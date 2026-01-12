Британія допускає масштабне розгортання своїх військ через зазіхання Трампа на Гренландію, - The Independent
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер допускає варіант направлення підрозділів Збройних сил королівства до Гренландії у зв’язку з різкими заявами Дональда Трампа, який раніше висловлював прагнення взяти цю територію під контроль.
Про це пише The Independent, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Що передбачається?
Як зазначається, йдеться про розгортання британських солдатів, кораблів і літаків для можливої місії НАТО в регіоні.
Інше джерело повідомляє, що військове керівництво розробляє плани на випадок необхідності зміцнення безпеки Крайньої Півночі, водночас міністр транспорту Гайді Александер наголосила, що переговори про безпеку Арктики є частиною звичайної роботи НАТО і не відображають реальної загрози з боку США.
Що передувало?
- Нагадаємо, що раніше американський лідер Дональд Трамп підтвердив стратегічну важливість Гренландії для безпеки Сполучених Штатів. За його словами, острів потрібен Вашингтону "для оборони".
- Згодом Трамп, коментуючи угоду щодо Гренландії, заявив: якщо не зробимо це легким шляхом, то зробимо складним.
Чути можна по різному
Таким чином, план Трампа працює.
Окрім маразматичних фантазій Трумпа, звісно.
А що з Конгресом, велика Американська демократія померла?