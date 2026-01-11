Німеччина пропонує створити спільну місію НАТО для захисту Гренландії, - Bloomberg

Німеччина запропонує створити спільну місію НАТО для моніторингу та захисту інтересів безпеки в Арктичному регіоні, щоб послабити напруженість зі США через їхні погрози анексувати Гренландію.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на на два джерела, знайомі з думкою німецького уряду, інформує Цензор.НЕТ.

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"Балтійський вартовий" може стати прикладом

За словами співрозмовників агентства, місія Baltic Sentry ("Балтійський вартовий"), яку заснували рік тому для захисту безпеки НАТО в Балтійському морі, може стати зразком для нової місії, яка може отримати назву Arctic Sentry ("Арктичний вартовий").

Нова місія буде зосереджена на гарантуванні безпеки Гренландії.

"Хоча президент США Дональд Трамп давно говорив про те, щоб зробити Гренландію частиною США з міркувань національної безпеки, його увага до самоврядного острова, що є частиною Королівства Данія, посилилася останніми днями після рейду США з метою захоплення лідера Венесуели Ніколаса Мадуро", - пише Bloomberg.

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Союзники занепокоєні планами Трампа

Зазначається, що ці дії викликали нові побоювання серед союзників щодо готовності Трампа розгорнути військові сили для досягнення своїх зовнішньополітичних цілей. Його риторика щодо Гренландії спровокувала шквал дипломатичної активності, оскільки чиновники намагаються з'ясувати його наміри.

Зокрема, віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що вирішувати майбутнє острова мають виключно Данія та Гренландія.

"Територіальний суверенітет і цілісність повинні поважатися. Ці принципи міжнародного права застосовуються до всіх, включаючи Сполучені Штати. Ми працюємо разом як союзники НАТО над підвищенням безпеки в Арктиці, а не один проти одного",- сказав він.

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Вадефуль летить в США

Видання пише, що найближчими днями голова МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль має намір відвідати Вашингтон. Він зустрінеться з державним секретарем США Марко Рубіо.

"Там, де існують різні погляди, ми хочемо працювати над цими розбіжностями в діалозі, щоб належним чином виконати нашу спільну відповідальність за мир і безпеку. Північна Атлантика стратегічно важлива для нашої спільної безпеки", - сказав німецький міністр.

Вадефуль розповів, що планує обговорити з Рубіо, як найкраще разом "нести цю відповідальність у НАТО" - з огляду на старе та нове суперництво в регіоні між Росією та Китаєм.

"Законні інтереси всіх союзників НАТО, а також інтереси мешканців регіону, повинні бути в центрі наших міркувань. Звичайно, це також стосується Гренландії та її народу",- додав очільник МЗС Німеччини.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія розпочала переговори з європейськими союзниками щодо можливого розгортання військових сил у Гренландії, щоб посилити захист Арктики та зменшити занепокоєння президента США Дональда Трампа.

9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.

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