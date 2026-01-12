РУС
Фредериксен о посягательстве Трампа на Гренландию: Мы на распутье, это судьбоносный момент

Европа была слишком наивна в отношении РФ и Китая. Помощь Украине нужно увеличить, - премьер Дании Фредериксен

Сейчас наступил решающий момент для Дании на фоне заявлений Дональда Трампа о возможном контроле над Гренландией.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую солидарность".

Что говорит Фредериксен?

Выступая на дебатах лидеров партий во время политического митинга в воскресенье, Фредериксен заявила, что ее страна находится "на распутье".

Читайте также: Великобритания допускает масштабное развертывание своих войск из-за посягательств Трампа на Гренландию, - The Independent

Мы находимся на распутье, и это судьбоносный момент. На кону стоит больше, чем можно увидеть невооруженным глазом, потому что если мы увидим, что американцы на самом деле отворачиваются от западного альянса, что они отворачиваются от нашего сотрудничества в рамках НАТО, угрожая союзнику, чего мы раньше не видели, то все остановится", - подчеркнула она.

Фредериксен также сказала, что не обсуждала с Трампом вопрос Гренландии со времени телефонного разговора год назад.

Дания, по ее словам, "делает все возможное, чтобы наша позиция преобладала в американской реальности". В то же время, подчеркнула премьер, эта позиция должна "оставаться непоколебимой" в вопросе Гренландии.

Читайте: Германия предлагает создать совместную миссию НАТО для защиты Гренландии, - Bloomberg

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Великобритания начала переговоры с европейскими союзниками о возможном развертывании военных сил в Гренландии, чтобы усилить защиту Арктики и уменьшить беспокойство президента США Дональда Трампа.
  • 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.
  • Сегодня Трамп вновь заявил, что если США не заберут Гренландию, это сделают РФ или Китай.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Северной Европе отвергли заявления Трампа о том, что российские и китайские суда действуют вблизи Гренландии, - FT

Зважаючи на його дії-у нього вже інтоксикація від тих грибів.
пошліть його ***** цього рижого щура
цого додика треба грибами нагодувати
Європа на розтяжці
цого додика треба грибами нагодувати
Зважаючи на його дії-у нього вже інтоксикація від тих грибів.
пошліть його ***** цього рижого щура
Странно как ещё Трампон (пропустив приём таблеток) не претендует на острова Канады.
Но на самом деле для ударов по параше куда лучше Шпицберген.
Еее... соромлюсь спитати: а хто саме буде/збирається бити по кацапії?
Трамп -ніби перший парубок на селі. Всіх сильніших за нього боїться, а що до своїх - бий своїх, щоб чужі боялися.
Нагадайте мені, хто саме у "краснова"--свої?
Тромб хоче увійти в історію як Додік-Рване вухо-зупинювач усіх війн та собирач земель американських.
Какая еще развилка? Всё уже давно ясно с этим рыжим и его бандой. Срочно договаривайтесь с другими пока еще союзниками о размещении войск и вооружения на своей территории.
Яке може бути роздоріжжя, хай беруть боневтіка собі та йдуть воювати зТрампом.
живемо у час великих потрясінь . та розчарувань
хто міг ще кілька років назад подумати що монолітний блок НАТО до якого ми мріяли вступити виявиться пшиком
і особливо гидко що його руйнівником виступає не Рашка чи Китай а найміцніша країна саме цього блоку( точніше рижа жопа яка сидить у кріслі президента цієї країни)
