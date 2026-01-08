В США обсуждают выплаты каждому гренландцу до $100 тысяч за отделение от Дании, - Reuters
Американские чиновники обсуждали возможность предоставления гренландцам единовременных выплат, чтобы убедить их отделиться от Дании и присоединиться к Соединенным Штатам.
Об этом агентству Reuters сообщили четверо осведомленных собеседников, информирует Цензор.НЕТ.
По словам двух собеседников, хотя точная сумма в долларах неясна, американские чиновники, включая помощников Белого дома, обсудили суммы от $10 тысяч до $100 тысяч долларов на человека.
Еще один из собеседников отметил, что внутренние дискуссии о единовременных выплатах не являются новыми. Однако, по его словам, в последние дни они стали более серьезными, и помощники рассматривали все более высокие суммы, причем реальным вариантом является выплата $100 тысяч на человека, что в сумме составит почти $6 миллиардов.
Идея прямой выплаты денег жителям Гренландии является одним из объяснений того, как США могут попытаться "купить" остров с населением 57 тысяч человек.
Один из собеседников также отметил, что помощники Белого дома стремятся перенести импульс от операции в Венесуэле на достижение других давних геополитических целей американского президента Дональда Трампа.
Что предшествовало?
- Ранее президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландии.
- В Дании обратились к Соединенным Штатам с призывом соблюдать принцип уважения территориальной целостности страны после решения президента Дональда Трампа назначить специального посланника в Гренландии.
- Трамп сказал, что США нужна Гренландия для обороны.
Планы США на Гренландию
- Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен, в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
Так что если давать 10000 на рыло то только с условием что бы уезжали.
Землі, та ще й з людьми, давно не продаються в таких масштабах, тому ринкову ціну визначити непросто. Але можна уявити орієнтовну.
Джефферсон купив у французів Луїзіану на початку XIX століття за 15 млн доларів, а через пів століття Джонсон виторгував Аляску у росіян удвічі дешевше.
Трумен пропонував Данії за Гренландію 100 млн у 1946-му.
Розумніше орієнтуватися на поточні ціни несільськогосподарської землі в США. Порівнювана з Гренландією за площею Луїзіана тоді коштуватиме не менше 1 трильйона доларів.
А з урахуванням економічного і стратегічного потенціалу арктичного острова, ціна може бути і в кілька разів вищою.
Наразі дипломатія залишається головним інструментом Європи.
Hайефективнішим каналом Брюсселя було б неофіційне звернення до Конгресу США. Будь-яка анексія - або масштабні воєнні дії - все одно вимагатимуть схвалення Конгресу.
Європейські лідери могли б чітко дати зрозуміти, що стоїть на кону: розпад НАТО, закриття американських баз у Європі та потенційні санкції щодо американських компаній, які працюють в ЄС.
Вона розділяє зовнішню політику, безпеку, оборону і грошово-кредитну політику з Копенгагеном.
Вона також отримує близько 500 мільйонів євро щорічно у вигляді субсидій.
і викупить сама
Мразота рижа хоче підкупити сепаратистів і анексувати чужу територію так само як це зробив ***** з кримом і дамбасом. А потім разом з *****м обоюдно узаконять і визнають один одному окуповані території своїми. А Зеля придурок грається з диктаторами в якісь угоди.
Но мне нравится такой подход к решению проблемы
Американцы говорят открыто - чего хотят
Всем такая открытость - почему - то не нравится
А разве лучше подход Китая к решению проблем ?
Он тихой сапой зашёл в россию
Практически владеет всей территорией России- почти до Урала
Китай зашёл тихой сапой в Африку
Подбирает под себя - алмазы ,полезные ископаемые
Китай зашёл тихой сапой в Венесуэлу - его тоже интересовала нефть!!!!!
Вот только с тихим заходом Китая в россию
В Африку и Венесуэлу
Жизнь россиян, африканцев и венесуэльцев не улучшилась ни фига
А вот везде ,куда приходят американцы
Жизнь - как правило - улучшается
Так было в Южной Корее
Так было в Африке
Так было в Афганистане
Ушли американцы из Афганистана
И теперь там ужас....
Жизнь -штука сложная
Европа после 1945 года хорошо устроилась
Жила в себе под ядерной парасолькой АМЕРИКИ
А за ПАРАСОЛЬКУ БЕЗОПАСНОСТИ - надо платить
Хочешь жить с круассанами
С пивом и пиццой , поплевывая в потолок
Не думая ни о каких военных конфликтах,
Потому что их разрулит Америка - плати бабло !!!!!!!!!!!
На выходе из магазина - как говорил когда - то
САМЫЙ ЗНАМЕНИТЫЙ УКРАИНСКИЙ ЗЕК
Всегда есть касса....
"Президент России Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном» в Калининграде заявил, что на территории Украины создавался антироссийский анклав. По словам президента, российская спецоперация должна его ликвидировать, как и исходящую от него угрозы для России."
Вы манипулируете
В Амеріці за 100тис доларів можна купити міні дом до 50м2, фактично без земельної ділянки. Тобто Трамп хоче скупити всю Гренландію(назавжди) десь всього за 6,0 млрд доларів. Рудий ще той "барига".
Что такое Гренландия? Это 2-3 миллиона долларов в день убытков. Это кусок льда и 57000 дармоедов которые там живут.
Если по чесноку, это Дания должна заплатить США 12-18 миллиардов что сдыхаться от вечной проблемы.
В Аляске кстати та же история, на каждый доллар налогов оттуда туда уходит два, и так уже больше 100 лет минимум
Сша це олігархат і капіталізм, що б там не казали грантожери-вихвалятелі.
Якщо вони ( "сильні світу сього") вирішать що досить гратися в демократію, права і інший піар, то зажмуть гайки дуже швидко . Утримати владу за допомогою тітушок/реднеків тощо ..
Все може бути