісь фантомні газові борги росії разом(!)з озброєнням.
10.01.2026 05:54 Ответить
Теоретично, стримати Росію могла би тактична ядерна зброя. І Україна свого часу дійсно мала від трьох до чотирьох тисяч таких боєзарядів, але тактичну ядерну зброю Росія швидко і напівтаємно вивезла до себе ще у перші місяці після проголошення країною незалежності. А стратегічна зброя, яка залишалась в Україні, на геополітичній шахівниці лише посилювала Москву і грала проти США.
10.01.2026 06:00 Ответить
Було б бажання.
Там була складна система кодування. Україні треба було її переробити під себе. Це було складно зробити, але на "Хартроні" (підприємство з розробки автоматичного управління ракетною технікою у Харкові) це могли зробити, бо вони робили це для всього СРСР. Щоправда, у таємниці зробити це б не вдалося, реакція Росії була б швидкою.

Були інші несприятливі фактори для збереження ядерної зброї - антиядерні настрої в суспільстві, відсутність політичної волі керівництва, політичний розкол та погрози Росії у випадку ймовірного запровадження перехідного ядерного статусу України взяти під контроль об'єкти з ядерною зброєю.
Але проблема в тому, що присяга вищого командного складу армії Україні почалася переважно у січні-лютому 1992 року, а рішення про вивезення тактичної зброї ухвалили 30 грудня 1991 року.
10.01.2026 06:06 Ответить
Той період був часом розрядки, до України відмовилася від ядерної зброї Білорусія , Казахстан, Південно-Африканська республіка, роззброєння було трендом.
Водночас в умовах економічної кризи 90-х та ще й під санкціями США, Україні було б важко вижити.
10.01.2026 06:09 Ответить
B 1990-х і більшість політиків, і більшість виборців в Україні не були готові вступити в НАТО, і мало хто хотів ставити під загрозу відносини з Росією або вважав її ворогом.

Не сприймали Росію як загрозу, яку треба стримувати.
10.01.2026 06:10 Ответить
Bийшовши «в нуль» при отриманні Незалежності, вже за кілька років Україна «набрала» боргів перед Росією - коли тривали переговори, то борги вже були десь 3,5 мільярда доларів. До речі, як із бомбардувальниками, які Україна передала за газові борги, так і базування російського Чорноморського флоту у Севастополі йшло через списання цих же ж самих газових боргів.

Однією з причин було те, що Україна успадкувала неефективну важку індустрію, яка з'їдала багато газу. Плюс корупція в газовому секторі, де збитки перекидались на державу, а прибутки приватизовувалися.
Окрім цього, Росія в 1990-і випереджала Україну в плані реформ - зокрема в акціонуванні і корпоратизації державних підприємств. Плюс Росія мала газ і нафту і вже починала використовувати енергоносії як політичну зброю проти України та інших.
10.01.2026 06:15 Ответить
Всі робили свої статки на оборудках з російськими енергоресурсами і для них пріоритетом було отримання комерційної вигоди, а не національна безпека», - каже в інтерв'ю військовий експерт, ексзаступник міністра оборони України Леонід Поляков, називаючи узагальнено імена Ігоря Бакая, який перебрався в Росію після Помаранчевої революції (очолював «Нафтогаз» 1998-2000 роках) і став російським громадянином, і Павла Лазаренка, екс-прем'єра в 1996-98 роках, якого судили потім у США за відмивання грошей...

«Чи це була корупція чи це була халатність? Я думаю, що і те, й інше. Це був державний злочин!»
показать весь комментарий
Утримувати все це господарство (бомбардувальники) в умовах тогочасної кризи було важко, бо економіка в 1990-і роки у нас йшла донизу. Тому вважалося, що краще позбутися цієї затратної компоненти, а вона справді затратна, бо бомбардувальник треба час від часу піднімати в повітря, виконувати регламентні роботи, він за один політ спалить десятки тонн пального, якого тоді бракувало і яке треба було купувати за ринковими цінами в Росії.

Продати такі літаки було б важко. Hі США, ні Британія, ні Європа не потребували таких бомбардувальників радянського виробництва.

Можливо, така авіація могла б зацікавити тодішніх іракського та лівійського диктаторів Саддама Гусейна та Муамара Каддафі, але то б напевно дуже-дуже зіпсувало б відносини Києва і Вашингтона. Можливо, Китай міг би купити такі літаки, але в 1990-х Пекін ще не виказував глобальних амбіцій…

Тому коли ми зараз дивимось на ту проблему, то напевне доцільно було б тоді порізати літаки на металобрухт і їх утилізувати. Зараз дійсно доводиться шкодувати, що ці літаки і ракети не були утилізовані - просто щоб вони не дістались Росії.

