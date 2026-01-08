Венс закликав Європу сприймати серйозно заяви Трампа про Гренландію

Віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав європейських лідерів серйозно поставитися до заяв Дональда Трампа щодо Гренландії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу у Білому домі. За його словами, стратегічне значення острова важливе не лише для оборони США, а й для глобальної протиракетної безпеки.

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Венс про значення Гренландії та реакцію Європи

На брифінгу Венс зазначив, що в Європі занадто гостро реагують на заяви Трампа. Він виділив два ключові моменти:

Гренландія важлива для протиракетної оборони США і світу. Підвищений інтерес до регіону з боку потенційних "ворожих супротивників".

"Ми просимо сприймати безпеку цієї землі більш серйозно", — підкреслив Венс, додавши, що США продовжать дипломатію з усіма зацікавленими сторонами.

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Раніше речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що президент і його радники обговорюють різні варіанти придбання Гренландії, включно із залученням американських Збройних сил.

Можливі виплати жителям Гренландії

Американські посадовці також розглядали варіант одноразових виплат жителям Гренландії, щоб переконати їх відокремитися від Данії та приєднатися до США. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на обізнаних співрозмовників, передає Цензор.НЕТ.

За словами джерел, сума обговорюваних виплат варіювалася від $10 до $100 тисяч на людину. Реальний варіант — $100 тисяч на особу, що у сумі становить близько $6 мільярдів для населення 57 тисяч людей.

Ідея виплат є одним із пояснень того, як США можуть спробувати "купити" острів. За даними співрозмовників, помічники Білого дому прагнуть перенести імпульс від операції у Венесуелі на досягнення інших геополітичних цілей адміністрації Трампа.

Плани США на Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

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