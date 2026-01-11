В Северной Европе отвергли заявления Трампа о том, что российские и китайские суда действуют вблизи Гренландии, - FT

Дипломаты стран Северной Европы отвергли заявления президента США Дональда Трампа о том, что российские и китайские суда якобы действуют вблизи Гренландии.

Об этом пишетFinancial Times со ссылкой на слова осведомленных дипломатов, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Дипломаты опровергают слова Трампа

Два высокопоставленных дипломата из стран Северной Европы, имеющие доступ к брифингам разведки НАТО, заявили, что в последние годы вокруг Гренландии не было никаких признаков присутствия российских и китайских кораблей или подводных лодок.

"Это просто неправда, что там есть китайцы и россияне. Я видел разведывательные данные. Там нет ни кораблей, ни подводных лодок", – сказал один высокопоставленный дипломат.

Дипломат другой страны Северной Европы добавил:

"Мнение о том, что воды вокруг Гренландии кишат российскими и китайскими кораблями или подводными лодками, просто не соответствует действительности. Да, они находятся в Арктике, но на российской стороне".

Также утверждение Тампа отверг и министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

"Неправда, что вокруг Гренландии наблюдается большая активность России или Китая. Активность в нашем регионе есть. Но вокруг Гренландии ее очень мало", - сказал он.

Читайте также: К заявлениям Трампа по Гренландии нужно относиться серьезно, - глава МИД Швеции Стенергард

Что предшествовало

Напомним, что 9 января президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем. Президент США заявил, что ему придется действовать, иначе "Россия или Китай захватят Гренландию".

Читайте также: Великобритания может направить войска в Гренландию, чтобы успокоить Трампа, - The Telegraph