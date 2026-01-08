РУС
940 17

В ЕС рассматривают расширение присутствия США в Гренландии в обмен на гарантии безопасности Украине, - Politico

В Европейском Союзе обсуждают сценарий, по которому страны Европы могут позволить Соединенным Штатам расширить свое военное присутствие в Гренландии в обмен на более жесткие гарантии безопасности для Украины.

Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, такой подход рассматривают как пакетную договоренность по принципу "безопасность в обмен на безопасность".

Речь идет о возможных уступках со стороны Европы в отношении американского присутствия в Гренландии в обмен на более четкие обязательства администрации президента США Дональда Трампа по поддержке Украины.

В издании отмечают, что в ЕС этот вариант считают "горькой пилюлей", однако рассматривают его как менее рискованный сценарий по сравнению с полным отказом от договоренностей с Вашингтоном.

"Хотя это кажется горькой пилюлей, ее может быть легче проглотить, чем альтернативу, которая раздражает Трампа, который может ответить санкциями, выйти из мирных переговоров или поддержать Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.) в переговорах с Украиной", - цитирует Politico одного из дипломатов.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине.
  • Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.

Планы США на Гренландию

  • Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

Автор: 

+3
у журнашлюх все стабильно. Уже Сирию меняли, потом Венесуэллу, теперь уступки уже и до Гренландии добрались
+2
Не набридло нести всяку херню на Трампа?У нас з Америкою війна?Пристрелювати потрібно таких як ти скажених
+1
Вони домовляються з Шулером. Вони не розуміють що ні Путін ні Трамп не живуть по договорам - вони беспредельщики і все що можна хробити це пристрелити
Вони домовляються з Шулером. Вони не розуміють що ні Путін ні Трамп не живуть по договорам - вони беспредельщики і все що можна хробити це пристрелити
Не набридло нести всяку херню на Трампа?У нас з Америкою війна?Пристрелювати потрібно таких як ти скажених
кажеш "трампло закінчив війну в Україні за 24 години, як обіцяв і це не є ХЕРНЯ,??? за яку всіляких скажених ,,,сам кажеш Рід Юди..котрий сидить на могилах українських жертв куйла , сидить і робить гешефт з американським родичем з того самого роду...
Україні Трамп нічого не винен!!!!
ВАРТІСТЬ МБР І СТРАТЕГІЧНИХ БОМБАРДУВАЛЬНИКІВ.ЦІНУ ЗНАЄШ.ЧИ ПОШУКАЄШ???
Почитай равлик договір і пошукай імена підписантів
" зарибнений карась" пливеш дальше.
всі питання до гаранта
один до двох!
одна база на гренландії, дві в україні, в харкові та одесі!
гарний план.
надо брать

.
у журнашлюх все стабильно. Уже Сирию меняли, потом Венесуэллу, теперь уступки уже и до Гренландии добрались
Єввропа сама себе хоче надурити. По пріколу.
Ніякі надані гарантії для України старим деменційним дідом не будуть виконані. А війська страпон введе в Гренландію.
Ось і домовились. Наче і лице зберегли. Але кальсони обмочили.
США потрібно розмістити в Гренландії свої стратегічні ядерні сили стримування. Це надасть перевагу у відстанях підлітних траекторій балістичних ракет через Північне Полярне півколо у суперництві з пітьмою.
А наразі така перевага на боці пітьми.
Трамп -красава, так нагнути Єврошоблу
якщо цей план пройде, він буде на користь і Європі, і Україні

08.01.2026 16:11 Ответить
Як кажуть західні партнери нам: доведеться Європі піти на болючі компроміси щодо Гренландії. Просто поступитися територією, це ж так просто
Притому партнери мають пояснити своїм нарідам , шо це все заради Донбасу.