Тоді справді було розрізано чимало літаків, які - за віком чи за технічним станом - Росія не захотіла брати собі. Від середини 1990 - початку 2000-х в Україні перетворили на брухт 60 літаків-ракетоносців Ту-22 різних модифікацій, а також дев'ять важких бомбардувальників Ту-160 і 21 Ту-95МС.
10.01.2026 06:23 Ответить
Швидко і неафішовано вивезла з України, це ніби коробку з сірниками вивезла і ніхто не бачив і не знав
10.01.2026 08:09 Ответить
А кравчук ответил , что он уже ничего не решает , это верховна рада уже постановила и проголосовала о политике без ядерной державы !…
Тогда все вопросы к тем пдрсам которые были в том созыве и которые голосовали за эту муйню…
10.01.2026 08:21 Ответить
"Ми не збираємося бачити Росію чи Китай сусідами"... Діду! Подивись хоча б раз на глобус! Аляска з ким сусідує? з Конго? а хто там поруч через океан? Арменія? А до Гренладнії нікого немає по дорозі? чи Канада вже в задній кишені штанців?...
10.01.2026 04:02 Ответить
В випадку окупації Гренландії європейцям доведеться виключити США з НАТО або вийти з НАТО всім ЄС і створити новий військовий альянс. Всі економічні, військові та безпекові угоди з США втратять силу. США будуть поступово ізольовані, а долар як міжнародна валюта припинить функціонувати. В Америці працює багато європейських вчених які повернуться в Європу. Скільки там Америка винна? 36 трильйонів баксів. Доведеться заплатити. Спонсорувати США більше ніхто не буде.
показать весь комментарий
10.01.2026 04:05 Ответить
Народна мудрість каже: «Дурень, що стоїть на своєму, гірший за десятьох розумних, що сумніваються»
10.01.2026 04:19 Ответить
Якби дурень не стояв на своєму то багато відкриттів не було
показать весь комментарий
10.01.2026 05:47 Ответить
Який такий складний шлях? Не сміши єменських хусітів.
10.01.2026 04:24 Ответить
Ой, дурак!
10.01.2026 04:30 Ответить
Не дзявкайте ,якщо не розумієте того що китай захопе гренландію тоді поскиглете
10.01.2026 05:45 Ответить
"Ми не збираємося бачити Росію чи Китай сусідами",- сказав Трамп.

Я розумію, освіта в США поза законом, тому пан президент в географії трохи того.
Скажіть йому хтось, що від Аляски до раші відстань 86 км. Ви, *****, Є сусідами.
10.01.2026 05:50 Ответить
бери Сибір ,а то китайці заберуть !
10.01.2026 06:07 Ответить
Там вже все вирішує Китай, вони туди малими групами зайшли, по декілька мільйонів чоловік
показать весь комментарий
10.01.2026 07:14 Ответить
от і подивимось чи є яйця в евросоюзу - а то на ковід 2 трильйони виділити - запросто і непомітно, а як зброя була потрібна на вчора - то ці євнухи десятки форумів збирають - патякають щось невнятне, потім паразит типу орбана все їм блокує, і вони переповнені демократією їдуть по домівках
10.01.2026 06:08 Ответить
Трампо то рідкісний пурґомйот, оті нижні шо катали наперстки на початку 90-х, то лохі ґолімиє, босота. Зара Іран наступний, то смачне, там нафта там лаве.
10.01.2026 06:34 Ответить
у Гренландії 26 000 населення , рудий пропонує кожному по 1 000 000 доларів і справа в кишені
показать весь комментарий
10.01.2026 06:56 Ответить
Ніби по 100тис?
10.01.2026 07:40 Ответить
Ця гніда скоро подохне судячи по його зовнішньому виду, дивним вчинкам та його віку також. Мабуть перед смертю не може награтися. Батьки йому купляли дерев'яні іграшки, а тут раптом стільки цікавих іграшок (((:
10.01.2026 07:01 Ответить
Діяти треба срочно, бо як підказує мій лікар, на неї ще претендують прибульці з космосу
10.01.2026 07:11 Ответить
"Як що ми не захопимо Крим,це зроблять США"-путлер
"Як що ми не захопимо Гренландію,це зроблять Китай чи Росія"-Трамп
10.01.2026 07:15 Ответить
Мабуть ху...ло щось знало від свого агента, або вони домовились раніше
10.01.2026 07:43 Ответить
Цього божевільного треба зупинити.Світ йде до катастрофи.Невже в Америці цього не бачать?
10.01.2026 07:16 Ответить
Уклади угоду легким шляхом на Нову Землю.Самозакоханий ідіот.Закінчуючий вегетацію нарцис.
10.01.2026 07:21 Ответить
Да по 10 штук баксов заплатить і 56 тисяч гренландців самі продадуться. Я памьятаю як у нас за 400 гривень купували голоса за януковича, а пенсіонери взагалі продавались за один пакунок з тушонкою. А тут бакси та ще і тисячі)))

вангую що якщо буде референдум з такою оплатою, то данія без шансів)
10.01.2026 07:42 Ответить
Данії треба викрасти Трампа.
10.01.2026 08:03 Ответить
Нехай би придбав Україну
10.01.2026 08:16 Ответить
Руда сволота. Дурень легких шляхів не вибирає, завжди шукає пригод на свою дупу.
10.01.2026 08:25 Ответить
 
 