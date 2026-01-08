РУС
3 241 71

"Дания сначала будет стрелять, потом задавать вопросы" по поводу Гренландии, - Минобороны о заявлениях США

Министерство обороны Дании заявило, что датские войска "сначала будут стрелять, а потом задавать вопросы", если США вторгнутся на остров Гренландия

Об этом сообщило The Telegraph, информирует Цензор.НЕТ.

Дания отреагирует на вторжение в Гренландию 

в ЧАСТНОСТИ, Минобороны страны подтвердило существование правила с 1952 года, по которому солдаты должны немедленно атаковать нападающую сторону и не ждать приказа для таких действий.

В Дании подчеркнули, что правило "остается в силе... приказ о мерах предосторожности для военной обороны в случае нападений на страну и во время войны остается в силе".

Датская газета Berlingske уточняет, что в случае нападения силы страны "должны немедленно начать бой, не дожидаясь приказов, даже если соответствующие командиры не знают об объявлении войны или состоянии войны".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ЕС рассматривают расширение присутствия США в Гренландии в обмен на гарантии безопасности Украине, - Politico

Что предшествовало?

  • Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.
  • В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.
  • Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.

Планы США на Гренландию

  • Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен, в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США хотят купить Гренландию. Это позволит сдерживать агрессию РФ и Китая в Арктическом регионе, - Белый дом

Топ комментарии
+16
Кінчене, що тебе так веселить?!?
08.01.2026 19:40 Ответить
+14
Оце по справжньому ділова відповідь американському ділку "краснову".
08.01.2026 19:38 Ответить
+8
трамп був, і є фанатом русні, це видно по його спробах знищити Україну
08.01.2026 19:46 Ответить
Стрілятиме газами з дупи🤣🤣🤣
08.01.2026 19:37 Ответить
Кінчене, що тебе так веселить?!?
08.01.2026 19:40 Ответить
Те ще й *****уте та ту*пе
Читай уважніше та вдумливо...
08.01.2026 19:46 Ответить
Знаєш...Веселять мене такі дурні як ти🤣🤣🤣🤣🤣
08.01.2026 19:47 Ответить
кацапе тобі мало того що ти в піраміді срюзкого мИра нижче чим бродячий пес?)))
08.01.2026 19:49 Ответить
кожного кацапа можна принижувати, насміхатись над ним , чи просто міняти на цуценят породистих)))
08.01.2026 19:50 Ответить
Тому то ти і втік обісраний та обісцяний з переляку у хрянцію в 22му???
показать весь комментарий
як тобі сказати, війна це щось типу абразивного матеріалу.
Вона стирає дуже швидко, здоров*ячко наприклад.
А я був на цій війні з березня 2014 року і 30 місяців підряд.
Зтерся і вирішив не обтяжувати Україну фінансово турботою про мене ще в 2017 році.
А ти просто чмо лахти яке чекає на кран щоб тебе підвісили на ньому.
08.01.2026 20:06 Ответить
Як шо коротко то обісрався та втік🤣🤣зтристун ти🤣🤣🤣
показать весь комментарий
чмо у тебе є УБД за ці 12 років?
А у мене є.
То хто таки злякався?
08.01.2026 20:27 Ответить
Кажеш маєш убд???...і 100% пішов на пенсію в 35 по інвалідності????
показать весь комментарий
у вас кацапів усі виходять на пенсію в 35 рочків?
Я взагалі то маю лише одну привілегію з УБД,
вийти а пенсію на 5 років раніше.
Ну я ж працював лише як приватна особа і
на приватні підприємства все своє життя,
ну крім обов*язкової служби в армії протягом 18 місяців.
08.01.2026 20:39 Ответить
Худоба.
показать весь комментарий
Це твоє ім"я чи посада??
показать весь комментарий
Вова ти там у хрянції добре чисть унітази,, не ганьби
08.01.2026 19:50 Ответить
ну тут іще лізка пЄскова є, можна і над нею трішки потішитися.
Ну поки ти не набрав номер 117 на телефоні))
08.01.2026 19:52 Ответить
навіть якщо вікінги-данці покладуть кілька десятків американських дельт та котиків і зіб'ють кілька F-35 та Блек хоків, когнрес з сенатом з нього шкіру спустять:

"якого х... ти, руде чмо, не міг домовитись про розширення баз США та видобування рєдкозьомів, а поклав людей, техніку та посварився з союзником по НАТО ?"

