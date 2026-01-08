У ЄС розглядають розширення присутності США в Гренландії в обмін на гарантії безпеки Україні, - Politico
У Європейському Союзі обговорюють сценарій, за яким країни Європи можуть дозволити Сполученим Штатам розширити свою військову присутність у Гренландії в обмін на жорсткіші гарантії безпеки для України.
Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, такий підхід розглядають як пакетну домовленість за принципом "безпека в обмін на безпеку".
Йдеться про можливі поступки з боку Європи щодо американської присутності у Гренландії в обмін на чіткіші зобов’язання адміністрації президента США Дональда Трампа щодо підтримки України.
У виданні зазначають, що в ЄС цей варіант вважають "гіркою пігулкою", однак розглядають його як менш ризикований сценарій порівняно з повною відмовою від домовленостей із Вашингтоном.
"Хоча це здається гіркою пігулкою, її може бути легше проковтнути, ніж альтернативу, яка дратує Трампа, який може відповісти санкціями, вийти з мирних переговорів або підтримати Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.) в переговорах з Україною", - цитує Politico одного з дипломатів.
Що передувало?
- Як повідомлялося, "Коаліція охочих" уклала Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для миру в Україні.
- Нагадаємо, за результатами зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав із лідерами Франції та Великої Британії Декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після досягнення припинення вогню.
Плани США на Гренландію
- Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
- Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
- Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
- CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
- Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
- 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
- У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.
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Ніякі надані гарантії для України старим деменційним дідом не будуть виконані. А війська страпон введе в Гренландію.
Ось і домовились. Наче і лице зберегли. Але кальсони обмочили.