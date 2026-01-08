РУС
В США обсуждают выплаты каждому гренландцу до $100 тысяч за отделение от Дании, - Reuters

Трамп снова заговорил о приобретении Гренландии

Американские чиновники обсуждали возможность предоставления гренландцам единовременных выплат, чтобы убедить их отделиться от Дании и присоединиться к Соединенным Штатам.

Об этом агентству Reuters сообщили четверо осведомленных собеседников, информирует Цензор.НЕТ.

По словам двух собеседников, хотя точная сумма в долларах неясна, американские чиновники, включая помощников Белого дома, обсудили суммы от $10 тысяч до $100 тысяч долларов на человека.

Еще один из собеседников отметил, что внутренние дискуссии о единовременных выплатах не являются новыми. Однако, по его словам, в последние дни они стали более серьезными, и помощники рассматривали все более высокие суммы, причем реальным вариантом является выплата $100 тысяч на человека, что в сумме составит почти $6 миллиардов.

Идея прямой выплаты денег жителям Гренландии является одним из объяснений того, как США могут попытаться "купить" остров с населением 57 тысяч человек.

Один из собеседников также отметил, что помощники Белого дома стремятся перенести импульс от операции в Венесуэле на достижение других давних геополитических целей американского президента Дональда Трампа.

Что предшествовало?

  • Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.
  • В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.
  • Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.

Планы США на Гренландию

  • Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен, в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

Читайте: "Дания сначала будет стрелять, потом задавать вопросы" по поводу Гренландии, - Минобороны о заявлениях США

А кажуть роздача гречки це притаманно виключно українцям.
08.01.2026 20:29 Ответить
Що це є сто тисяч давай три мільйони і бабу резинову))) ідіот в Данії середньостатистична родина в середньому має 100 тищ до скату( податку) в рік нафіга їм твої крохи доні. І щоб менти їх вбивали і айстри в тюрми сажали?…
08.01.2026 20:29 Ответить
Підло у будь-якому разі.
08.01.2026 20:32 Ответить
А кажуть роздача гречки це притаманно виключно українцям.
08.01.2026 20:29 Ответить
Справа не в кількості.
08.01.2026 20:36 Ответить
100 тисяч баксів кожному, і приєднання до найбагатшої країни світу, і мабуть отримання громадянства сша - це те, від чого тільки такі, як ти відмовляться. і то, тільки тут, на форумі, бо тобі таке не дадуть ніколи.
08.01.2026 21:46 Ответить
ти свої ресурси просто так американцям віддав, клоун.
08.01.2026 21:47 Ответить
Тут гречка дорожче.
08.01.2026 21:44 Ответить
Що це є сто тисяч давай три мільйони і бабу резинову))) ідіот в Данії середньостатистична родина в середньому має 100 тищ до скату( податку) в рік нафіга їм твої крохи доні. І щоб менти їх вбивали і айстри в тюрми сажали?…
08.01.2026 20:29 Ответить
Не знаю что там в Дании а в Гренландии каждый житель высасывает тысячу евро в месяц в среднем из бюджета, не считая общих услуг оплачиваемых Копенгагеном.
Так что если давать 10000 на рыло то только с условием что бы уезжали.
08.01.2026 21:34 Ответить
Там прикол население 60000 тыщ из них 20000 тыщ это Датчане то есть Дания выплачивает 700 миллионов в год субсидий для Гренландии плюс питания и енергентику медецыну … они живут как вареник в масле. И нахер им твоя омерика?
08.01.2026 22:07 Ответить
Подивимось, чи гренландці настільки тупі...
08.01.2026 20:30 Ответить
візьмуть гроші і не проголосують за відокремлення
08.01.2026 20:51 Ответить
І покажуть доні братську руку.
08.01.2026 22:32 Ответить
Панове , робіть ваші ставки ...
08.01.2026 20:31 Ответить
Требі Сі підкинути цю ідею. Хай купить якусь індєйську резервацію и почне будувати посеред США військову базу, от сміху буде.
08.01.2026 20:31 Ответить
Підло у будь-якому разі.
08.01.2026 20:32 Ответить
Це не те що підло- це протизаконно. З таким же успіхом можна найняти вбивцю і грохнути Тромба і всю його шайку або заплатити терористам за диверсію всередині сша. Якщо все в цьому світі вже будуть вирішувати гроші і сила а не закон то нехай готуються і до іншої строни медалі і злочинці нехай готуються до отвєточки
08.01.2026 20:51 Ответить
Кожному!
08.01.2026 20:35 Ответить
BBC
Землі, та ще й з людьми, давно не продаються в таких масштабах, тому ринкову ціну визначити непросто. Але можна уявити орієнтовну.