.
08.01.2026 20:33 Ответить
Оце по справжньому ділова відповідь американському ділку "краснову".
08.01.2026 19:38 Ответить
Міняй методичку...Трамп уже не Краснов після мадури та танкерів
показать весь комментарий
трамп був, і є фанатом русні, це видно по його спробах знищити Україну
08.01.2026 19:46 Ответить
То шо Трамп прищимив хвоста ЛГБТ спільнотам то не означає шо нищить Україну
показать весь комментарий
>прищимив хвоста ЛГБТ спільнотам

так

>то не означає шо нищить Україну

Те, що він зупинив всі програми безоплатної допомоги Україні - означає.
показать весь комментарий
Паша українською - їда для худоби.
показать весь комментарий
Мирон.. Розвивайся🤣🤣розширюй кругозор
показать весь комментарий
08.01.2026 19:54 Ответить
показать весь комментарий
Учи матчасть дубина🤣🤣🤣а потім сунь свого носа
показать весь комментарий
Тромб як був Красновим так і залишився. Поки що він нічого для України так і не зробив. І танкери він захопив тільки тому що вони не були кацапськими. І Тромб все ще хоче домовитися з фашистським режимом *****
показать весь комментарий
ми такий закон про відкриття вогню при нападі мали прийняти ще наприкінці лютого 2014-го
тоді і Крим був би наш, і сотні тисяч людей залишились живими.

хоча, всі пам'ятають:

ТИМОШЕНКО: Жоден танк не повинен виїхати з казарми... Ніякого воєнного стану й активізації наших військ!
ТУРЧИНОВ: Ви пропонуєте нічого не робити?
ТИМОШЕНКО: Ви уявляєте, що почнеться в країні, якщо танки та БТРи почнуть їхати по вулицям міст? Це спровокує масову паніку. Люди почнуть масово тікати з країни. Проблема з продовольством, з паливом ...
ТУРЧИНОВ: Ми мусимо зробити все для того, аби бути спроможними захищатися, в тому числі і самотужки, якщо не дочекаємося військової допомоги від Заходу. А для цього потрібно діяти.

