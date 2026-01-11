У Північній Європі відкинули заяви Трампа про те, російські та китайські судна діють поблизу Гренландії, - FT

Дипломати країн Північної Європи відкинули заяви президента США Дональда Трампа про те, що російські та китайські судна нібито діють поблизу Гренландії.

Про це пише Financial Times із посиланням на слова обізнаних дипломатів, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Дипломати спростовують слова Трампа

Два високопоставлені дипломати з країн Північної Європи, які мають доступ до брифінгів розвідки НАТО, заявили, що в останні роки навколо Гренландії не було жодних ознак присутності російських і китайських кораблів або ж підводних човнів.

"Це просто неправда, що там є китайці та росіяни. Я бачив розвідувальні дані. Там немає ні кораблів, ні підводних човнів", – сказав один високопоставлений дипломат.

Дипломат іншої країни Північної Європи додав:

"Думка про те, що води навколо Гренландії кишать російськими та китайськими кораблями або підводними човнами, просто не відповідає дійсності. Так, вони перебувають в Арктиці, але на російській стороні".

Також твердження Трампа відкинув і міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

"Неправда, що навколо Гренландії спостерігається велика активність Росії чи Китаю. Активність у нашому регіоні є. Але навколо Гренландії її дуже мало",- сказав він.

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Що передувало

Нагадаємо, що 9 січня президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом. Президент США заявив, що йому доведеться діяти, інакше "Росія або Китай захоплять Гренландію ".

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