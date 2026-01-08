"Дания сначала будет стрелять, потом задавать вопросы" по поводу Гренландии, - Минобороны о заявлениях США

Министерство обороны Дании заявило, что датские войска "сначала будут стрелять, а потом задавать вопросы", если США вторгнутся на остров Гренландия.

Об этом сообщило The Telegraph, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Дания отреагирует на вторжение в Гренландию

в ЧАСТНОСТИ, Минобороны страны подтвердило существование правила с 1952 года, по которому солдаты должны немедленно атаковать нападающую сторону и не ждать приказа для таких действий.

В Дании подчеркнули, что правило "остается в силе... приказ о мерах предосторожности для военной обороны в случае нападений на страну и во время войны остается в силе".

Датская газета Berlingske уточняет, что в случае нападения силы страны "должны немедленно начать бой, не дожидаясь приказов, даже если соответствующие командиры не знают об объявлении войны или состоянии войны".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ЕС рассматривают расширение присутствия США в Гренландии в обмен на гарантии безопасности Украине, - Politico

Что предшествовало?

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.

В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.

Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.

Планы США на Гренландию

Читайте на "Цензор.НЕТ": США хотят купить Гренландию. Это позволит сдерживать агрессию РФ и Китая в Арктическом регионе, - Белый дом