УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14060 відвідувачів онлайн
Новини Контроль США над Гренландією Трамп хоче бачити Гренландію в складі США
3 155 24

Фредеріксен про зазіхання Трампа на Гренландію: Ми на роздоріжжі, це доленосний момент

Європа була надто наївна щодо РФ та Китаю. Допомогу Україні потрібно збільшити, - прем’єрка Данії Фредеріксен

Наразі настав вирішальний момент для Данії на тлі заяв Дональда Трампа про можливий контроль над Гренландією.

Про це заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську солідарність".

Що каже Фредеріксен?

Виступаючи на дебатах лідерів партій під час політичного мітингу в неділю, Фредеріксен заявила, що її країна перебуває "на роздоріжжі".

Ми перебуваємо на роздоріжжі, і це доленосний момент. На кону стоїть більше, ніж можна побачити неозброєним оком, тому що якщо ми побачимо, що американці насправді відвертаються від західного альянсу, що вони відвертаються від нашої співпраці в рамках НАТО, погрожуючи союзнику, чого ми раніше не бачили, то все зупиниться", - підкреслила вона.

Фредеріксен також сказала, що не обговорювала з Трампом питання Гренландії з часу телефонної розмови рік тому.

Данія, за її словами, "робить все можливе, щоб наша позиція переважала в американській реальності". Водночас, наголосила прем'єрка, ця позиція повинна "залишатися непохитною" у питанні Гренландії.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що Велика Британія розпочала переговори з європейськими союзниками щодо можливого розгортання військових сил у Гренландії, щоб посилити захист Арктики та зменшити занепокоєння президента США Дональда Трампа.
  • 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.
  • 12 січня Трамп знову заявив, що якщо США не заберуть Гренландію, це зроблять РФ чи Китай.

Автор: 

Гренландія (227) Данія (908) Трамп Дональд (8717) Фредеріксен Метте (124)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Зважаючи на його дії-у нього вже інтоксикація від тих грибів.
показати весь коментар
12.01.2026 09:01 Відповісти
+5
Какая еще развилка? Всё уже давно ясно с этим рыжим и его бандой. Срочно договаривайтесь с другими пока еще союзниками о размещении войск и вооружения на своей территории.
показати весь коментар
12.01.2026 09:11 Відповісти
+3
пошліть його ***** цього рижого щура
показати весь коментар
12.01.2026 08:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Європа на розтяжці
показати весь коментар
12.01.2026 08:50 Відповісти
цого додика треба грибами нагодувати
показати весь коментар
12.01.2026 08:55 Відповісти
Зважаючи на його дії-у нього вже інтоксикація від тих грибів.
показати весь коментар
12.01.2026 09:01 Відповісти
пошліть його ***** цього рижого щура
показати весь коментар
12.01.2026 08:54 Відповісти
Це можна було б зробити,якби не було двох інших щурів - косоокого і бункерного...Оті вже не будуть пропонувати гроші,перший скаже "одна страна - одін путь",а другий завезе туди сотню чукчів і створить "грєнландскую народную рєсбубліку"...
показати весь коментар
12.01.2026 11:27 Відповісти
Странно как ещё Трампон (пропустив приём таблеток) не претендует на острова Канады.
показати весь коментар
12.01.2026 08:56 Відповісти
Но на самом деле для ударов по параше куда лучше Шпицберген.
показати весь коментар
12.01.2026 08:59 Відповісти
Еее... соромлюсь спитати: а хто саме буде/збирається бити по кацапії?
показати весь коментар
12.01.2026 09:41 Відповісти
Те же, кто собирается "бить" из Гренландии.
показати весь коментар
12.01.2026 14:13 Відповісти
А назва у них є? Озвучте, будь ласка.
показати весь коментар
12.01.2026 15:57 Відповісти
Новая власть в США. Осталось не так долго, как }{уйло думает.
показати весь коментар
12.01.2026 19:00 Відповісти
Канада в його голові вже давно належить США. Як щось таке у Зеленського.
показати весь коментар
12.01.2026 10:57 Відповісти
Трамп -ніби перший парубок на селі. Всіх сильніших за нього боїться, а що до своїх - бий своїх, щоб чужі боялися.
показати весь коментар
12.01.2026 09:02 Відповісти
Нагадайте мені, хто саме у "краснова"--свої?
показати весь коментар
12.01.2026 09:45 Відповісти
Тромб хоче увійти в історію як Додік-Рване вухо-зупинювач усіх війн та собирач земель американських.
показати весь коментар
12.01.2026 09:10 Відповісти
Какая еще развилка? Всё уже давно ясно с этим рыжим и его бандой. Срочно договаривайтесь с другими пока еще союзниками о размещении войск и вооружения на своей территории.
показати весь коментар
12.01.2026 09:11 Відповісти
Яке може бути роздоріжжя, хай беруть боневтіка собі та йдуть воювати зТрампом.
показати весь коментар
12.01.2026 10:01 Відповісти
Боневтік зрадить знову, і знову на користь Путлеру.
показати весь коментар
12.01.2026 11:07 Відповісти
живемо у час великих потрясінь . та розчарувань
хто міг ще кілька років назад подумати що монолітний блок НАТО до якого ми мріяли вступити виявиться пшиком
і особливо гидко що його руйнівником виступає не Рашка чи Китай а найміцніша країна саме цього блоку( точніше рижа жопа яка сидить у кріслі президента цієї країни)
показати весь коментар
12.01.2026 10:07 Відповісти
американська реальність це манія величі, нарцисизм і відсутність емпатії у Трампа, за якого вдруге проголосувала більшість американців,
громадян США влаштовує психопат при владі, так само як психопат при владі влаштовує Х-уйловщину
показати весь коментар
12.01.2026 10:17 Відповісти
вони голосували за трампа, тому що демократи виявились абсолютними нікчемами з їхньою програмою
а байден і з початку свого правління був кволий і безідейний, а під кінець взагалі розум (чи пам'ять, чи все разом) втратив
трамп дав можливість простому американському народу (бидлу, якщо хочете) самоідентифікуватись
показати весь коментар
12.01.2026 11:01 Відповісти
Європейці нарешті розуміють, що захопивши Данію, Трамп буде нависати над Європою та душити її в своїх гарячих обіймах до повної втрати незалежності. Це гібридна окупація.Хто навчив? Путін. Йому потрібно розхєрачити Європу, а потім з китайцями, індійцями розпорошити і саму вялікую Америку. Памʼятаєте я писала:»Над нашими головами ще літатимуть Томагавки трампа»?
показати весь коментар
12.01.2026 11:16 Відповісти
Я б казала, не "над нашими головами", а "на наші голови".
показати весь коментар
12.01.2026 11:29 Відповісти
 
 