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Новини Контроль США над Гренландією
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Трамп про угоду щодо Гренландії: Якщо не зробимо це легким шляхом, то зробимо складним

Трамп знову заговорив про Гренландію: обіцяє реалізувати угоду "легким або складним шляхом"

Президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.

Про це американський лідер сказав під час зустрічі з керівниками нафтової та газової галузі, цитують  Associated Press та Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ.

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США мають намір діяти 

Президент США заявив, що йому доведеться діяти, інакше "Росія або Китай захоплять Гренландію ".

"Ми не збираємося бачити Росію чи Китай сусідами",- сказав Трамп.

"Я хотів би укласти угоду, знаєте, легким шляхом. Але якщо ми не зробимо це легким шляхом, нам доведеться зробити це важким", - заявив американський президент.

Водночас глава Білого дому не уточнив, що має на увазі під "важким шляхом". 

Трампа також запитали щодо виплат гренландцям, щоб переконати їх приєднатися до США. 

"Я поки що не говорю про гроші. Можливо, я про це скажу", - відповів він.

Крім цього, Трамп додав, що є "шанувальником Данії".

"Мушу сказати, що вони були дуже привітні до мене. Я їхній великий шанувальник", - заявив очільник США.

Що передувало 

  • Нагадаємо, що раніше американський лідер Дональд Трамп підтвердив стратегічну важливість Гренландії для безпеки Сполучених Штатів. За його словами, острів потрібен Вашингтону "для оборони".

Читайте також: Трамп допустив, що може приєднати Гренландію до США ціною розпаду НАТО, - NYT

Автор: 

Гренландія (231) США (26975) Трамп Дональд (9086)
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Топ коментарі
+15
скільки борзих щєнков ти пропонуєш за одного гренладця ?

.
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10.01.2026 02:23 Відповісти
+15
Xто має гарантувати безпеку Данії, якщо на неї нападуть Сполучені Штати Америки?
НАТО, в якому саме США й відіграють провідну роль?
Чи решта членів НАТО, які в такий спосіб мають виступити проти Вашингтона?
Росія зруйнувала старий світовий порядок, і жертвою цієї наруги стала не тільки Україна, а й весь світ, який почав загрузати в нових конфліктах і порушеннях правил.
Як показує історія людства, для встановлення нових правил і поділу сфер впливу, які і є гарантіями безпеки, потрібен глобальний конфлікт - коротше кажучи, нові гарантії можливі тільки після світової війни.
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10.01.2026 02:30 Відповісти
+14
DW
"Право сили й домінування сильного стали новим законом виживання, який ще не закріплений на папері, але вже для всіх очевидний".

Сполучені Штати Америки, які раніше були "світовим поліцейським" та оплотом демократії, за другої каденції Трампа перетворилися на непрогнозованого, ненадійного й відверто хижого гравця. Викрадення Мадуро і (наразі) пасивна агресія в словах президента США про те, що "американське домінування в Західній півкулі більше ніколи не буде поставлено під сумнів", окреслюють майбутні сценарії розвитку подій.
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10.01.2026 02:26 Відповісти

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