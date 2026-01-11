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Новини Контроль США над Гренландією
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У Північній Європі відкинули заяви Трампа про те, російські та китайські судна діють поблизу Гренландії, - FT

У Північній Європі прокоментували заяви Трампа про російські та китайські судна біля Гренландії

Дипломати країн Північної Європи відкинули заяви президента США Дональда Трампа про те, що російські та китайські судна нібито діють поблизу Гренландії.

Про це пише Financial Times із посиланням на слова обізнаних дипломатів, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Дипломати спростовують слова Трампа

Два високопоставлені дипломати з країн Північної Європи, які мають доступ до брифінгів розвідки НАТО, заявили, що в останні роки навколо Гренландії не було жодних ознак присутності російських і китайських кораблів або ж підводних човнів.

"Це просто неправда, що там є китайці та росіяни. Я бачив розвідувальні дані. Там немає ні кораблів, ні підводних човнів", – сказав один високопоставлений дипломат.

Дипломат іншої країни Північної Європи додав:

"Думка про те, що води навколо Гренландії кишать російськими та китайськими кораблями або підводними човнами, просто не відповідає дійсності. Так, вони перебувають в Арктиці, але на російській стороні".

Також твердження Трампа відкинув і міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

"Неправда, що навколо Гренландії спостерігається велика активність Росії чи Китаю. Активність у нашому регіоні є. Але навколо Гренландії її дуже мало",- сказав він.

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Що передувало

  • Нагадаємо, що 9 січня президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом. Президент США заявив, що йому доведеться діяти, інакше "Росія або Китай захоплять Гренландію ".

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Автор: 

Гренландія (231) Китай (3261) росія (70966) Трамп Дональд (9092)
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Топ коментарі
+9
У Х"йла навчився ,понти гоняти !!))
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11.01.2026 17:49 Відповісти
+8
Мені не зрозуміло - ота вся його адміністрація - теж такі ж дібіли, з дурки набрані?
Бо інакше як можуть там працювати розумні люди?
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11.01.2026 18:06 Відповісти
+3
Якщо керівник ідіот, то і оточення теж. Якщо розумний, то сам піде. а якщо залишиться, теж стане ідіотом.)
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11.01.2026 18:28 Відповісти

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