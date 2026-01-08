"Данія спочатку стрілятиме, потім ставитиме питання" щодо Гренландії, - Міноборони про заяви США
Міністерство оборони Данії заявило, що данські війська "спочатку стрілятимуть, а потім ставитимуть питання", якщо США вторгнуться на острів Гренландія.
Про це повідомило The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.
Данія відреагує на вторгнення в Гренландію
Так, Міноборони країни підтвердило існування правила з 1952 року, за яким солдати повинні негайно атакувати сторону, яка нападає, та не чекати наказу для таких дій.
У Данії наголосили, що правило "залишається чинним… наказ про запобіжні заходи для військової оборони у разі нападів на країну та під час війни залишається в силі".
Данська газета Berlingske уточнює, що в разі нападу сили країни "повинні негайно почати бій, не чекаючи наказів, навіть якщо відповідні командири не знають про оголошення війни або стан війни".
Що передувало?
- Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора штату Луїзіана Джеффа Лендрі спеціальним посланцем Сполучених Штатів у Гренландії.
- У Данії звернулися до Сполучених Штатів із закликом дотримуватися принципу поваги до територіальної цілісності країни після рішення президента Дональда Трампа призначити спеціального посланця у Гренландії.
- Трамп сказав, що США потрібна Гренландія для оборони.
Плани США на Гренландію
- Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
- Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
- Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
- CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
- Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
- 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
- У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.
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