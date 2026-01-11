РУС
Новости Контроль США над Гренландией
В Северной Европе отвергли заявления Трампа о том, что российские и китайские суда действуют вблизи Гренландии, - FT

В Северной Европе прокомментировали заявления Трампа о российских и китайских судах у Гренландии

Дипломаты стран Северной Европы отвергли заявления президента США Дональда Трампа о том, что российские и китайские суда якобы действуют вблизи Гренландии.

Об этом пишетFinancial Times со ссылкой на слова осведомленных дипломатов, сообщает Цензор.НЕТ.

Дипломаты опровергают слова Трампа

Два высокопоставленных дипломата из стран Северной Европы, имеющие доступ к брифингам разведки НАТО, заявили, что в последние годы вокруг Гренландии не было никаких признаков присутствия российских и китайских кораблей или подводных лодок.

"Это просто неправда, что там есть китайцы и россияне. Я видел разведывательные данные. Там нет ни кораблей, ни подводных лодок", – сказал один высокопоставленный дипломат.

Дипломат другой страны Северной Европы добавил:

"Мнение о том, что воды вокруг Гренландии кишат российскими и китайскими кораблями или подводными лодками, просто не соответствует действительности. Да, они находятся в Арктике, но на российской стороне".

Также утверждение Тампа отверг и министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

"Неправда, что вокруг Гренландии наблюдается большая активность России или Китая. Активность в нашем регионе есть. Но вокруг Гренландии ее очень мало", - сказал он.

Что предшествовало

  • Напомним, что 9 января президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем. Президент США заявил, что ему придется действовать, иначе "Россия или Китай захватят Гренландию".

Автор: 

У Х"йла навчився ,понти гоняти !!))
11.01.2026 17:49 Ответить
Уривок з п'єси "Спецобсерація" (в перекладі):

Сиплий сипить в телефонну слухавку, звертаючись до Рудого:

- "Якщо Ваш спецназ по ходу надумає ******** Плішивого, то постарайтесь брати разом із кнопкою. Червона така, у валізці."

Рудий відповідає:

"Угу. В курсі. Там є іще один чумайдан. То побоююсь, щоби часом мої "котики" їх не переплутали."
11.01.2026 18:21 Ответить
а як шо знайдуть ?... ...
11.01.2026 17:51 Ответить
11.01.2026 17:57 Ответить
Мені не зрозуміло - ота вся його адміністрація - теж такі ж дібіли, з дурки набрані?
Бо інакше як можуть там працювати розумні люди?
11.01.2026 18:06 Ответить
Якщо керівник ідіот, то і оточення теж. Якщо розумний, то сам піде. а якщо залишиться, теж стане ідіотом.)
11.01.2026 18:28 Ответить
Німеччина пропонує НАТО створити військову місію https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-mir/nimechchina-proponue-nato-stvoriti-vijskovu-misiyu-dlya-zahistu-grenlandii-zmi.htm для захисту Гренландії.
11.01.2026 18:41 Ответить
Трампонутий, не треба мене повчати, я великий політик, тому бачу ситуацію як вважаю потрібно
11.01.2026 18:42 Ответить
 
 