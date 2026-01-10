Трамп про угоду щодо Гренландії: Якщо не зробимо це легким шляхом, то зробимо складним
Президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.
Про це американський лідер сказав під час зустрічі з керівниками нафтової та газової галузі, цитують Associated Press та Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ.
США мають намір діяти
Президент США заявив, що йому доведеться діяти, інакше "Росія або Китай захоплять Гренландію ".
"Ми не збираємося бачити Росію чи Китай сусідами",- сказав Трамп.
"Я хотів би укласти угоду, знаєте, легким шляхом. Але якщо ми не зробимо це легким шляхом, нам доведеться зробити це важким", - заявив американський президент.
Водночас глава Білого дому не уточнив, що має на увазі під "важким шляхом".
Трампа також запитали щодо виплат гренландцям, щоб переконати їх приєднатися до США.
"Я поки що не говорю про гроші. Можливо, я про це скажу", - відповів він.
Крім цього, Трамп додав, що є "шанувальником Данії".
"Мушу сказати, що вони були дуже привітні до мене. Я їхній великий шанувальник", - заявив очільник США.
Що передувало
- Нагадаємо, що раніше американський лідер Дональд Трамп підтвердив стратегічну важливість Гренландії для безпеки Сполучених Штатів. За його словами, острів потрібен Вашингтону "для оборони".
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