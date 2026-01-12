Британія допускає масштабне розгортання своїх військ через зазіхання Трампа на Гренландію, - The Independent

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер допускає варіант направлення підрозділів Збройних сил королівства до Гренландії у зв’язку з різкими заявами Дональда Трампа, який раніше висловлював прагнення взяти цю територію під контроль.

Про це пише The Independent, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що передбачається?

Як зазначається, йдеться про розгортання британських солдатів, кораблів і літаків для можливої місії НАТО в регіоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина пропонує створити спільну місію НАТО для захисту Гренландії, - Bloomberg

Інше джерело повідомляє, що військове керівництво розробляє плани на випадок необхідності зміцнення безпеки Крайньої Півночі, водночас міністр транспорту Гайді Александер наголосила, що переговори про безпеку Арктики є частиною звичайної роботи НАТО і не відображають реальної загрози з боку США.

Що передувало?

Нагадаємо, що раніше американський лідер Дональд Трамп підтвердив стратегічну важливість Гренландії для безпеки Сполучених Штатів. За його словами, острів потрібен Вашингтону "для оборони".

Згодом Трамп, коментуючи угоду щодо Гренландії, заявив: якщо не зробимо це легким шляхом, то зробимо складним.

Читайте також: Трамп допустив, що може приєднати Гренландію до США ціною розпаду НАТО, - NYT