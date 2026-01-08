Трамп допустив, що може приєднати Гренландію до США ціною розпаду НАТО, - NYT

Президент США Дональд Трамп заявив, що "може бути вибір", коли йдеться про збереження НАТО та отримання контролю над Гренландію, що є автономною частиною Данії.

Про це він сказав в інтерв’ю для The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

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НАТО чи Гренландія?

Трамп назвав союзників по НАТО повністю залежними від американської військової потужності. Лідер США заявив, що саме його жорстка політика змусила європейські країни збільшити витрати на власну оборону.

На запитання, що для нього є пріоритетом — отримання Гренландії чи збереження НАТО, Трамп відмовився відповідати прямо, але визнав, що "це може бути вибором" у майбутньому.

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Такою заявою він дав зрозуміти, що трансатлантичний альянс є по суті марним без Сполучених Штатів у його основі, а сам Альянс, за його словами, є "непотрібним тягарем".

Трамп також вважає, що право власності на територію Гренландії значно важливіше за будь-які договори чи умови оренди. Він висловив байдужість до того, що острів зараз належить Данії, яка є давнім та вірним союзником США.

"Володіння дає вам речі та елементи, які ви не можете отримати, просто підписавши документ", - пояснив свою позицію американський політик.

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Про міжнародне право та Європу

Трамп заявив, що міжнародне право не є для нього авторитетом. Він переконаний, що його дії як головнокомандувача обмежуються лише його "власною мораллю та розумом".

"Це єдине, що може мене зупинити. Мені не потрібне міжнародне право. Я не прагну завдавати людям шкоди", - сказав очільник Білого дому.

Трамп також висловив упевненість, що Росія не сприймає всерйоз жодну країну НАТО, окрім самих Сполучених Штатів. Він наполягає на тому, що європейські партнери мають "підтягнутися" та брати на себе більше фінансових зобов’язань.

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