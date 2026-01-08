РУС
1 669 20

Трамп допустил, что может присоединить Гренландию к США ценой распада НАТО, - NYT

трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что "может быть выбор", когда речь идет о сохранении НАТО и получении контроля над Гренландией, которая является автономной частью Дании.

Об этом он сказал в интервью для The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.

НАТО или Гренландия?

Трамп назвал союзников по НАТО полностью зависимыми от американской военной мощи. Лидер США заявил, что именно его жесткая политика заставила европейские страны увеличить расходы на собственную оборону.

На вопрос, что для него является приоритетом — получение Гренландии или сохранение НАТО, Трамп отказался отвечать прямо, но признал, что "это может быть выбором" в будущем.

Таким заявлением он дал понять, что Трансатлантический альянс по сути бесполезен без Соединенных Штатов в его основе, а сам Альянс, по его словам, является "ненужным бременем".

Трамп также считает, что право собственности на территорию Гренландии значительно важнее любых договоров или условий аренды. Он выразил безразличие к тому, что остров сейчас принадлежит Дании, которая является давним и верным союзником США.

"Владение дает вам вещи и элементы, которые вы не можете получить, просто подписав документ", - пояснил свою позицию американский политик.

О международном праве и Европе

Трамп заявил, что международное право не является для него авторитетом. Он убежден, что его действия как главнокомандующего ограничиваются только его "собственной моралью и разумом".

"Это единственное, что может меня остановить. Мне не нужно международное право. Я не стремлюсь причинять людям вред", - сказал глава Белого дома.

Трамп также выразил уверенность, что Россия не воспринимает всерьез ни одну страну НАТО, кроме самих Соединенных Штатов. Он настаивает на том, что европейские партнеры должны "подтянуться" и брать на себя больше финансовых обязательств.

+1
Геть банду Краснова!
Бажаю демократам виграти вибори в Конгрес!
08.01.2026 23:51 Ответить
+1
Ніякого права, тільки власна мораль. - це ще не фашистська ідеологія?
08.01.2026 23:52 Ответить
+1
Краснов трохи помиляється бо Гренландія бажає бути з Данією .
08.01.2026 23:52 Ответить
Геть банду Краснова!
Бажаю демократам виграти вибори в Конгрес!
08.01.2026 23:51 Ответить
Тільки не "Краснов" він, а просто напівскажений нарцис.
Кидається то на сусідів, то на росію, то на НАТО по черзі.
Аби нобєля за мір отримати, і земельки з нафтою на додачу.
І от як це в рудій макітрі вкладається?
Та легко. У русні ж міролюбіє з анексією вкладається - і нічого.
09.01.2026 00:04 Ответить
Ніякого права, тільки власна мораль. - це ще не фашистська ідеологія?
08.01.2026 23:52 Ответить
Краснов трохи помиляється бо Гренландія бажає бути з Данією .
08.01.2026 23:52 Ответить
НАТО нічого не загубить , якшо Гренландія стане окремим штатом США , вони тоді стане сільнішими разом з США ...
08.01.2026 23:54 Ответить
Від зґвалтування сильнішими не стають.
09.01.2026 00:00 Ответить
З таких прецедентів і починаються війни, коли якась більш сильна держава захотіла території іншої держави.
09.01.2026 00:01 Ответить
НАТО нічого не загубить, якщо позбудеться США трампа

.
09.01.2026 00:07 Ответить
Кончений імбіцил не думає що йому можуть дати пізди
08.01.2026 23:56 Ответить
Самое время передавать Дании ядерку...
08.01.2026 23:56 Ответить
Чому мовчить народ Сполучених Штатів? Що трапилось з країною, яку вважали оплотом демократії?
08.01.2026 23:57 Ответить
ви переоцінюєте США. В них ніколи не було "майданів" і тд. Народ США все що цікавить це зп і ціни на бензин, а ще іпотека і тд

Тим паче він їм обіцяє без жертв. Буде 100 000 трупів - тоді да
08.01.2026 23:59 Ответить
АФІГЕННО - проміняти домінацію на планеті на острів. ІМБІЦИЛ
08.01.2026 23:58 Ответить
Не чую радiстного гоготу "НАТА закрой неба Гренландії", "Амеріка вам ничиво ни далжна, брасайтесь асфальтам ги-ги-ги".
08.01.2026 23:59 Ответить
Немає питань!
Гренландію заберемо незважаючи ні на що. Але, якщо в Каліфорнії дехто хоче її виходу зі складу США, то їм закон.🤭
09.01.2026 00:00 Ответить
Ще один доказ без ЯЗ ти потенційна жертва того у кого вона є і хто значно більший за тебе, тільки наявність ЯЗ є гарантією, що такі монстри як РФ, США, Китай, на тебе не нападуть, бо у разі нападу самі також будуть знищені...
09.01.2026 00:03 Ответить
Він правий в одному - НАТО без штатів, принаймні зараз як він є - це клуб терпіл по інтересах який немає нічого спільного з оборонним альянсом.
Це не відміняє того що Трамп підарас і мудак.
09.01.2026 00:04 Ответить
Трамп заявив, що міжнародне право не є для нього авторитетом…
Конченный , старый пдрс …
Европа в @*** …
09.01.2026 00:05 Ответить
Завтра скаже що не пам'ятаю що таке говорив.
09.01.2026 00:07 Ответить
Воно таке саме ї#ануте,як і ху#ло,це вже факт.
09.01.2026 00:08 Ответить
 
 