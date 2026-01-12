Якщо ми не заберемо Гренландію, це зроблять РФ чи Китай, - Трамп
Президент США Дональд Трамп сказав, що США розглядають не тимчасову оренду Гренландії, а саме її придбання.
Про це він заявив під час спілкування з журналістамим, передає Цензор.НЕТ.
Росія та Китай
"Якщо ми не заберемо Гренландію, це зроблять Росія або Китай. І я не дозволю, щоб це сталося.
Я із задоволенням уклав би з ними угоду. Так простіше. Але так чи інакше, Гренландія буде нашою", - сказав він.
За словами Трампа, йдеться про придбання, а не про оренду чи тимчасове володіння.
"Ми говоримо саме про придбання. І якщо ми цього не зробимо, це зроблять Росія або Китай", - додав президент Штатів.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Велика Британія розпочала переговори з європейськими союзниками щодо можливого розгортання військових сил у Гренландії, щоб посилити захист Арктики та зменшити занепокоєння президента США Дональда Трампа.
- 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.
Топ коментарі
100 років назад євреям дуже добре у Німеччині жилося. Краще ніж зараз арабам та туркам.
За 13 років їх помножили на нуль. У промислових маштабах винищували.
чи "ві ніпанімаєтє, єта другє", вірно Зольдат?
Європа виявилась нездатною придушити путінську наволочь і дати відпоп рашистам такий, щоб тільки за байкалом вони очнулися.
Експасія китайців і рашистів як пошесть, як коронавірус, як страшна пандемія, яка буквально вбиває все.
Наслідки цього ми відчуваємо чим далі чим дужче і болючише. Як виявляється і в Україні китайці непогано співпрацюють з рашистами для знищення України і її обезлюднення з допомогою місцевих бояр.
Не дивно, що Череігівщина стала зоною вільного доступу для російських шахедів і їх безперешкодному руху по всій Україні для знищення інфраструктури як Чернігівщини так і всієї України, бо як виявляється саме Чернігівщина, звісно «за збігом обставин» і суто «випадково» стала зоною експансії Китаю в економічному і як наслідок політичному впливі, з усіми витікаючими з цього обсьавинами. Принаймі тепер зрозуміло чому дрони рашистів в небі Чернігівщини як червонокнижні птахи під час міграції і розмноження, яких заборонено чіпати.😡😡😡😡😡😡😡
Мені цікаво, чи знає президент про.те, що чаус і бриживський яких він поставив дерибанити Чернігівщину, активно співпрацюють з китайцями, які допомогають рашці знищувати Україну, ті самі китайці які війну рашки проти України називпють кризою, і ті самі яких і сам Зеленський і Європа прямо звинувачує, справедливо цілком, в забезпеченні російських військ не тільки баблом і спорядженням, а і зброєю?????????😡😡😡😡😡
Що скажете пане президенте? Ви на сторінки в соц мережах своїх призначенців заглядаєте? Якщо ні то дуже раджу!!!
Ось, що пише чаус на своєму тг каналі, давлясі либу.і красуючісь на фото з китайським надзвичайним послом Китаю в Україні Ля Шикунєм, запостивши китайський прапор і щабувши про український:
«🇨🇳Провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Китайської Народної Республіки в Україні Ма Шенкунем.
Серед іншого зосередилися на економічних питаннях. Китай залишається торговельним партнером для підприємств Чернігівщини - це стосується як експорту, так й імпорту товарів.
Розповів про те, що в області працюють декілька підприємств із залученням китайського капіталу - переважно сільськогосподарський і деревообробний бізнес.
Одне з підприємств, що займається тваринництвом і вирощує зернові в Корюківці, в жовтні 2025 року атакували російські дрони. Мільйонні збитки - пошкоджена техніка, урожай, добрива й склади. Ворожі удари - це реальна загроза. Як бачимо, мішень для росіян також і бізнес з іноземними інвестиціями.
Чесна зустріч. Поінформував про фактичний стан справ на Чернігівщині, про наслідки і цілі щоденних ворожих обстрілів. Сказав про те, що ми прагнемо справедливого миру.»
Доречі, звісно «за збігом обставин» і цілковитим «співпадінням» саме КОРЮКІВСЬКИЙ РАЙОН З бобоку парашинського кордону рашисти найбільше усіяли майданчиками запуску шахеді всіх типів, і тепер шлях до Чернігова, Києва СТАВ НАЙКОРОТШИМ ЗА ВЕСЬ ЧАС РАШИСТСЬКО ФАШИСТСЬКОГО НАПАДУ НА Україну!!!!
І дивина, саме КОРЮКІВЩИНА СТРАЖДАЄ НАЙБІЛЬШЕ ВІД АТАК, АЛЕ китайська ху...я нічого не робить для захисту, а сприяє знищенню інфраструктури Корюківщини і їх знелюднення.😡😡😡😡😡😡😡😡😈
От лінк на тг канал чауса
https://cg.gov.ua/
їх трупи по сьогодні би там гнили, якби українці не прибрали територію.
а на Донбасі, то "висаджують" і гниють, "висаджують" і гниють... ПО СЬОГОДНІ!
скоро буде 12 років, як "висаджують"....
а з китайцям так вже бавитись не буде. китайців просто спалять ядерками, які рівно для цих цілей і створювались! япошки не дадуть збрехати....
через пів року, ваша змінена зараз свідомість почне повертатись до норми.
При цьому Трамп роками називає
Путіна - "хорошим хлопцем"
Ким Чен Ына - "другом"
Сі Цзиньпина - "великим лідером"
Лукашенко - "не таким вже поганим"
Він завжди тягнувся до узурпаторів влади. І тепер він сам діє по тих же лекалах.