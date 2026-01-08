В ЕС рассматривают расширение присутствия США в Гренландии в обмен на гарантии безопасности Украине, - Politico

В Европейском Союзе обсуждают сценарий, по которому страны Европы могут позволить Соединенным Штатам расширить свое военное присутствие в Гренландии в обмен на более жесткие гарантии безопасности для Украины.

Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как отмечается, такой подход рассматривают как пакетную договоренность по принципу "безопасность в обмен на безопасность".

Речь идет о возможных уступках со стороны Европы в отношении американского присутствия в Гренландии в обмен на более четкие обязательства администрации президента США Дональда Трампа по поддержке Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС и НАТО обсуждают сценарии сдерживания Трампа из-за угроз в отношении Гренландии, - Politico

В издании отмечают, что в ЕС этот вариант считают "горькой пилюлей", однако рассматривают его как менее рискованный сценарий по сравнению с полным отказом от договоренностей с Вашингтоном.

"Хотя это кажется горькой пилюлей, ее может быть легче проглотить, чем альтернативу, которая раздражает Трампа, который может ответить санкциями, выйти из мирных переговоров или поддержать Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.) в переговорах с Украиной", - цитирует Politico одного из дипломатов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за поддержки Украины со стороны ЕС венгры потеряют 2 бонусные пенсии в год, - Орбан

Что предшествовало?

Как сообщалось, "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине.

Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США хотят купить Гренландию. Это позволит сдерживать агрессию РФ и Китая в Арктическом регионе, - Белый дом

Планы США на Гренландию

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и Молдова усиливают сотрудничество на пути в ЕС