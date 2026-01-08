У США обговорюють виплати кожному гренландцю до $100 тисяч за відокремлення від Данії, - Reuters

Американські посадовці обговорювали можливість надання гренландцям одноразових виплат, щоб переконати їх відокремитися від Данії та приєднатися до Сполучених Штатів.

Про це агентству Reuters повідомили четверо обізнаних співрозмовників, інформує Цензор.НЕТ.

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За словами двох співрозмовників, хоча точна сума в доларах неясна, американські посадовці, включно із помічниками Білого дому, обговорили суми від $10 тисяч до $100 тисяч доларів на людину.

Ще один зі співрозмовників зауважив, що внутрішні дискусії щодо одноразових виплат не є новими. Однак, за його словами, останніми днями вони стали більш серйозними, і помічники розглядали все вищі суми, причому реальним варіантом є виплата $100 тисяч на особу, що в сумі складе майже $6 мільярдів.

Ідея прямої виплати грошей жителям Гренландії є одним із пояснень того, як США можуть спробувати "купити" острів з населенням 57 тисяч людей.

Один зі співрозмовників також зазначив, що помічники Білого дому прагнуть перенести імпульс від операції у Венесуелі на досягнення інших давніх геополітичних цілей американського президента Дональда Трампа.

Що передувало?

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.

У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.

Трамп сказав, що США потрібна Гренландія для оборони.

Плани США на Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

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