Джефферсон купив у французів Луїзіану на початку XIX століття за 15 млн доларів, а через пів століття Джонсон виторгував Аляску у росіян удвічі дешевше.
Трумен пропонував Данії за Гренландію 100 млн у 1946-му.
Розумніше орієнтуватися на поточні ціни несільськогосподарської землі в США. Порівнювана з Гренландією за площею Луїзіана тоді коштуватиме не менше 1 трильйона доларів.

А з урахуванням економічного і стратегічного потенціалу арктичного острова, ціна може бути і в кілька разів вищою.
08.01.2026 20:36 Ответить
Європа в короткостроковій перспективі мало що зможе зробити, якщо США почнуть анексію Гренландії.

Наразі дипломатія залишається головним інструментом Європи.

Hайефективнішим каналом Брюсселя було б неофіційне звернення до Конгресу США. Будь-яка анексія - або масштабні воєнні дії - все одно вимагатимуть схвалення Конгресу.

Європейські лідери могли б чітко дати зрозуміти, що стоїть на кону: розпад НАТО, закриття американських баз у Європі та потенційні санкції щодо американських компаній, які працюють в ЄС.
08.01.2026 20:38 Ответить
Гренландія не має власної конституції, валюти, громадянства або верховного суду.
Вона розділяє зовнішню політику, безпеку, оборону і грошово-кредитну політику з Копенгагеном.
Вона також отримує близько 500 мільйонів євро щорічно у вигляді субсидій.
08.01.2026 20:44 Ответить
мериканці залишили свою ракетну базу Iceworm в Гренландії бо задорого було її утримувати - зараз під метрами снігу і льоду її вже й не видно
08.01.2026 21:02 Ответить
У США є військова база на острові з часів холодної війни з СРСР.
08.01.2026 21:07 Ответить
Чергове дно пробите.
08.01.2026 20:37 Ответить
Ну це хоч не кіло гречки, мабуть мішок, а то й два
08.01.2026 20:40 Ответить
Всього 5,8 мільярда доларів... Дюже дешево шось...
08.01.2026 20:41 Ответить
Китай впевнений що вдвічі більше заплатить. До того ж хто сказав що продавши Гренландію один раз Тромбу не можна буде продати її Китаю ще раз просто визнавши що договір з Тромбом був не дійсним
08.01.2026 20:54 Ответить
США не вигідно її перепродавати Китаю. США хочуть з Гренландії зробити військову базу для захисту від Китаю та кацапів. Через Гренландію проходить найкоротший повітряний коридор до півночі кацапії та країн Азії.
08.01.2026 20:59 Ответить
Я вас удивлю, но в Гренландии уже есть вийскова база США. И уже много-много лет. Врет ваш Донни хозяин.
08.01.2026 21:34 Ответить
А стати 51-м штатом США не пропонує?
08.01.2026 20:43 Ответить
Може для нас притримує.)
08.01.2026 20:47 Ответить
08.01.2026 20:52 Ответить
Якщо гренландці вирішать, що вони продаються, сподіваюсь Европа не хлопатиме вухами
і викупить сама
08.01.2026 20:46 Ответить
Гренландія - частина Данії. Чи в них прописано в конституції що можна продаватись разом з землею на якій живеш?
08.01.2026 20:52 Ответить
Можуть стати незалежними. Данія - не росія. Краще б до цього не дійшло!
08.01.2026 21:06 Ответить
Без згоди Данії не можуть. Як крим не міг це зробити без згоди України.
08.01.2026 21:30 Ответить
Гренландія має право проголосити незалежність шляхом референдуму без згоди.
08.01.2026 22:17 Ответить
Тобто Китай чи Сосія теж може купити Аляску за пару десятків мільярдів? Це даже дешевше в рази ніж воювати.
Мразота рижа хоче підкупити сепаратистів і анексувати чужу територію так само як це зробив ***** з кримом і дамбасом. А потім разом з *****м обоюдно узаконять і визнають один одному окуповані території своїми. А Зеля придурок грається з диктаторами в якісь угоди.
08.01.2026 20:47 Ответить
