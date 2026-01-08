У ЄС розглядають розширення присутності США в Гренландії в обмін на гарантії безпеки Україні, - Politico

У Європейському Союзі обговорюють сценарій, за яким країни Європи можуть дозволити Сполученим Штатам розширити свою військову присутність у Гренландії в обмін на жорсткіші гарантії безпеки для України.

Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, такий підхід розглядають як пакетну домовленість за принципом "безпека в обмін на безпеку".

Йдеться про можливі поступки з боку Європи щодо американської присутності у Гренландії в обмін на чіткіші зобов’язання адміністрації президента США Дональда Трампа щодо підтримки України.

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У виданні зазначають, що в ЄС цей варіант вважають "гіркою пігулкою", однак розглядають його як менш ризикований сценарій порівняно з повною відмовою від домовленостей із Вашингтоном.

"Хоча це здається гіркою пігулкою, її може бути легше проковтнути, ніж альтернативу, яка дратує Трампа, який може відповісти санкціями, вийти з мирних переговорів або підтримати Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.) в переговорах з Україною", - цитує Politico одного з дипломатів.

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Що передувало?

Як повідомлялося, "Коаліція охочих" уклала Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для миру в Україні.

Нагадаємо, за результатами зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав із лідерами Франції та Великої Британії Декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після досягнення припинення вогню.

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Плани США на Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

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