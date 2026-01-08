В ЕС рассматривают расширение присутствия США в Гренландии в обмен на гарантии безопасности Украине, - Politico
В Европейском Союзе обсуждают сценарий, по которому страны Европы могут позволить Соединенным Штатам расширить свое военное присутствие в Гренландии в обмен на более жесткие гарантии безопасности для Украины.
Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, такой подход рассматривают как пакетную договоренность по принципу "безопасность в обмен на безопасность".
Речь идет о возможных уступках со стороны Европы в отношении американского присутствия в Гренландии в обмен на более четкие обязательства администрации президента США Дональда Трампа по поддержке Украины.
В издании отмечают, что в ЕС этот вариант считают "горькой пилюлей", однако рассматривают его как менее рискованный сценарий по сравнению с полным отказом от договоренностей с Вашингтоном.
"Хотя это кажется горькой пилюлей, ее может быть легче проглотить, чем альтернативу, которая раздражает Трампа, который может ответить санкциями, выйти из мирных переговоров или поддержать Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.) в переговорах с Украиной", - цитирует Politico одного из дипломатов.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине.
- Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.
Планы США на Гренландию
- Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
одна база на гренландії, дві в україні, в харкові та одесі!
надо брать
.
Ніякі надані гарантії для України старим деменційним дідом не будуть виконані. А війська страпон введе в Гренландію.
Ось і домовились. Наче і лице зберегли. Але кальсони обмочили.
А наразі така перевага на боці пітьми.
.