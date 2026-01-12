Фредеріксен про зазіхання Трампа на Гренландію: Ми на роздоріжжі, це доленосний момент

Наразі настав вирішальний момент для Данії на тлі заяв Дональда Трампа про можливий контроль над Гренландією.

Про це заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську солідарність".

Що каже Фредеріксен?

Виступаючи на дебатах лідерів партій під час політичного мітингу в неділю, Фредеріксен заявила, що її країна перебуває "на роздоріжжі".

Ми перебуваємо на роздоріжжі, і це доленосний момент. На кону стоїть більше, ніж можна побачити неозброєним оком, тому що якщо ми побачимо, що американці насправді відвертаються від західного альянсу, що вони відвертаються від нашої співпраці в рамках НАТО, погрожуючи союзнику, чого ми раніше не бачили, то все зупиниться", - підкреслила вона.

Фредеріксен також сказала, що не обговорювала з Трампом питання Гренландії з часу телефонної розмови рік тому.

Данія, за її словами, "робить все можливе, щоб наша позиція переважала в американській реальності". Водночас, наголосила прем'єрка, ця позиція повинна "залишатися непохитною" у питанні Гренландії.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Велика Британія розпочала переговори з європейськими союзниками щодо можливого розгортання військових сил у Гренландії, щоб посилити захист Арктики та зменшити занепокоєння президента США Дональда Трампа.

9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.

12 січня Трамп знову заявив, що якщо США не заберуть Гренландію, це зроблять РФ чи Китай.