Краще вже бусами та дровами. По відру намиста і по дві підводи дров.
08.01.2026 20:50 Ответить
Помогу получить гражданство Гренландии. Дорого.
08.01.2026 20:51 Ответить
Краще б ви Сибір викупили.
08.01.2026 20:54 Ответить
Навіщо Китай її і так забере, хоча за борг ху....лостану, або мапу покажуть де все до уралу їх території
08.01.2026 21:43 Ответить
Войти в состав США,да ещё приличные грошики нагреть,ой вэй,а так всем можно?
08.01.2026 20:55 Ответить
Может показаться странным
Но мне нравится такой подход к решению проблемы
Американцы говорят открыто - чего хотят
Всем такая открытость - почему - то не нравится
А разве лучше подход Китая к решению проблем ?
Он тихой сапой зашёл в россию
Практически владеет всей территорией России- почти до Урала
Китай зашёл тихой сапой в Африку
Подбирает под себя - алмазы ,полезные ископаемые
Китай зашёл тихой сапой в Венесуэлу - его тоже интересовала нефть!!!!!
Вот только с тихим заходом Китая в россию
В Африку и Венесуэлу
Жизнь россиян, африканцев и венесуэльцев не улучшилась ни фига
А вот везде ,куда приходят американцы
Жизнь - как правило - улучшается
Так было в Южной Корее
Так было в Африке
Так было в Афганистане
Ушли американцы из Афганистана
И теперь там ужас....
Жизнь -штука сложная
Европа после 1945 года хорошо устроилась
Жила в себе под ядерной парасолькой АМЕРИКИ
А за ПАРАСОЛЬКУ БЕЗОПАСНОСТИ - надо платить
Хочешь жить с круассанами
С пивом и пиццой , поплевывая в потолок
Не думая ни о каких военных конфликтах,
Потому что их разрулит Америка - плати бабло !!!!!!!!!!!
На выходе из магазина - как говорил когда - то
САМЫЙ ЗНАМЕНИТЫЙ УКРАИНСКИЙ ЗЕК
Всегда есть касса....
08.01.2026 20:57 Ответить
Галина, а разве русня не говорит открыто что хочет ликвидировать Украину и забрать себе ее территорию? Если США показать фигу - они тоже начнут поступать так как это делает русня.
08.01.2026 21:33 Ответить
Навіщо тобі, ти тупа, або працюєш по методиці фсбшників
08.01.2026 21:41 Ответить
Самой лень поискать?
"Президент России Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном» в Калининграде заявил, что на территории Украины создавался антироссийский анклав. По словам президента, российская спецоперация должна его ликвидировать, как и исходящую от него угрозы для России."
08.01.2026 21:44 Ответить
Путин не сказал ,что хочет ЛИКВИДИРОВАТЬ УКРАИНУ!!!!!!!!
Вы манипулируете
08.01.2026 21:55 Ответить
лохотрон, там ресурсів на трильйони долярів
08.01.2026 20:57 Ответить
Наш комерсант-барига вирішив трансформувати фразу, яку часто приписують давнім римлянам у контексті завоювань: «Якщо не можеш перемогти народ - купи його вождів». І вирішив відразу купити увесь народ......
08.01.2026 20:57 Ответить
А белым медведям по бочонку меда?
08.01.2026 21:01 Ответить
Населення Гренландії 57-58тисяч. Площа Гренландії - 2 166 000км2.
В Амеріці за 100тис доларів можна купити міні дом до 50м2, фактично без земельної ділянки. Тобто Трамп хоче скупити всю Гренландію(назавжди) десь всього за 6,0 млрд доларів. Рудий ще той "барига".
08.01.2026 21:08 Ответить
Указом Короля Дании все датчане становятся и гражданами Гренландии. Пусть трамп ****** .
08.01.2026 21:18 Ответить
6 млрд это где-то миллион долларов в день дохода навечно, ну или по крайней до тех пор пока твои правнуки и имя твое не смогут вспомнить, не то что могилу найти.
Что такое Гренландия? Это 2-3 миллиона долларов в день убытков. Это кусок льда и 57000 дармоедов которые там живут.
Если по чесноку, это Дания должна заплатить США 12-18 миллиардов что сдыхаться от вечной проблемы.

