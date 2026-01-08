"Дания сначала будет стрелять, потом задавать вопросы" по поводу Гренландии, - Минобороны о заявлениях США
Министерство обороны Дании заявило, что датские войска "сначала будут стрелять, а потом задавать вопросы", если США вторгнутся на остров Гренландия.
Об этом сообщило The Telegraph, информирует Цензор.НЕТ.
Дания отреагирует на вторжение в Гренландию
в ЧАСТНОСТИ, Минобороны страны подтвердило существование правила с 1952 года, по которому солдаты должны немедленно атаковать нападающую сторону и не ждать приказа для таких действий.
В Дании подчеркнули, что правило "остается в силе... приказ о мерах предосторожности для военной обороны в случае нападений на страну и во время войны остается в силе".
Датская газета Berlingske уточняет, что в случае нападения силы страны "должны немедленно начать бой, не дожидаясь приказов, даже если соответствующие командиры не знают об объявлении войны или состоянии войны".
Что предшествовало?
- Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.
- В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.
- Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.
Планы США на Гренландию
- Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен, в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
