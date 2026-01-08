Трамп допустил, что может присоединить Гренландию к США ценой распада НАТО, - NYT
Президент США Дональд Трамп заявил, что "может быть выбор", когда речь идет о сохранении НАТО и получении контроля над Гренландией, которая является автономной частью Дании.
Об этом он сказал в интервью для The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.
НАТО или Гренландия?
Трамп назвал союзников по НАТО полностью зависимыми от американской военной мощи. Лидер США заявил, что именно его жесткая политика заставила европейские страны увеличить расходы на собственную оборону.
На вопрос, что для него является приоритетом — получение Гренландии или сохранение НАТО, Трамп отказался отвечать прямо, но признал, что "это может быть выбором" в будущем.
Таким заявлением он дал понять, что Трансатлантический альянс по сути бесполезен без Соединенных Штатов в его основе, а сам Альянс, по его словам, является "ненужным бременем".
Трамп также считает, что право собственности на территорию Гренландии значительно важнее любых договоров или условий аренды. Он выразил безразличие к тому, что остров сейчас принадлежит Дании, которая является давним и верным союзником США.
"Владение дает вам вещи и элементы, которые вы не можете получить, просто подписав документ", - пояснил свою позицию американский политик.
О международном праве и Европе
Трамп заявил, что международное право не является для него авторитетом. Он убежден, что его действия как главнокомандующего ограничиваются только его "собственной моралью и разумом".
"Это единственное, что может меня остановить. Мне не нужно международное право. Я не стремлюсь причинять людям вред", - сказал глава Белого дома.
Трамп также выразил уверенность, что Россия не воспринимает всерьез ни одну страну НАТО, кроме самих Соединенных Штатов. Он настаивает на том, что европейские партнеры должны "подтянуться" и брать на себя больше финансовых обязательств.
