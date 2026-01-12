Фредериксен о посягательстве Трампа на Гренландию: Мы на распутье, это судьбоносный момент

Сейчас наступил решающий момент для Дании на фоне заявлений Дональда Трампа о возможном контроле над Гренландией.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую солидарность".

Что говорит Фредериксен?

Выступая на дебатах лидеров партий во время политического митинга в воскресенье, Фредериксен заявила, что ее страна находится "на распутье".

Читайте также: Великобритания допускает масштабное развертывание своих войск из-за посягательств Трампа на Гренландию, - The Independent

Мы находимся на распутье, и это судьбоносный момент. На кону стоит больше, чем можно увидеть невооруженным глазом, потому что если мы увидим, что американцы на самом деле отворачиваются от западного альянса, что они отворачиваются от нашего сотрудничества в рамках НАТО, угрожая союзнику, чего мы раньше не видели, то все остановится", - подчеркнула она.

Фредериксен также сказала, что не обсуждала с Трампом вопрос Гренландии со времени телефонного разговора год назад.

Дания, по ее словам, "делает все возможное, чтобы наша позиция преобладала в американской реальности". В то же время, подчеркнула премьер, эта позиция должна "оставаться непоколебимой" в вопросе Гренландии.

Читайте: Германия предлагает создать совместную миссию НАТО для защиты Гренландии, - Bloomberg

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Великобритания начала переговоры с европейскими союзниками о возможном развертывании военных сил в Гренландии, чтобы усилить защиту Арктики и уменьшить беспокойство президента США Дональда Трампа.

9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.

Сегодня Трамп вновь заявил, что если США не заберут Гренландию, это сделают РФ или Китай.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Северной Европе отвергли заявления Трампа о том, что российские и китайские суда действуют вблизи Гренландии, - FT