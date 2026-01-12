Новини Трамп хоче бачити Гренландію в складі США
Британія допускає масштабне розгортання своїх військ через зазіхання Трампа на Гренландію, - The Independent

Німеччина ініціює створення місії НАТО для захисту Гренландії

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер допускає варіант направлення підрозділів Збройних сил королівства до Гренландії у зв’язку з різкими заявами Дональда Трампа, який раніше висловлював прагнення взяти цю територію під контроль.

Про це пише The Independent, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Що передбачається?

Як зазначається, йдеться про розгортання британських солдатів, кораблів і літаків для можливої місії НАТО в регіоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина пропонує створити спільну місію НАТО для захисту Гренландії, - Bloomberg

Інше джерело повідомляє, що військове керівництво розробляє плани на випадок необхідності зміцнення безпеки Крайньої Півночі, водночас міністр транспорту Гайді Александер наголосила, що переговори про безпеку Арктики є частиною звичайної роботи НАТО і не відображають реальної загрози з боку США.

Що передувало?

  • Нагадаємо, що раніше американський лідер Дональд Трамп підтвердив стратегічну важливість Гренландії для безпеки Сполучених Штатів. За його словами, острів потрібен Вашингтону "для оборони".
  • Згодом Трамп, коментуючи угоду щодо Гренландії, заявив: якщо не зробимо це легким шляхом, то зробимо складним.

Читайте також: Трамп допустив, що може приєднати Гренландію до США ціною розпаду НАТО, - NYT

Дожились...а все що треба було зробити це надіслати війська і допомогти Україні зупинити х*йла ще 4 років тому (тим же Британцям) і не було би ніякого донні п*здуна який виїхав на слоганах "ні цента Україні". Тепер Європа буде платити велику ціну і потенційно боротись проти диктаторської Америки з заходу і кацапської недоімперії зі сходу
12.01.2026 06:47 Відповісти
12.01.2026 07:17 Відповісти
Не в Гренландію направляти, а до Вашингтона спецназ і захопити Трампа.
12.01.2026 06:45 Відповісти
У 1814 британські війська окупували Вашингтон і спалили багато будинків, в тому числі Білий Дім і Конгрес.
12.01.2026 06:53 Відповісти
Це брехня,він такого не казав
Чути можна по різному
12.01.2026 08:29 Відповісти
нічого особистого , тільки захист від росії і Китаю
12.01.2026 06:51 Відповісти
А китай з великої це що повага до хапуг жовторотих
12.01.2026 08:27 Відповісти
Схоже на новий ******** жидівський танець.
12.01.2026 16:41 Відповісти
Це схоже на ******** дебільний світ
12.01.2026 20:24 Відповісти
«Масштабне розгортання»це скільки?Душ 300?Чи поже,аж 400?
12.01.2026 07:57 Відповісти
Європейські союзники також обговорюють можливість відправлення до Гренландії контингенту НАТО для захисту острова від домагань Росії та Китаю. Ідею обговорюють представники Великобританії, Німеччини та Франції. У ЄС сподіваються, що значне посилення сил НАТО в Арктиці переконає Трампа відмовитись від планів анексії Гренландії.
Таким чином, план Трампа працює.
12.01.2026 08:08 Відповісти
"...від домагань Росії та Китаю" - тільки от де ж ці домагання можна побачити, цікаво.
Окрім маразматичних фантазій Трумпа, звісно.
12.01.2026 09:43 Відповісти
Комуняки заверижали ,комунєстічего не подобається що трамп ставе на місце сявоту і хапуг які обкрадають свої народи, не важливо якими методами
12.01.2026 08:26 Відповісти
Оце основна ціль агента трампа - війна в середині НАТО, х7йло та сі аплодують стоячі.
А що з Конгресом, велика Американська демократія померла?
12.01.2026 09:53 Відповісти
ні, просто летаргія років на три.
