"Данія спочатку стрілятиме, потім ставитиме питання" щодо Гренландії, - Міноборони про заяви США

Міністерство оборони Данії заявило, що данські війська "спочатку стрілятимуть, а потім ставитимуть питання", якщо США вторгнуться на острів Гренландія.

Про це повідомило The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Данія відреагує на вторгнення в Гренландію

Так, Міноборони країни підтвердило існування правила з 1952 року, за яким солдати повинні негайно атакувати сторону, яка нападає, та не чекати наказу для таких дій.

У Данії наголосили, що правило "залишається чинним… наказ про запобіжні заходи для військової оборони у разі нападів на країну та під час війни залишається в силі".

Данська газета Berlingske уточнює, що в разі нападу сили країни "повинні негайно почати бій, не чекаючи наказів, навіть якщо відповідні командири не знають про оголошення війни або стан війни".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ЄС розглядають розширення присутності США в Гренландії в обмін на гарантії безпеки Україні, - Politico

Що передувало?

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.

У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.

Трамп сказав, що США потрібна Гренландія для оборони.

Плани США на Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США хочуть купити Гренландію. Це дозволить стримувати агресію РФ та Китаю в Арктичному регіоні, - Білий дім