то хто здав Крим, ЗЄльоні ?
08.01.2026 20:39 Ответить
А чого ж по безпілотникам не стріляли?
показать весь комментарий
Вони були не американські 😸
08.01.2026 19:46 Ответить
норм, але для захисту від американського імперіалізму вам треба шукати країну, яка в Гренландії розмістить свою ядерну зброю.
показать весь комментарий
Китайську чи кацапську...на вибір
показать весь комментарий
як варіант, ще є Франція та ВБ. Та хоч ядерку пакистану, аби лише відбитися від шизонутих штатів.
показать весь комментарий
Імперіалістів🤣🤣🤣
показать весь комментарий
+++
Не пропадайте, а то мы, точно, без ядерной бомбы останемся
показать весь комментарий
Рудий дід хоче стати ще одним "сабіратєлєм зємєль"
08.01.2026 19:41 Ответить
Не переживай .Трамп і так тепер там наставить військових баз..і
показать весь комментарий
Сподіваюсь, хоча б є чим стріляти...
показать весь комментарий
Ого!
Нарешті хоч хтось в Європі відростив собі залізні яйця.
08.01.2026 19:47 Ответить
Транси в гейропі популярні🤣🤣🤣як і геї.. Ти до речі до яких відносишся?
показать весь комментарий
ого!
Ти цим натякаєш про що?
Прото те що лізка пЄскова транс?
Дякую за попередження, мені б було ніяково,
почати її тішити і побачити там у неї пісюн і яйки.
От уже ці ваші трансгендери.....
Ще раз дяка за попередження.
08.01.2026 20:00 Ответить
🤣🤣сходи в туалет та попестся🤣🤣🤣правою як за звичай🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
Ніт, я хотів попестити лізку пЄскову,
та ти мене попередив про те що вона транс.
Тому прийдеться пестити інших діточок рашистів прям на лазурці Франції.
Їх тут багато, ти і сам знаєш)))
Тільки є проблемка-я у тебе і далі буду запитувати,
ну щоб знову на транса не попасти, ок?
Синок соловьєва теж транс? Чи то просто дівчисько?
показать весь комментарий
А потім усрався та втік 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
Ти дурень?
А хто б не втік від лізки пЄскової якщо у неї виявляється пісюн між ногами?
Я взагаліто по піськам а не по пісюнам.
Хоча вам кацапам з вашим снохачеством і іншими збоченнями це не зрозуміти.
показать весь комментарий
Як тебе обісраного через кордон пропускали???
показать весь комментарий
дурік, у 2017 році той хто хтів міг поїхати у Європу.
Ну авжеж українець а не раб кацап-московит)))
показать весь комментарий
так то оно так... АЄОА
08.01.2026 19:50 Ответить
яка з мертвого відповідь ?
показать весь комментарий
В Криму в 2014 дзвонили-дзвонили Турчинову, но не додзвонились.
08.01.2026 19:51 Ответить
А треба було не на телефоні сидіти а виконувати Статут
показать весь комментарий
Виконували - але допомоги так і не дочекалися !
показать весь комментарий
от тобі США... не хочуть Гренландія ставати частиною Америки ,тим більше при президенті з мізками набік...а от чи зможе НАТО захистити Північ ,від кацапів та китаю , це питання ...
показать весь комментарий
Нато без сша то пусте місце
показать весь комментарий
погано...
показать весь комментарий
помітив що з початку президентства трампа нічого не чутно про Нову Зеландію. Причаїлись, і це зрозуміло - якщо якійсь радник трампа покаже йому на глобусі Нову Зеландію, то Нова Зеландія стане наступною ціллю агресивних зазіхань трампа. По перше - назва співзвучна з Гренландією, а по друге - теж острів, Ну і по третє - трампу ***** на думку маорі, як і на думку іннуітів, бо він навіть не знає про їх існування.
показать весь комментарий
Чому аборигени з'їли Кука ?
показать весь комментарий
+++
показать весь комментарий
Скажіть мені будь ласка, чому багато хто так захоплений пустою, я впевнений, пустою заявою Данії? Всі критикують Зеленського, але багатьом так подобається шоу. І доречі бедлам в середині НАТО явно не на руку Україні.
08.01.2026 19:55 Ответить
А хто бедлам розпочав?
показать весь комментарий
Чесно, між двома дибілами США чи росією, я не кривляючи душею вибираю США. Нажаль світ не ділиться на чорне і біле. Вибір як то кажуть між двома бідами вибираєш найменше.
показать весь комментарий
Одного точно достигнет Трамп. Развалит НАТО. Охрененное величие привалит.
показать весь комментарий
Доречі, Данія підписала з Україною угоду про військове співробітицтво. Так що Україна повинна буде допомагати Данії у війні проти сша
показать весь комментарий
🥳
показать весь комментарий
Так Україна і з США підписала також якусь "угоду"...
показать весь комментарий
Тромб розірвав ще ту угоду між сша і Україною підписаною між Зеленським і Байденом ще рік назад.
показать весь комментарий
Для начала можно было бы попробовать беспилотники в своем воздушном пространстве посбивать. Пока что даже с этим проблемы
показать весь комментарий
Хоч маленька Данія, а Датське королівство таки вартніше країни агресивних грінго.
показать весь комментарий
