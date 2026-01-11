В Северной Европе отвергли заявления Трампа о том, что российские и китайские суда действуют вблизи Гренландии, - FT
Дипломаты стран Северной Европы отвергли заявления президента США Дональда Трампа о том, что российские и китайские суда якобы действуют вблизи Гренландии.
Об этом пишетFinancial Times со ссылкой на слова осведомленных дипломатов, сообщает Цензор.НЕТ.
Дипломаты опровергают слова Трампа
Два высокопоставленных дипломата из стран Северной Европы, имеющие доступ к брифингам разведки НАТО, заявили, что в последние годы вокруг Гренландии не было никаких признаков присутствия российских и китайских кораблей или подводных лодок.
"Это просто неправда, что там есть китайцы и россияне. Я видел разведывательные данные. Там нет ни кораблей, ни подводных лодок", – сказал один высокопоставленный дипломат.
Дипломат другой страны Северной Европы добавил:
"Мнение о том, что воды вокруг Гренландии кишат российскими и китайскими кораблями или подводными лодками, просто не соответствует действительности. Да, они находятся в Арктике, но на российской стороне".
Также утверждение Тампа отверг и министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.
"Неправда, что вокруг Гренландии наблюдается большая активность России или Китая. Активность в нашем регионе есть. Но вокруг Гренландии ее очень мало", - сказал он.
Что предшествовало
- Напомним, что 9 января президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем. Президент США заявил, что ему придется действовать, иначе "Россия или Китай захватят Гренландию".
