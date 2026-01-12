Фредеріксен про зазіхання Трампа на Гренландію: Ми на роздоріжжі, це доленосний момент
Наразі настав вирішальний момент для Данії на тлі заяв Дональда Трампа про можливий контроль над Гренландією.
Про це заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську солідарність".
Що каже Фредеріксен?
Виступаючи на дебатах лідерів партій під час політичного мітингу в неділю, Фредеріксен заявила, що її країна перебуває "на роздоріжжі".
Ми перебуваємо на роздоріжжі, і це доленосний момент. На кону стоїть більше, ніж можна побачити неозброєним оком, тому що якщо ми побачимо, що американці насправді відвертаються від західного альянсу, що вони відвертаються від нашої співпраці в рамках НАТО, погрожуючи союзнику, чого ми раніше не бачили, то все зупиниться", - підкреслила вона.
Фредеріксен також сказала, що не обговорювала з Трампом питання Гренландії з часу телефонної розмови рік тому.
Данія, за її словами, "робить все можливе, щоб наша позиція переважала в американській реальності". Водночас, наголосила прем'єрка, ця позиція повинна "залишатися непохитною" у питанні Гренландії.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Велика Британія розпочала переговори з європейськими союзниками щодо можливого розгортання військових сил у Гренландії, щоб посилити захист Арктики та зменшити занепокоєння президента США Дональда Трампа.
- 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.
- 12 січня Трамп знову заявив, що якщо США не заберуть Гренландію, це зроблять РФ чи Китай.
хто міг ще кілька років назад подумати що монолітний блок НАТО до якого ми мріяли вступити виявиться пшиком
і особливо гидко що його руйнівником виступає не Рашка чи Китай а найміцніша країна саме цього блоку( точніше рижа жопа яка сидить у кріслі президента цієї країни)
громадян США влаштовує психопат при владі, так само як психопат при владі влаштовує Х-уйловщину
а байден і з початку свого правління був кволий і безідейний, а під кінець взагалі розум (чи пам'ять, чи все разом) втратив
трамп дав можливість простому американському народу (бидлу, якщо хочете) самоідентифікуватись