В Аляске кстати та же история, на каждый доллар налогов оттуда туда уходит два, и так уже больше 100 лет минимум
08.01.2026 21:47 Ответить
Читай уважно - " миллион долларов в день дохода навечно", не "ваняй лаптямі". Аляска вас кацапів( міняй "флажок", ні міняй) видає одразу, Сибир вже на ваша, а ви все на Аляску слиною заходитесь.
08.01.2026 22:06 Ответить
Якби українціям,то я б згодився!
08.01.2026 21:18 Ответить
Я вже казав що таким продажним людям зазвичай стільки не пропонують, у нас їх на виборах оцінюють на кілограм гречки або цукру
08.01.2026 21:37 Ответить
Сміх сміхом а тупа адміністрація розуміє що Гренландія не може без Данії вирішувати чиїм штатом бути як би багато їм не заплатили? А купити на додаток Данію щоб вона на таку ***** погодилась - це трохи інший рівень.
08.01.2026 21:28 Ответить
Якби українцям так, то давно б вже приєднались куди завгодно.
08.01.2026 21:28 Ответить
Такими продажним людям зазвичай стільки не пропонують, у нас їх на виборах оцінюють на кілограм гречки або цукру
08.01.2026 21:36 Ответить
08.01.2026 21:52 Ответить
А что будет если 1,5 миллиардов китайцев временно получат гражданство Гренландии? Хватит ли у Сионистких Штатов Америки денег и яиц, чтобы забрать Гренландию?
08.01.2026 21:31 Ответить
А що тоді підкуп виборця, або для США це звичайна справа, і кримінальної відповідальності не передбачає. Чи тільки в США не можна, а їм в інших країнах можна.
08.01.2026 21:32 Ответить
С таким подходом в торги могут включится ещё парочка стран))
08.01.2026 21:34 Ответить
Такое может на первый взгляд показаться сумасществием, но ситуация при который два гитлера - пуйло и дональдло объединятся против Европы - вполне возможна. И гораздо раньше чем кажется.
08.01.2026 21:36 Ответить
Мабуть реально ((( нажаль.
Сша це олігархат і капіталізм, що б там не казали грантожери-вихвалятелі.
Якщо вони ( "сильні світу сього") вирішать що досить гратися в демократію, права і інший піар, то зажмуть гайки дуже швидко . Утримати владу за допомогою тітушок/реднеків тощо ..
Все може бути
08.01.2026 21:47 Ответить
А скільки Китай запропонує тайванцям чи сибірякам? Японія сахалінцям? Ну і німцям слід прицінитися щодо калінінградців; чи останні самі доплатять щоб позбутися російського рабства?
08.01.2026 21:40 Ответить
Хоче як пуйло - просто купити з потрохами як Кримську Область.
08.01.2026 21:45 Ответить
А могли як росіяни - повбивати усіх грендланців.
08.01.2026 21:45 Ответить
Дай мільйон….
08.01.2026 22:09 Ответить
Malovato.....😜
08.01.2026 22:35 Ответить
 
 