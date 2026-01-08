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Новини Контроль США над Гренландією Гарантії безпеки для України
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У ЄС розглядають розширення присутності США в Гренландії в обмін на гарантії безпеки Україні, - Politico

сша, єс, україна

У Європейському Союзі обговорюють сценарій, за яким країни Європи можуть дозволити Сполученим Штатам розширити свою військову присутність у Гренландії в обмін на жорсткіші гарантії безпеки для України.

Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, такий підхід розглядають як пакетну домовленість за принципом "безпека в обмін на безпеку".

Йдеться про можливі поступки з боку Європи щодо американської присутності у Гренландії в обмін на чіткіші зобов’язання адміністрації президента США Дональда Трампа щодо підтримки України.

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У виданні зазначають, що в ЄС цей варіант вважають "гіркою пігулкою", однак розглядають його як менш ризикований сценарій порівняно з повною відмовою від домовленостей із Вашингтоном.

"Хоча це здається гіркою пігулкою, її може бути легше проковтнути, ніж альтернативу, яка дратує Трампа, який може відповісти санкціями, вийти з мирних переговорів або підтримати Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.) в переговорах з Україною", - цитує Politico одного з дипломатів.

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Що передувало?

  • Як повідомлялося, "Коаліція охочих" уклала Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для миру в Україні.
  • Нагадаємо, за результатами зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав із лідерами Франції та Великої Британії Декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після досягнення припинення вогню.

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Плани США на Гренландію

  • Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
  • Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
  • Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
  • CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
  • Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
  • 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
  • У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

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Автор: 

Гренландія (231) США (26971) Євросоюз (15430) гарантії безпеки (468)
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Топ коментарі
+7
Вони домовляються з Шулером. Вони не розуміють що ні Путін ні Трамп не живуть по договорам - вони беспредельщики і все що можна хробити це пристрелити
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08.01.2026 15:44 Відповісти
+7
у журнашлюх все стабильно. Уже Сирию меняли, потом Венесуэллу, теперь уступки уже и до Гренландии добрались
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08.01.2026 15:47 Відповісти
+6
Єввропа сама себе хоче надурити. По пріколу.
Ніякі надані гарантії для України старим деменційним дідом не будуть виконані. А війська страпон введе в Гренландію.
Ось і домовились. Наче і лице зберегли. Але кальсони обмочили.
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08.01.2026 15:52 Відповісти

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