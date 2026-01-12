Якщо ми не заберемо Гренландію, це зроблять РФ чи Китай, - Трамп

Президент США Дональд Трамп сказав, що США розглядають не тимчасову оренду Гренландії, а саме її придбання.

Про це він заявив під час спілкування з журналістамим, передає Цензор.НЕТ.

Росія та Китай

"Якщо ми не заберемо Гренландію, це зроблять Росія або Китай. І я не дозволю, щоб це сталося.

Я із задоволенням уклав би з ними угоду. Так простіше. Але так чи інакше, Гренландія буде нашою", - сказав він.

За словами Трампа, йдеться про придбання, а не про оренду чи тимчасове володіння.

"Ми говоримо саме про придбання. І якщо ми цього не зробимо, це зроблять Росія або Китай", - додав президент Штатів.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Велика Британія розпочала переговори з європейськими союзниками щодо можливого розгортання військових сил у Гренландії, щоб посилити захист Арктики та зменшити занепокоєння президента США Дональда Трампа.

9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.

